Waarom drukken boomwortels asfalt omhoog?

Het idee voor dit stuk over de vraag waarom boomwortels asfalt omhoogdrukken ontstond hobbelend over een geasfalteerd, smal fietspaadje tussen Lunteren en Otterlo. Er staan veel bomen vlak langs dat pad. En steeds op andere plaatsen hebben hun wortels het asfalt omhooggedrukt en gebroken. De scherpe overdwarse richels zorgen voor licht ongemak.

De gemeente Ede herstelt het fietspaadje, schat ik, om de twee jaar. Er liggen dan stukjes klinkerbestrating waar eerst bobbels waren. Of streepjes nieuw asfalt. Maar steeds weer breken de bomen met hun wortels het asfalt van de Immenweg.

Toch blijf ik het pad trouw. Het is de logische weg van en naar het prachtige fietspad over Planken Wambuis. Dat begint met een nog vrij nieuw stuk betonnen fietspad, om uiteindelijk over te gaan in een grind-zand-leemfietspad. Wat opvalt: het beton ligt er na een aantal jaren nog loeistrak bij en het onverharde pad heeft weliswaar een paar slechte stukken met boomwortels, maar er komen weinig níeuwe wortels omhoog.

Er rees nog een vraag, al hobbelend: vinden boomwortels het fíjn onder het asfalt? Zoeken ze er iets? Het wetenschappelijke onderzoek naar wortelopdruk laat de oorzaak een beetje in het midden. Het meeste onderzoek gaat over de vraag hoe schade is te voorkomen. Er is van alles bedacht, zoals verticale schermen die wortels tegenhouden. Of ingegraven constructies van kunststof die niet echt milieuvriendelijk zijn.

Groeiende steunwortels

Duidelijk is dat er véél oorzaken zijn. Condensvorming onder het asfalt wordt vaak even genoemd. Er is water te halen en daar gaan de wortels op af. Maar dat zijn toch vooral water en voeding opnemende haarwortels. Die drukken niet hard.

Een 22 jaar oud rapport van het Boomteeltpraktijkonderzoek in Boskoop houdt het erop dat het vooral de horizontaal, vrijwel aan het oppervlak groeiende steunwortels zijn die de schade veroorzaken. Het rapport was een poging boomsoorten te beschrijven die vaak problemen veroorzaken. Maar dat lukte niet overtuigend. Moderner onderzoek laat zien dat bomen enorm variabel zijn in hun wortelaanleg, bijvoorbeeld afhankelijk van de hardheid van de grond, van lichtomstandigheden en of ze goed samenwerken met mineralenleverende bodemschimmels.

Op de Nederlandse veen- en kleigronden kunnen boomwortels ook (relatief) omhoogkomen als de grond door ontwatering inklinkt en zakt, terwijl de boom zijn steun zo verdeeld heeft dat hij minder meezakt.

Ook een harde ondergrond zorgt snel voor dikke oppervlakkige wortels.

Eenvoudiger aangelegd

Een flinke puinfundering onder het asfalt gaat wortelingroei tegen, vandaar dat autowegen nauwelijks last hebben van wortelopdruk. Maar een fiets- of voetpad is meestal veel eenvoudiger aangelegd. En komt vanwege ruimtegebrek soms vlak langs bestaande bomenrijen te liggen. Iedereen wil fietspad en niemand wil dat er bomen worden gekapt. Dan creëer je, valt in de wortelopdrukliteratuur te lezen, „op den duur een onhoudbare situatie”.

In veel toeristische natuurgebieden zijn smalle oude schelpen- en asfaltfietspaadjes vervangen door bredere betonpaden. Daar komt geen boomwortel doorheen en zo’n pad ligt 40 jaar stabiel, zeggen betonfabrikanten en terreineigenaren.

Fietsers blij. Maar natuurbeschermers niet, want koudbloedige dieren gaan ’s morgens opwarmen op zonnige plekken op het beton. Vroege fietsers rijden te veel zandhagedissen dood. Ja, conflicterende belangen zijn overal.