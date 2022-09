Elf actrices die koningin Elizabeth speelden

In de dramaserie The Crown (2016- ) wordt de koningin door drie verschillende actrices gespeeld. In de eerste seizoenen door Claire Foil (hier op de foto te zien). Olivia Colman nam de rol over in het derde en vierde seizoen. Imelda Staulton (Omber in Harry Potter) zal haar spelen in de twee laatste seizoenen.

Foto Robert Viglasky/Netflix