Philips Respironics, het Amerikaanse onderdeel van Philips, waarschuwt gebruikers met pacemakers de maskers bij sommige beademingsapparatuur niet meer te gebruiken. De maskers hebben magnetische hoofdbandclips die sommige geïmplanteerde medische apparaten en metalen onderdelen in het lichaam kunnen verstoren. Dit zou mogelijk letsel kunnen veroorzaken, aldus Philips. Het bedrijf heeft 17 miljoen maskers met deze magnetische onderdelen gedistribueerd. Het is niet bekend hoeveel patiënten de maskers niet meer mogen gebruiken.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag met een forse sprong van 0,75 procentpunt de rente voor de tweede maal dit jaar verhoogd. Doel van de verhoging is om de torenhoge inflatie tegen te gaan. ECB-president Christine Lagarde gaf aan dat het nu menens is: de inflatie in de eurozone is volgens de meest recente cijfers 9,1 procent. Een economische recessie maakt geen deel uit van de vooruitzichten van de ECB, maar er wordt wel rekening mee gehouden.

De Belg Stefaan Decraene werd deze week voorgedragen als beoogd opvolger van Rabobank-topman Wiebe Draijer. Als Decraene benoemd wordt, krijgt de coöperatieve bank voor het eerst in zijn geschiedenis een buitenlandse topman.

Nog altijd staakt het NS-personeel. Ook donderdag kwamen de vakbonden en de NS-directie niet tot een nieuwe cao-overeenkomst, waardoor de treinstaking van vrijdag in het westen van het land doorging. De bonden zaten donderdag voor het eerst met de directie om tafel, met vragen over het vernieuwde voorstel dat NS had gestuurd. Daarin stond onder meer een loonsverhoging van 5 procent, met nog eens 2,5 procent per 1 januari 2023, plus een eenmalige uitkering van 650 euro. Het stuklopen van de onderhandelingen brengt landelijke stakingen een stap dichterbij.

Ondanks boetes ter hoogte van 650.000 euro heeft Tata Steel de uitstoot van zijn schadelijke kooksfabrieken nog niet verbeterd.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) heeft opdracht gegeven voor een aanbesteding voor de bouw van 2.000 flexwoningen. Dit moet de bouw van woningen aanjagen. Het kabinet wil tot en met 2024 37.000 flexwoningen bouwen in Nederland, maar daar zat tot nu toe weinig schot in. De woningen zijn bedoeld voor ‘spoedzoekers’ als statushouders, mensen die net zijn gescheiden of studenten zonder woning. Daarnaast werd donderdag een landelijk actieplan gepresenteerd om in 2031 zeker 60.000 studentenwoningen te hebben gerealiseerd.

AEX-index 685,97 punten | +1,1 % Na een moeizaam begin van de week vond de AEX-index vanaf donderdag de weg naar boven. Beleggers hervonden het vertrouwen na de renteverhoging van 0,75 procentpunt die de ECB aankondigde; een uitzonderlijke stap die de inflatie moet beteugelen. Analisten verwachtten dat de ingreep zal werken en de inflatie zal verzachten, wat op termijn goed is voor de Europese economie.

Stijgers van de week 1. Philips +8,2 % 2. BESI +6,0 % 3. JustEat Takeaway +5,9 % 4. Signify +5,1 % 5. ASMI +5,1 % Het waren met name de techbedrijven die deze week in de plus eindigden; al tijden vormen fondsen als JustEat Takeaway en BESI de uitschieters die het gemiddelde van de AEX omhoog of omlaag trekken. Maar de grootste uitschieder deze week is Philips; de forse plus lijkt een correctie van de historische koersdalingen in eerdere weken. Onder leiding van nieuwe topman Roy Jakobs worstelt Philips nog altijd met klachten over apneu-apparaten.

Dalers van de week 1. Adyen -2,2 % 2. KPN -1,6 % 3. NN Group -1,4 % 4. ArcelorMittal -1,2 % 5. Shell - 1,1 % Betaalbedrijf Adyen zit sinds een paar weken in de hoek waar de klappen vallen. Vorige maand maakte het uitstekende jaar- en groeicijfers bekend, maar omdat analisten op méér groei hadden gerekend zit het bedrijf even in een dip. Deze week werd wel bekend dat Adyen een miljoenenkorting heeft bedongen op zijn Amsterdamse hoofdkantoor.

ABN Amro gaat klanten die in het verleden onterecht rente-op-rente hebben betaald ruimer compenseren. De bank breidt een al lopende regeling van 360 miljoen euro uit met nog eens 120 miljoen. De regeling geldt voor klanten die een te hoge variabele rente betaalden op lopende kredieten, en daardoor ook minder snel aflosten. Onlangs deed ING hetzelfde door 75 miljoen extra opzij te zetten.

Een deel van de ondernemers die tijdens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen van de Belastingdienst krijgt langer de tijd om de schuld af te lossen. De Tweede Kamer had hierop aangedrongen. De betalingsregeling gaat van vijf naar zeven jaar voor bedrijven die hiertoe een verzoek indienen. Vanaf volgende maand moeten de eerste belastingschulden worden terugbetaald.