Wat de bomen in Ter Apel ons vertellen

Deze zomer liep de opvang van asielzoekers totaal in het honderd. In Ter Apel, waar iedereen die in Nederland asiel wil aanvragen zich eerst moet melden, liepen de wachttijden zo lang op dat veel asielzoekers steeds weer naar andere noodopvanglocaties werden gebracht. Een groot deel van hen bleef bij het aanmeldcentrum om bij het hek te wachten, bang anders niet aan de beurt te komen. Honderden mensen sliepen in een stoel, of buiten.

Het is een plek van wachten, van onzekerheid, van uitzichtloosheid, zag striptekenaar Aimée de Jongh. Zij was eind augustus voor NRC een dag in Ter Apel, waar ze onder meer vrijwilligers en asielzoekers sprak. Velen, zag ze, hadden het mentaal en fysiek al opgegeven.

Aimée maakte ter plaatse schetsen en portretten, en verwerkte die thuis tot dit korte stripverhaal.

Tap of klik op de illustratie om in te zoomen.