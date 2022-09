Gouden Leeuw voor documentaire over strijd tegen opiatenfamilie Sackler

Een documentaire over de Sackler-familie, All the Beauty and the Bloodshed van de Amerikaanse Laura Poitras, is zaterdag op het internationale filmfestival in Venetië bekroond met een Gouden Leeuw. Acteurs Cate Blanchett en Colin Farrell wonnen Gouden Leeuwen voor hun rollen in respectievelijk TÁR en The Banshees of Inisherin.

All the Beauty and the Bloodshed volgt activist en fotograaf Nan Goldin, die het opneemt tegen de familie Sackler, die met de productie van pijnstiller OxyContin verantwoordelijk is voor de Amerikaanse opiatencrisis. Goldin gaat de filantropische banden van de Sacklers na, in het bijzonder die met de kunstwereld: de naam prijkt op een reeks gerenommeerde instituten, van het Guggenheim en Tate Modern tot universiteiten als Harvard en Oxford.

Poitras nam de prijs aan met een dankwoord aan de jury voor het erkennen van de „documentaire als film” - het is de tweede documentaire ooit die de belangrijkste Venetiaanse filmprijs wint. Alleen Sacro Gra van Gianfranco Rosi (2013) ging All the Beauty and the Bloodshed voor.

Een speciale prijs had de jury voor de Iraanse regisseur Jafar Panahi en zijn film No Bears. Panahi is in juli door de Iraanse autoriteiten opgepakt en veroordeeld tot zes jaar cel. Die straf kreeg hij in 2010 al opgelegd wegens „propaganda tegen de Islamitische Republiek”: hij werkte destijds aan een film over de omstreden herverkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad een jaar eerder.

