Wat deed Kamp? Hij was vooral passief

‘Bevingen van minder dan 2,5 voel je niet of nauwelijks”, zei Henk Kamp (VVD) vrijdagmiddag tijdens zijn openbare verhoor door de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag die de gaswinning in Groningen onderzoekt. Inwoners van Uithuizen, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een beving werd geregistreerd van 2,3, beleefden dat toch anders. Ze werden wakker van „een knal en een dreun”, hoorden de beving „onder het huis door rollen” en voelden dat „alles in huis trilde”, meldden Groningse media vrijdag.

De enquêtecommissie richtte zich deze week op de besluitvorming over de hoogte van de gaswinning na de aardbeving van Huizinge in 2012, met een kracht van 3,6 de zwaarste tot nu toe. Eén van de belangrijkste vragen die de commissie wil beantwoorden is hoe het kan dat de gaskraan in het jaar na ‘Huizinge’ niet werd dichtgedraaid maar juist veel verder werd opengezet.

Geen vat op

De zeven Kamerleden die dagelijks twee tot drie getuigen verhoren, proberen een nauwgezette reconstructie te maken: wie zei of deed wat op welk moment, en waar leidde dat toe? Kamp, die in het kabinet Rutte II verantwoordelijk was voor de gaswinning, is daarin misschien wel de belangrijkste schakel. Maar de Kamerleden slaagden er niet in om goed vat te krijgen op de ervaren politicus. Hij ontweek concrete antwoorden op netelige vragen, strooide met feiten over de gaswinning waar de commissie niet om vroeg én poeierde commissieleden Tom van der Lee (GroenLinks) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) - die het verhoor leidden - herhaaldelijk af met details dankzij zijn enorme dossierkennis.

Toch liet de opmerking van Kamp, dat je een aardbeving onder de 2,5 niet voelt, een glimp zien van hoe hij in januari 2013 moet hebben aangekeken tegen de veiligheid in Groningen. Kamp was toen net minister van Economische Zaken (EZ) geworden. Hij kreeg een dringend advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat waarschuwde dat er meer aardbevingen zouden komen, en ook veel zwaardere, als de gaswinning bleef doorgaan op hetzelfde niveau. Er zou zelfs een dode kunnen vallen. De toezichthouder vond dat de minister de gaswinning zo snel en zo veel als realistisch mogelijk moest verlagen.

Maar het enige wat Kamp deed, was veertien onderzoeken instellen naar de gevolgen van de gaswinning. Het besluit of de productie omlaag moest, schoof hij voor zich uit tot begin 2014. „Ik wilde geen besluit nemen over de winning omdat ik vond dat ik dat niet onderbouwd kon doen.”

Toen hij halverwege 2013 hoorde dat de gasproductie dat jaar nog hoger zou uitkomen dan gepland, greep hij weer niet in. Kamp zei dat de veiligheid bij hem voorop stond, maar gaf toe dat de leveringszekerheid van het Groningse gas ook belangrijk was: als je tijdens „een hele koude winter drie, vier, vijf, zes, zeven dagen je woning niet kunt verwarmen, zou dat echt een ontwrichting van de samenleving zijn.”

Staatskas

Maar speelden de belangen van de Nederlandse schatkist niet een prominente rol? De gaswinning leverde de Staat immers vele miljarden op in een tijd dat het land uit een financiële crisis probeerde op te krabbelen. „Dat speelde natuurlijk mee, maar dat was nooit de drijvende kracht”, zei Kamp. Jeroen Dijsselbloem (PvdA), minister van Financiën in hetzelfde kabinet, kreeg dezelfde vraag, eerder op de dag. Over de hoge gaswinning in 2013 hoorde hij pas toen het gas al uit de grond was gepompt. Hij was daar naar eigen zeggen „zeer verbaasd” over.

Kamp deed over die verhoging een boekje open. Jarenlang hield hij vol dat die hogere gaswinning dat jaar nodig was, anders zouden mensen in de kou komen te zitten. Maar, zei Kamp vrijdag, uit een interne evaluatie in 2015 blijkt dat niet waar. Er was minder gas nodig dan er werd gewonnen. „Daar had ik rotgevoel over”, zei Kamp. „Er was bewust extra gas verkocht.” Wie dat besluit nam werd deze week niet duidelijk. Dijsselbloem sprak de commissie daarop aan: „Ik hoop dat jullie erachter komen wie dat besloten heeft.”

Een jaar later, in 2014, was de gaswinning ook wéér hoger dan het advies van de toezichthouder SodM. Dijsselbloem had erop aangedrongen vanwege de staatskas, zo gaf hij toe tijdens het verhoor: „Ik heb mij laten leiden door de begroting en achteraf vind ik dat heel ongelukkig.”

Zelfstandige topambtenaar

Een van de opzienbarendste verhoren was dat van Mark Dierikx, voormalig topambtenaar van EZ. Hij vertelde donderdag hoe hij met een grote mate van zelfstandigheid belangrijke besluiten nam, zonder zijn ministers daarvan op de hoogte te stellen. Zo gaf hij in december 2012 akkoord aan gashandelsbedrijf GasTerra om meer Gronings gas te verkopen, ondanks zijn kennis van het SodM-advies. Op cruciale momenten bleek dat niet de minister, maar soms de ambtenarij de koers van de gaswinning bepaalde.

En zo brachten de verhoren deze week - ze gaan door tot half oktober - geen definitief antwoord op de vraag waarom de gaswinning na Huizinge omhoog ging. Wat wel inzichtelijk werd: de passiviteit van alle betrokkenen. Het alarmerende rapport dat de SodM opstelde na ‘Huizinge’ bleek onvoldoende reden om de gasproductie een halt toe te roepen. Maar allemaal hadden ze achteraf spijt dat ze destijds niet hadden ingegrepen.

