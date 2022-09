Zo wordt Queen Elizabeth II herdacht in Britse media

Een dag na het overlijden van koningin Elizabeth staan de Britse kranten vol met woorden van dankbaarheid en eerbetuigingen. De vorstin, die zeventig jaar regeerde, wordt op liefdevolle wijze herdacht in de media. Voorpagina’s worden gevuld met paginagrote afbeeldingen van Elizabeth.

Verschillende Britse kranten publiceerden een portret van Elizabeth dat in 1953 werd gemaakt tijdens haar kroning. „Een leven van dienstbaarheid”, schreef The Times bij die foto. The Guardian gebruikte het beeld eveneens en vulde de hele voorpagina ermee, zonder toevoeging van tekst. De krant heeft verder negentien pagina’s gewijd aan het leven van de vorstin.

„U deed uw plicht”, aldus de Britse krant The Daily Star. Dagblad The Daily Express schreef: „Onze geliefde koningin is dood”, met daarbij een grote zwart-wit foto van de vorstin. The Daily Telegraph drukte dezelfde foto af met als tekst erbij: „Verdriet is de prijs die we betalen voor liefde”.

Voorpagina’s

Kortom, op geen enkele Britse voorpagina ontbrak Elizabeth II vrijdagochtend. Een kleine selectie uit de Britse media.

De Schotse krant The Herald, plaatste een foto van Elizabeth met de schotse natuur op de achtergrond. Daarnaast wijden zij 32 pagina’s aan het overlijden van Elizabeth.

The Daily Mirror heeft een recente foto van Elizabeth op de voorpagina met daarbij de tekst „Thank you”.

The Daily Mail plaatst een portretfoto van een jonge Elizabeth met daarbij de tekst: „Onze harten zijn gebroken: het lijkt gewoon onvoorstelbaar. Die wijste en meest standvastige vrouw, ons leidende licht in de donkerste nachten, is verdwenen.”

Ook de Amerikaanse krant The New York Times plaatst een foto van The Queen op de voorpagina.