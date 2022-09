Het congres in de Nieuwe Kerk in Den Haag ging over studentenhuisvesting. Toch keek iedereen blij. Dat kwam doordat de elf podiumgasten net hun handtekeningen hadden gestift onder het Landelijk actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030.

De breedste glimlach had Jack de Vries. Wat deed die oude CDA-spindoctor-staatssecretaris tegenwoordig? Iets in het hoger onderwijs? Hoe dan ook, de inkt was letterlijk nog niet droog, of De Vries plaatste al een subtiele aanval. Op Marja van Bijsterveldt. Thans burgemeester van Delft, zoveel wist ik al wel.

De Vries deed een beroep op gemeentes „om niet meteen alles weer onmogelijk te maken met regeltjes, zoals tegen verkamering”. Aha, iets in de bouw dus. Google bevestigde het: sinds vorig jaar is Jack de blije voorzitter van Vastgoed Belang. Van Bijsterveldt verdedigde juist de strenge regels tegen verkamering, „vooral in wijken met gezinnen die om zeven uur opstaan.” Ze centreert studenten liever in campussen.

Maar wacht even. Hadden ze hier niet drie tellen terug een langetermijnplan voor ondertekend? Ik doorzocht de veertig bladzijden. Maar ik vond alleen frasen als: ‘We gaan onderzoeken of we verkamering beter kunnen reguleren.’ Gemeentes ‘stimuleren hospita-achtige constructies’.

Er is dus niets afgesproken! Goed, dan gaat het vast om hoofdlijnen. Op naar de kernzaak dan. De immense internationale toestroom, voor 75 procent verantwoordelijk voor de verwachte toename.

De UvA kondigde maandag een quotum voor buitenlandse studenten aan. Een dag later bleek tijdens het vragenuurtje dat dit helemaal niet kón. En ook ons Actieplan is onverbiddelijk. Voor Europese studenten (73 procent) mag dat helemaal niet. Spijtig. Maar welke spoedeisende hulp verleent dit plan dan? OCW ‘onderzoekt’ de mogelijkheden voor capaciteitsbeperking. En hoger onderwijsinstellingen ‘verkennen aanvullende mogelijkheden’.

Ministers Hugo de Jonge (Wonen) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) waren er niet fysiek bij, maar spraken vanaf schermen. Allebei even blij. Een kamer is meer dan vierkante meters, volgens Dijkgraaf. Het is de plek voor nieuwe ervaringen en vriendschappen. Hij was dus „blij met dit actieplan.” De Jonge deelde herinneringen aan „een mooie tijd in een slechte wijk” waar hij samen met een vriend „een huishouden leerde runnen”.

Terechte pleidooien, kortom, tegen de trend van zelfstandige woonunits. Die bouwt de markt dolgraag, vanwege de huurtoeslag. Gevolg: individualistischere studenten, die het samenleven zijn verleerd. Hoe gaat ons blije actieplan de komende acht jaar die trend keren? Binnenlandse Zaken ‘onderzoekt de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat er een gelijker speelveld komt.’

Het motto van dit congres luidde: ‘Ook studenten kunnen niet in gelul wonen.’ Vanaf 2030 bereiken mijn kinderen de studentenleeftijd. Geloof ik dat dit actieplan ze een dak zal geven? Misschien als ik maar heel blij blijf kijken.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.