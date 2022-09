Rechtszaken over zware criminaliteit mogen vanaf 2023 vaker via videoverbinding

Verdachten van zware misdrijven kunnen vanaf volgend jaar via een videoverbinding worden gehoord als de rechter denkt dat het vervoer van en naar de zitting „ernstige beveiligingsrisico’s” oplevert. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) om dat te regelen. De veiligheid gaat in die gevallen voor het recht van de verdachte om bij de zitting aanwezig te zijn.

Op dit moment is er nog toestemming van de verdachte of de advocaat nodig om een videoverbinding te gebruiken, met uitzondering van gevallen waarbij de zitting zelf onveilig zou zijn. Daardoor moet voor verdachten als Ridouan Taghi, tussen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught en de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, een enorme beveiligingsoperatie worden opgetuigd, met alle risico’s en kosten van dien. Daarnaast „minimaliseert” het besluit volgens het kabinet de kans dat verdachten tijdens de zitting met elkaar communiceren.

Eind vorig jaar stelde toenmalig demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) al voor om verdachten vaker via videoverbindingen te berechten. Het was onderdeel van een reeks maatregelen die Dekker wilde doorvoeren naar aanleiding van onrust rond de advocaat van Taghi, die zou zijn betrokken bij de voorbereiding van een ontsnappingspoging. Advocaten hadden kritiek op het idee van Dekker, omdat er wantrouwen tegen de advocatuur uit zou spreken.

Overlast

In de EBI in Vught zijn twee speciale ruimtes in aanbouw waar de videoverbindingen zullen plaatsvinden, staat in de aankondiging van het kabinet. Dat duurt vanwege alle veiligheidsmaatregelen langer dan normaal, maar toch verwacht het kabinet dat de installatie eind dit jaar klaar is voor gebruik.

Roderick van de Mortel, de burgemeester van Vught, zei vorig jaar tegen de Telegraaf dat hij zich zorgen maakte om de honderden zwaarbeveiligde colonnes die jaarlijks door zijn dorp rijden. „Ze gaan over smalle wegen, door woonwijken waar kinderen ’s ochtends naar school gaan en langs recreatieparken met tienduizenden bezoekers.” Hij riep toen op om een rechtbank in de gevangenis te bouwen.

Aanpassing 17.30 uur: hierboven is verduidelijkt dat het kabinetsbesluit geldt voor gevallen waarin de rechter ernstige veiligheidsrisico’s bij het vervoer voorziet.