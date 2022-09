Zo ziet de Nigeriaanse schaduweconomie eruit

Gedecideerd lopen ze een nieuwe dag tegemoet, hun waar bungelend op hun schouders of hoofd, klaar om de blik te vangen van de eerste hongerige automobilist die zichzelf vastrijdt in het ritme van Nigeria’s grote steden. Voor de straatverkopers, hawkers, die fotograaf Chukwudi Onwumere vastlegde in zijn bekroonde serie Road Runners is de straat hun domein.

Hen hoor je niet klagen over de eeuwige gridlocks in Lagos, waar dagelijks zo’n zes miljoen automobilisten van het vaste land naar het op een eiland gelegen zakencentrum proberen te komen. Een ‘speciale operatie’ om de files in miljoenenstad Abuja op te lossen? Doe maar niet. Hoe trager het verkeer, hoe beter.

„Als je uren in je auto vastzit, moet je vanzelf iets eten of drinken”, vertelt Onwumere over de telefoon. Behendig bewegen de verkopers zich dan met hun zakjes plantaanchips en aardnoten tussen de auto’s, een weifelende passagier herkennen ze meteen. Vanaf de voetgangersbruggen waarop Onwumere hen gadesloeg leek het net een dans.

De straatverkopers zijn een onmisbaar onderdeel van de informele economie waarop Nigeria voor ruim 90 procent draait, de hosselaars die per dag hun inkomen bij elkaar verdienen en daarbij overgelaten zijn aan de grillen van de straat. De meesten zijn nog jong, sommigen heel jong.

„Je ziet kinderen die voor ze naar school gaan hun ouders helpen, of jongens en meisjes die helemaal niet meer naar school gaan. Anderen worden ingezet door grote merken die eerst op straat willen testen of een product wel verkoopt”, vertelt Onwumere. Hij raakte geïntrigeerd door hun vasthoudendheid en kracht en besloot hen vast te leggen. Van bovenaf, zonder het ruisen van de stad, zonder de chaos om hen heen. Met alleen hun schaduwen die hen voorbijsnellen. Het heeft iets hoopvols, zegt de fotograaf. „Alsof hun zielen zich uitstrekken naar een beter leven.”