Geen akkoord directie en personeel NS over cao

De drie vakbonden voor NS-personeel en de directie van het spoorbedrijf zijn er donderdag niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over een nieuwe cao. Dat betekent dat de medewerkers van NS vrijdag definitief het werk neerleggen in het westen van het land. Het was de eerste keer sinds de treinstakingen van vorige week dat VVMC, FNV en CNV om de tafel zaten met de NS-directie. De bonden hadden vragen over het vernieuwde voorstel dat de NS-directie dinsdag stuurde. Daarin staat onder meer een loonsverhoging van 5 procent, met nog eens 2,5 procent per 1 januari 2023, plus een eenmalige uitkering van 650 euro. NS besloot woensdag al het treinverkeer in het hele land stil te leggen als zou worden gestaakt in de -regio’s Noordwest en West. De dienstregeling en de coördinatie van het treinverkeer zijn dusdanig verknoopt dat regionaal staken leidt tot landelijke problemen. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 9 september 2022