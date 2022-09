Royce de Vries: ‘Ik wist niet beter dan dat mijn vader bedreigd werd’

Deze zomer begon het inhoudelijke proces tegen de twee mannen die verdacht worden van de moord op Peter R. de Vries, die op 6 juli 2021 werd neergeschoten in Amsterdam en negen dagen later in het ziekenhuis overleed. Als advocaat kende zijn zoon, Royce de Vries, de rechtbank al van binnen, maar niet op deze manier.

De zomer, zegt hij, was „hectisch”. De strafzaak liep vertraging op. Er werden nieuwe arrestaties verricht en het proces moet wellicht over omdat een van de rechters naar het buitenland verhuist en moet worden vervangen.

Halverwege juli was het bovendien een jaar geleden dat Royce zijn vader verloor. „Dan word je even teruggeworpen”, zegt hij. „In principe hebben we de stijgende lijn te pakken, maar die gaat af en toe weer even naar beneden.”

Went het, de gedachte dat je vader vermoord is?

„Mensen zeggen: je moet het verwerken. Maar verwerken doe je het nooit. Je moet ermee proberen te leren leven.”

Heb je altijd geleefd met de gedachte dat het zou kúnnen gebeuren?

„Ja. Ja, het heeft altijd in mijn hoofd gespeeld. Maar het vreemde is dat ik nooit bang ben geweest in mijn jeugd. Ik wist niet beter dan dat mijn vader bedreigd werd door criminelen. Maar omdat ik ermee opgroeide, leerde ik ermee omgaan. Ik zei altijd: de moeder van Max Verstappen maakt zich ook zorgen dat hij uit de bocht vliegt en verongelukt. Zo was het ook met mijn vader. Ik vertrouwde erop dat hij dingen goed kon inschatten. Het is ook veertig jaar goed gegaan. Maar ik wist dat dit kon gebeuren.”

Er zijn veel ontwikkelingen geweest in het proces. Elke keer is er weer iets waardoor het langer lijkt te gaan duren. Hoe raakt jou dat?

„Dat is heel vervelend en naar. Je hebt je helemaal opgeladen voor de inhoudelijke behandeling, je spreekrecht uitgeoefend, de verhalen van de officier van justitie en de verdediging aangehoord. En dan hoor je dat de dingen waarschijnlijk opnieuw moeten. Ik kan er lang of kort over praten, maar daar baal ik natuurlijk van. Aan de andere kant: er zijn nieuwe arrestaties geweest, en daar zijn we blij mee, want de onderste steen moet boven. Die nieuwe verdachten gaan vervolgd worden, die komen waarschijnlijk voor de rechtbank, waarschijnlijk weer een hoger beroep, dan misschien weer cassatie… We keken elkaar aan van: goh, dit gaat wel ons leven zijn, de komende vijf tot zeven jaar.”

Je brengt voor je werk al veel tijd door in de rechtbank. Hoe is dit anders?

„Nu ben ik nabestaande. De ‘benadeelde partij’, noem je zo iemand. Als advocaat word je toch een beetje geacht je emotie los te koppelen van de zaak die je behandelt; nu ben ik er juist erg emotioneel bij betrokken. De moord op mijn vader is de meest dramatische gebeurtenis uit mijn leven en de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn staan terecht. Maar ik ben ook blij dat ik advocaat ben, en dat ik mijn hele leven ook over de schouder van mijn vader heb meegekeken bij strafzaken. Ik begrijp waarom de dingen zo gaan, waarom de advocaten van de verdediging bepaalde verweren voeren. Al erger ik me er natuurlijk ook weleens aan.”

Ze proberen onschuld te pleiten of aan te sturen op een vormfout.

„Ik begrijp dat ze alles uit de kast halen. Ik verwijt ze dat niet. Ik zeg ze gewoon gedag op de gang.”

Denk je ook weleens: dat doen ze goed? Dat is een mooie zet?

„Ja – nou ja, ik denk weleens: wat zou ík doen als hun advocaat? En natuurlijk hebben we het er daarna over met de familie: wat vond je van het verhaal van de advocaten? Het geeft me rust dat ik het spel kan begrijpen.”

Hoe is het om de verdachten in de ogen te kijken?

„De eerste pro-formazitting was een spannend moment. Je hebt wel wat fotootjes gezien, maar dan gaat je hartslag wel even omhoog. Wie zijn deze gasten precies, die dit gedaan hebben?”

Haat? Woede?

Hij aarzelt. „Ik zal de laatste zijn die medelijden met ze heeft als ze levenslang de gevangenis in gaan. Ik gun ze niks en ik zal het ze nooit vergeven. Ik denk dat ik het dan het best verwoord. Maar blinde haat… Kijk, dit zijn soldaatjes. Loopjongens. Ze waren inwisselbaar. Als zij het niet hadden gedaan, hadden ze andere soldaatjes gevonden.”

Als ze levenslang krijgen, gaat er bij mij geen champagnefles open, en als ze slechts 25 jaar krijgen, ga ik niet in mijn kussen liggen bijten

Reken je op een spijtbetuiging?

„Nee, nee. Ik zou het ook niet geloven. Ze zitten daar soms een beetje onderuitgezakt, of ze verklaren niets, en dan zeggen mensen: erger je je daar niet aan? Maar ik ben er al van overtuigd dat deze mannen mijn vader vermoord hebben. Lager kunnen ze voor mij toch niet zinken.”

Bestaat er genoegdoening? Een zekere mate van bevrediging van het rechtsgevoel als ze een hoge straf krijgen?

„Op een bepaalde manier wel, natuurlijk. Maar ik heb er niets aan, want ik krijg mijn vader niet terug. Als ze levenslang krijgen, gaat er geen champagnefles open, en als ze slechts 25 jaar krijgen, ga ik niet in mijn kussen liggen bijten.”

Hoe moeten we ons als samenleving wapenen tegen dit soort geweld?

„Het ziet ernaar uit dat dit alles te maken heeft met organisaties die in drugs handelen. Je zou je kunnen afvragen of de war on drugs die al tientallen jaren gaande is wel zin heeft. Volgens mij is er geen gram minder op de markt gekomen. Moet je na al die tijd niet eens kijken of je bepaalde dingen kunt legaliseren? Want als je legaliseert, zal de criminaliteit afnemen. Daar ben ik van overtuigd, want ze handelen niet in drugs uit een soort moreel gevoel. Ze doen het omdát het illegaal is en er daardoor veel geld in te maken is. Hoe harder de aanpak, hoe meer er verdiend kan worden.”

Hoe zie je je eigen beroepsgroep? Hoe zou je die typeren?

„De advocatuur is heel breed. Je hebt de strafrechtadvocaten – mensen denken vaak dat ik in de strafrechtadvocatuur zit, maar zelf doe ik mediarecht – en dan heb je de grote Zuidas-kantoren die grote ondernemingen bijstaan en fusies doen, en zo. Die kun je moeilijk met elkaar vergelijken.”

Ik vraag het omdat je eens hebt gezegd: als ik advocaat word, is het plan mislukt.

Hij lacht. „Ik twijfelde tussen geschiedenis en rechten studeren. Eigenlijk vond ik geschiedenis leuker, maar ik dacht: met rechten kan ik iets meer kanten op. Het was geen keuze met overtuiging, dus mijn hele studie heb ik dat heel hard geroepen. En toch was ik de eerste van mijn jaar die advocaat werd.”

Waarom riep je dat zo hard?

„Ik dacht dat ik dan de strafrechtadvocatuur zou ingaan, en misschien wilde ik daar juist wegblijven omdat mijn vader er naam gemaakt had – niet als advocaat, maar als misdaadjournalist. Ik wilde mijn eigen pad bewandelen. Uiteindelijk heb ik wel het rechtsgebied gevonden waar ik plezier uit haalde. Ik ben natuurlijk met media opgegroeid, met een bekende vader die voor de televisie werkte. Ik had zelf ook voor een aantal programma’s van Endemol gewerkt en mijn master gedaan in informatierecht. Toch ben ik eerst als vastgoedadvocaat begonnen, in Amsterdam-Zuid. Zo zie je maar weer: je kunt heel hard roepen dat je iets niet wil, maar dan biedt een kantoor je een baan aan en sta je niet lang daarna te procederen over of een dakkapel wel of niet goed is aangelegd. Burenruzies, noem maar op, allemaal gedaan. En toen kregen we op dat kantoor een klant waarvoor ik mediarecht kon doen, en dat vond ik zó leuk.”

Wat is daar zo leuk aan?

„Ik voelde me erin thuis. Ik dacht: ja, dit herken ik van vroeger, hier heb ik verstand van. Ik ging ook vaak mee naar zo’n kort geding omdat iemand een uitzending van mijn vader probeerde te voorkomen. Dat was actie in de rechtszaal. Dat gíng ergens om. Je procedeerde over iets wat later op tv te zien zou zijn, waar mensen over zouden gaan praten. En ik had zelf wat ervaring in de media, dus ik had er toegevoegde waarde in. Terwijl: bouwrecht? Ik kan nog net een spijker recht in de muur slaan.”

Het is een snelle wereld, mediarecht. Geen processen die tien jaar lopen. Meestal is het binnen 24 uur meppen.

„Dat maakt het leuk. Iemand zegt: een journalist stelt vragen en ik moet me daartegen verweren. Dan kun je niet zeggen ‘dat doe ik later wel’, want dan staat het al in de krant. Of iemand zegt: ik kom aanstaande zondag in Opgelicht, of EenVandaag, en dat wil ik niet. Kun je wat voor me betekenen? Ja, dan moet je snel actie ondernemen. Er is altijd haast bij, maar dat maakt het leuk. Als zoiets twee weken niet gebeurd is, denk ik: nou, kom maar weer even met een leuk kort geding.”

En dan hebben we het nu nog over traditionele media. Online gebeurt van alles, en daar kun je je helemaal moeilijk tegen wapenen.

„Het mediarecht is veel groter geworden door het internet. Ik denk dat 80 procent van mijn zaken nu gaat over onrechtmatige uitlatingen van mensen die op Facebook iets zeggen, in een vlog op YouTube, noem maar op. Het mediarecht is veel breder geworden, want iedereen heeft een podium.”

Laten we een heel vervelend en concreet voorbeeld nemen: opnames van je vader, kort na de aanslag. Die zijn door veel mensen gedeeld.

„Ja.”

Heb jij de beelden ooit gezien?

„Nee. Ik heb het uitgangspunt dat ik alles wil weten; ik heb wel beelden van de aanslag zelf gezien. Dat was erg vaag en ver weg, gelukkig. Het was heftig, maar ik heb er geen trauma van opgelopen. De beelden die kort na de aanslag rondgingen heb ik heel bewust nog niet gekeken. Ik vind het ook heel naar dat iedereen ze gezien heeft, ook omdat dat filmen en delen waarschijnlijk door handlangers is gedaan.”

Om schrik aan te jagen bij potentiële nieuwe slachtoffers.

„Precies. Dat lijkt op terrorisme. Het was kennelijk het doel om de schok op die manier te vergroten. En mensen die de beelden deelden, of op GeenStijl zetten en weet ik het allemaal, die hebben daarmee die organisatie gefaciliteerd. Ik hou me hier in mijn werk ook veel mee bezig, bijvoorbeeld als er filmpjes met seksuele content zijn doorgestuurd. Er zit vaak rancune van een ex achter, een wraakactie, of zelfs chantage. Ik heb zaken meegemaakt waarbij iemand gehackt was en er beelden online gegooid werden. Degene die dat verder verspreidt, helpt iemand die een criminele daad heeft begaan. Als iemand mij zoiets toestuurt, spreek ik ze er ook op aan. Want ik heb het verdriet en de angst bij slachtoffers gezien. Het kan ze echt tot wanhoop drijven.”

Je bent grootgebracht met een reusachtig rechtvaardigheidsgevoel, stel ik me voor.

„Ik heb in elk geval van m’n vader geleerd dat je op moet komen voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Dat je niet wegkijkt of doorloopt.”

Ik heb altijd gedacht dat hij een workaholic was, die hoogstens thuiskwam om z’n jas te halen. Pas na z’n dood heb ik geleerd dat hij een heel betrokken vader was.

„Een werkweek van 60 uur was heel normaal voor hem, maar hij was er altijd. Iedere zaterdag stond hij langs de lijn. Als hij voor een reportage naar het buitenland moest, zorgde hij dat hij niet op zaterdag wegging. Dan zei hij: laten we op zondag of maandag vertrekken. Dat zei hij er niet bij, tegen Endemol bijvoorbeeld, dat hij bij het voetbalelftal van zijn zoon wilde kijken, maar dat was wel de reden. Ik heb mijn hele leven hand in hand met hem gelopen. Vroeger naar het voetbalveld, en later, toen ik wegging bij dat advocatenkantoor in Amsterdam-Zuid, ben ik met hem gaan samenwerken.”

Hij was een veel sentimenteler man dan je zou vermoeden.

„Het verbaast me dat mensen dat nooit in hem gezien hebben. Omdat ik vaak juist op tv zag dat hij heel gevoelig was. Dan zat ik met mijn vrouw tv te kijken en werd hij weer emotioneel, en dan zeiden wij tegen elkaar: O, daar gaat-ie weer.” Hij lacht. „Daar moesten we dan om lachen: goh, hij wordt weer verdrietig om iets.”

Hij schreef brieven aan iedereen die hem dierbaar was. Hij liet brieven achter in huis. Soms ook gedichten.

„Misschien kon hij op die manier het best z’n gevoelens uiten. Toen hij een redactie had, met z’n tv-programma, kregen alle medewerkers aan het eind van het jaar een brief. Die schreef hij boven in z’n werkkamer, daar zat-ie dan tot ’s avonds laat die brieven te tikken, over hoe goed ze het gedaan hadden. En dat deed hij ook voor ons: voor mij, voor mijn zus Kelly, voor mijn moeder, voor z’n partner.”

Dus in die zin is waarschijnlijk alles wel gezegd tussen jullie.

„Ik heb nooit gedacht ‘had ik maar’. Had ik nog maar dit gesprek met hem gehad, had ik nog maar wat meer tijd met hem besteed. Want ik zag hem iedere dag. Dus wat je weleens hoort van mensen, dat ze ruzie hadden of dingen niet hadden uitgesproken – nee, alles is wel gezegd. Ik had alleen gehoopt dat het allemaal nog langer had kunnen duren.”

Hoe ga je om met zo’n nalatenschap? De families waar hij nog contact mee had, alle projecten waar hij bij betrokken was…

„Dat doe ik gelukkig niet alleen, maar met mijn zus en mijn moeder. De familie van Nicky Verstappen, bijvoorbeeld, maar ook de familie van Tanja Groen. Kelly en ik proberen contact met ze te houden en ze bij te staan als er iets gebeurt. Daar zeggen we natuurlijk gelijk bij dat we niet de power, kennis en kunde van m’n vader hebben, maar het is óók voor onze eigen verwerking belangrijk dat dat gewoon doorgaat.”

Een delicaat punt: de betrokkenheid bij Nabil B. Hoe moet het daarmee?

„Nou, ja, hij heeft twee advocaten. Het verdedigingsteam bestond uit drie mensen: mijn vader, Onno de Jong en Peter Schouten. Zij moeten zonder mijn vader verder.”

Jij bent daar niet bij betrokken.

„Nee.”

In het ziekenhuis, op 6 juli, stond mijn moeder voor me. Ze zei: je gaat nu stoppen met die zaak

Er werd gezegd dat jij ook gevaar liep.

„Ik ben wel advocaat geweest van familieleden van Nabil B. Maar dat heb ik neergelegd na de aanslag. Mijn naam was vrij kort daarvoor op straat komen te liggen – ik deed dat op anonieme basis. In het ziekenhuis, op 6 juli, stond mijn moeder voor me, samen met mijn vrouw, en ze zei: je gaat nu stoppen met die zaak.”

Heb jij angst gekend in die periode?

„Nee, maar ik had richting mijn omgeving geen goede argumenten om ermee door te gaan. Dat kon ik gewoon niet maken. Het is wel de pijnlijkste beslissing uit mijn loopbaan geweest. Ik heb het er nog steeds heel erg moeilijk mee.”

Waarom?

„Omdat ik toch het idee heb dat ik die mensen in de steek heb gelaten. Dat in die zin de aanslag toch nog nut heeft gehad voor bepaalde groeperingen.”

Ik denk ook dat het heel begrijpelijk is.

„Wat, dat ik ermee stop?”

Ja, dat je ermee stopt.

Hij haalt diep adem. „Ja, dat zeg ik: ik begreep, toen ik naar mijn omgeving keek, echt wel dat ik hun wens niet in de wind kon slaan. Maar alsnog is dit het soort zaak waarvoor je misschien wel advocaat wordt. Dit zijn mensen die zelf een heel goede loopbaan hadden, maar door de beslissing van de overheid om met iemand in zee te gaan hun hele leven zijn kwijtgeraakt. Ik was niet hun eerste advocaat – die had zich ook al teruggetrokken. En nu stonden ze er weer alleen voor. Ik vond het ongelooflijk pijnlijk en verdrietig dat ik dat moest doen, maar ik kon niet anders.”

Je zei eerder: ik wilde geen advocaat worden, want ik wilde niet in de schaduw van mijn vader staan. Toch ontkom je er niet aan dat het over hem gaat, hoeveel je zelf ook doet. Is dat vervelend? Of ben je trots?

„Nu is het trots. In mijn jeugd vond ik het moeilijk om daar een houding in te vinden, want ik was éérst ‘de zoon van’, en daarna pas Royce. Op latere leeftijd heb ik het maar gewoon omarmd. Ik ben met hem gaan werken, ik had een fijne band met hem. Een blik tussen ons was genoeg. Dan kan ik wel heel principieel zeggen dat ik zonder mijn vader een carrière wil opbouwen, maar het was gewoon heel fijn om met hem te werken. En nu helemaal, na wat er gebeurd is, ben ik blij dat ik al die tijd met hem door heb kunnen brengen.”

CV Royce de Vries (1989) speelde na een rechtenstudie met het idee zaakwaarnemer van voetballers te worden, maar belandde toch in de advocatuur toen het Amsterdamse kantoor Van Till hem een baan aanbood. In 2017 richtte hij een advocatenkantoor op met Khalid Kasem en met zijn eigen vader, Peter R. de Vries. Die verliet het kantoor in mei 2020, ruim een jaar voor hij bij een aanslag om zou komen. Het advocatenkantoor heet sinds mei dit jaar De Vries Van Spanje, naar naamgevers Royce de Vries en Annemiek van Spanje. De Vries is gespecialiseerd in mediarecht, cybercrime en intellectueel eigendomsrecht.

Interview-podcast Het uur Dit is een geschreven weergave van het gesprek dat host Pieter van der Wielen had met Royce de Vries voor Het uur, de nieuwe interview-podcast van NRC. Het is ingekort en hier en daar licht bewerkt ten behoeve van de leesbaarheid. Luister hier het hele gesprek.