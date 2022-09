Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Wil je aandacht? Verklaar dan iets tot een taboe en praat er vervolgens toch over. Begin bijvoorbeeld met ‘je mag het natuurlijk vandaag de dag niet zeggen’ en etaleer een mening die je de hele dag hoort. Of verklaar iets met seks, dood, geld of toiletaangelegenheden tot taboe en begin erover. Het wekt direct de indruk dat jij een dappere en strijdbare taboebestrijder bent.

Zoals het recente Sire-spotje dat de dood uit de taboesfeer moest halen: ‘De Dood, praat erover – niet eroverheen’. Er zaten zulke absurd ingevoelige voorbeeldgesprekjes in... Ik kon gewoon niet geloven dat het soms inderdaad zo ging.

Tot het overlijden van koningin Elizabeth II, afgelopen donderdag. Ineens realiseerde ik me dat het wel degelijk zo ging. Dat mensen precies zo eufemistisch, ontwijkend en ontkennend over de dood spreken, ook als die recht voor hun neus staat.

Wie de Britten op straat vroeg om een reactie op de berichtgeving vanuit Balmoral, hoorde vooral een welgemeend „get well soon”. Oftewel, beterschap. Dat vonden ze gepast om te zeggen tegen een 96-jarige weduwe die zich had teruggetrokken in haar lievelingskasteel om te sterven.

Ik neem het niemand kwalijk. Het is ongemak gemengd met sociale conventie, Brits gewoonte om eromheen te praten, en wellicht de weigering om afscheid te nemen. Maar vooral van de artsen had ik meer verwacht. Deze professionals, die toch vaker met de dood te maken hebben, stuurden het bericht de wereld in „bezorgd” te zijn over de gezondheidstoestand van de koningin.

Dat was toch een serieus staaltje medisch, palliatief ongemak. Je vreest dat ze het oude mens nog bijkans zouden reanimeren ook, of opereren, of nog wat antibiotica geven als het moest. Bezorgd? Heus? Dit sterfbed wens je elke gammele 96-jarige toe. Prachtig om zo oud te worden. Tot op het laatst actief en relevant, in het harnas en dan hoppakee, na een middagslaapje of zoiets niet meer wakker worden. Zonder lange lijdensweg, ziekenhuisopnames of ander drama keurig en een beetje vlot doodgaan.

Is er geen alternatief vocabulair om uit te putten? Kunnen artsen niet zeggen: haar einde nadert. Of: de koningin zal naar verwachting niet lang meer leven. Of: we constateren dat de koningin aan het sterven is. Anno 2022 zouden we toch niet meer zo ontwijkend over de dood hoeven te spreken.

Ik mag hopen dat wij dit in Nederland professioneler aanpakken. Ik hoop ook dat, als ik ga overlijden, mijn bezoekers zeggen: wat verdrietig dat je doodgaat. En een week later: jeetje, ben je nu nog niet dood?

Eigenlijk ben ik steeds weer verbijsterd hoe ver schaamte reikt en hoe levensontwrichtend ze kan zijn. Schaamte kan de loop van de geschiedenis bepalen. Neem mijn stadsdeel, Delfshaven in Rotterdam, met een hoge dichtheid van gezinnen die zijn geraakt door de beschuldigingen uit de Toeslagenaffaire. Hele straten leefden stilletjes achter de voordeur in wanhoop en schaamte.

U en ik zouden ons waarschijnlijk precies zo hebben gedragen. Bij een valse beschuldiging immers, vragen velen zich toch af hoe vals die beschuldiging precies is. En dankzij die schaamte waren de gedupeerden er vaak van overtuigd dat zij de enige waren, terwijl hun lotgenoten soms een paar meter verderop met een vergelijkbaar bombardement aan terugvorderingspost kampten.

Had iedereen er open en bloot over gesproken, dan hadden we ons misschien sneller gerealiseerd welke nationale ramp zich aan het voltrekken was. Dat die overbuurvrouw, nicht, klasgenoot en collega allemaal hetzelfde meemaakten. Dat er iets niet klopte.

Hoe maak je in vredesnaam dingen bespreekbaar? Dat wordt een van de belangrijkste vragen, als het erom gaat om hoe mensen de armoede het hoofd moeten bieden, hoe ze de komende maanden door moeten komen. Want reken maar dat de schaamte weer hoog zal zijn. De winter is nog niet begonnen of de eerste verhalen over hongerige leerlingen verschijnen al. Er is hulp, maar die bereikt niet iedereen, want velen geven niet toe hoe slecht het met hen gaat.

Dus ja, doorbreek nog wat taboes. Schreeuw het van de daken. Ik dacht dat ik het nooit zou zeggen, maar het is tijd voor nieuwe Sire-spotjes.

