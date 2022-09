Klacht acht fracties tegen Baudet niet-ontvankelijk verklaard

Een klacht die acht fractievoorzitters tegen Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet hadden ingediend, is-niet ontvankelijk verklaard. Het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer, waar de klacht was ingediend, acht zichzelf niet bevoegd om Baudet een straf op te leggen. Dat heeft een woordvoerder van D66, een van de partijen die de klacht indiende, aan NRC laten weten na berichtgeving van RTL Nieuws.

In juni dienden de fracties VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt een klacht in tegen Baudet, omdat de FVD-leider nog steeds zou weigeren zijn nevenfuncties te registreren en zijn extra inkomsten en giften niet zou melden. Volgens een gedragscode, die de Kamer zelf heeft opgesteld, zijn Tweede Kamerleden dit wel verplicht. Op die manier wil het parlement belangenverstrengeling tegengaan. Als de commissie de klacht van de fracties gegrond had geacht, was Baudet één maand geschorst - dat is de zwaarst mogelijke straf.

Baudet werd in maart al door de integriteitscommissie berispt vanwege het achterhouden van nevenfuncties. Zijn nevenfuncties als bestuurslid van Forum voor Democratie bv en THPB Media bv had hij niet opgegeven in het openbare register. THPB Media bv is de uitgeverij waaronder de FVD-leider zijn boeken uitgeeft. Beide bedrijven ondernemen commerciële activiteiten. De Kamer sommeerde Baudet die functies alsnog op te geven. Dat heeft hij volgens RTL Nieuws tot en met 6 september nog niet gedaan.