Rekening van alle onbedoelde Amerikanen voorlopig veilig

Alle Nederlanders die per toeval ook in de Verenigde Staten belastingplichtig zijn, de zogenoemde onbedoelde Amerikanen, zijn ook na 1 september zeker van hun bankrekening. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken vrijdag na een Kamerbrief van staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën, CDA). De brief is een reactie op een schrijven van het Amerikaanse ministerie van Financiën aan de Nederlandse ambassadeur in Washington.

De onbedoelde Amerikanen met saldi onder de 50.000 euro hadden eerder al van de banken gehoord dat zij hun rekening konden houden, ook al hadden zij geen Amerikaanse belastingnummer (TIN). De banken concluderen nu op basis van de Amerikaanse brief dat zij die belofte nu ook voorlopig kunnen laten gelden voor de groep met meer dan 50.000 euro op de rekening.

Dat de rekeningen van de onbedoelde Amerikanen (Nederlandse burgers die in de Verenigde Staten als Amerikaan worden gezien, bijvoorbeeld door geboorte in dat land of door een Amerikaanse ouder) in gevaar waren, komt door de zeer ruime, extraterritoriale belastingplicht in de VS. De VS proberen die belastingplicht al jaren af te dwingen door banken te verplichten gegevens van de onbedoelde Amerikanen onder hun klantenbestand door te geven aan de Amerikaanse belastingdienst IRS. Banken moeten daarvoor naam, adres, saldi én belastingnummer (TIN) doorgeven.

Hoge boetes

Voor het deel van de onbedoelde Amerikanen dat hun bankrekening dreigde te verliezen, zat het probleem in dat laatste: zij hebben geen TIN of wilden die niet aanvragen omdat zij meenden geen Amerikaan te zijn.

Nederlandse banken waren lang van mening dat zonder zo’n TIN mee te leveren, het gevaar was dat zij als bank door de Amerikanen konden worden aangemerkt als ‘non-compliant’. Dat had kunnen resulteren tot hoge boetes of uitsluiting van het internationale financiële systeem. Om dat te voorkomen werd onbedoelde Amerikanen meegedeeld dat zij zonder een TIN hun bankrekening zouden verliezen.

Over de problemen van de groep wordt al jaren door het ministerie van Financiën en de Nederlandse ambassadeur met de VS gepraat over een oplossing. Twee jaar geleden deden de banken de belofte om tot 1 september van dit jaar nog geen rekeningen te sluiten, in afwachting van de uitkomst van die gesprekken. De banken hebben dat nu verlengd tot na 1 september, ongeacht het saldo op de rekening.

In de brief van de Amerikaanse autoriteiten is geen definitieve oplossing geregeld. Aan precieze richtlijnen wordt nog gewerkt. Het idee van die ‘guidance’ maken de Amerikanen al wel duidelijk: als de banken de richtlijnen hebben gevolgd en toch geen TIN kunnen aanleveren, weten zij toch zeker dat ze niet als ‘non-compliant’ worden gezien. De Amerikanen schrijven dat nu zij dit in het vooruitzicht hebben gesteld, ze hopen dat de Nederlandse banken direct geen rekeningen meer sluiten.

De banken beamen dit nu. „Door de nieuwe brief zullen er ook na 1 september geen rekeningen worden gesloten en hopen banken dat de VS verder werken aan een permanente oplossing voor deze problematiek”, schrijft de bankenkoepel.