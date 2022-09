Mijke van der Laan (20), werkt in Kamerik (bij Woerden), op de familieboerderij met tachtig koeien:

„Een naam voor een nieuwe minister van Landbouw zou ik zo snel niet kunnen noemen. Wel vind ik dat het iemand moet zijn die niet denkt in tegenstellingen tussen landbouw en natuur. Iemand die de verschillende talen spreekt van zowel boeren als natuurmensen. Beide partijen snappen elkaar vaak niet.

„Ons bedrijf werkt biologisch, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Onze koeien krijgen alleen antibiotica als ze ziek zijn. Je zou zeggen: wij zitten mooi in het midden – tussen de gangbare, grote veehouders en natuurorganisaties. Maar ook wij lopen vaak vast in communicatieproblemen met mensen die totaal anders denken en anders zijn opgeleid.

„Landbouwgrond is ook natuur! En wat nu zogenaamd natuur wordt genoemd, is gecreëerde natuur. Natuurgebieden worden afgeplagd en opgehoogd. Er worden allerlei plantensoorten ingezaaid die hier nooit eerder voorkwamen.

„Ons bedrijf zit in een gebied dat ooit veenland was. Het is nu veenweidelandschap, en dat is het al heel lang. Sinds eeuwen zijn boeren de beheerders van de natuur. Onze koeien zorgen hier voor een rijk bodemleven. Zij zijn onderdeel van de kringloop van grassen en kruiden, van bloemen en insecten, van voedsel voor mensen en dieren.

„Wij pachten een stuk grond van vijftien hectare van Natuurmonumenten. Zij hebben het contract met ons opgezegd. Volgend jaar loopt het af. Hun mensen zijn ecologen, die zijn afgestudeerd aan de universiteit. In beheerplannen willen zij afspraken vastleggen waaraan in de praktijk niet te voldoen valt. Een stuk grond van een paar hectare willen ze soms op wel vier verschillende manieren beheerd zien.

Nieuwe minister moet de talen van boeren en natuurmensen spreken

„En dan moet je bedenken dat wij echt bio-boeren zijn. Het gekke is dat wij, met onze manier van werken, de natuur veel meer z’n gang willen laten gaan, terwijl zij vinden dat wij veel vaker met zware machines aan de slag moeten om gras af te voeren en de grond te verarmen. Terwijl dat grasland zorgt voor CO 2 -opname.

„Gesprekken hierover blijven vaak in dit soort tegenstellingen hangen. Een nieuwe minister zal een nieuwe weg moeten vinden om al die verschillende visies bij elkaar te brengen.

„Als bio-boeren voelen wij ons nu wel eens klem zitten tussen de gangbare veehouderij enerzijds en natuur-inclusieve bedrijven, zoals het onze, anderzijds. Verschillende bio-organisatie waarvan wij lid zijn, hebben een ‘tien-puntenplan’ opgesteld, een Groen Boerenplan. Het heeft de lof gekregen van de ministers. Vooraf was aan ons niks gevraagd over de inhoud van zo’n plan. Ik vind dat niet kunnen. Wij moeten voorkomen dat we als boeren uit elkaar worden gespeeld. Dat maakt de tegenstellingen alleen maar groter, in plaats van kleiner. Ik hoop dat een nieuwe minister dit zal inzien.

„Sinds 1998 werken mijn ouders hier biologisch. Zij hebben een veelzijdig bedrijf opgebouwd, met een winkel waarin we onze eigen melk, kaas en andere zuivel verkopen. Wij hebben een ontvangstruimte voor groepen. Zo kunnen wij aan consumenten laten zien hoe en waarom wij werken zoals we werken. Mensen gaan dan hopelijk beter snappen wat er allemaal omgaat in een veehouderij.

„Ik zit in mijn laatste jaar van de Hogere Agrarische School, in Den Bosch. Volgend jaar zomer kan ik helemaal op de boerderij aan de slag. Mijn grote passie zit bij de dieren. Ik voel echt een band met deze beesten, zoals andere mensen dat hebben met honden of katten. Een koe die gezond is, die zich gelukkig voelt – dat vind ik zó mooi! Ik hoop dat er een minister van Landbouw komt die dit gevoel ook kent uit eigen praktijkervaring.”

Opgetekend door Gijsbert van Es

In deze reeks geven mensen uit de praktijk hun mening over actuele thema’s.

