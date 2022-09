Japanse keizer Naruhito waarschijnlijk naar begrafenis Queen Elizabeth

Buiten Palace of Holyroodhouse in Edinburgh branden kaarsen voor Queen Elizabeth. Foto Adam Vaughan/EPA

In de Schotse hoofdstad Edinburgh zijn wegen afgesloten en worden hekken geplaatst ter voorbereiding van de aankomst van de kist van Queen Elizabeth, meldt de BBC. De kist wordt naar verwachting zondag worden verplaatst van Balmoral Castle, waar Elizabeth stierf, naar het Palace of Holyroodhouse in Edinburgh. In St Giles Cathedral mag publiek langs de kist lopen. Dinsdag wordt deze verplaatst naar Londen.

Fragiele natie moet door zonder Queen

Zíj spreekt het land toe met Kerst. Háár silhouet staat op alle munten, geldbriefjes, postzegels. En Britse premiers mogen elkaar in steeds sneller tempo opvolgen; zíj is degene die hun vraagt een regering te vormen. Koningin Elizabeth II werd gekroond in 1953, dus de gemiddelde Brit heeft geen ander staatshoofd meegemaakt dan haar.

Met het overlijden van Elizabeth (96) is een vaste zekerheid weggevallen in een land dat toch al zoekende is. Een fragiel Verenigd Koninkrijk moet nu onder een nieuwe koning een weg zien te vinden. Eenvoudig gaat dat niet zijn.

Lees verder in dit stuk van correspondent Annemarie Kas: Fragiele natie moet door zonder Queen