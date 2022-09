Afgelopen weekend brak een stuk van mijn kies af. Het spel is uit, dacht ik meteen. Ik had moeten flossen, beter moeten poetsen, vaker naar controle moeten gaan. Nu moet de rest van de kies vast getrokken worden, en wie weet wat ze verder nog gaan doen, misschien kan ik maar beter meteen een kunstgebit nemen.

Het bleek mee te vallen. Ik was net op tijd om een wortelkanaalbehandeling te voorkomen, zei de tandarts, en voor ik het wist stond ik weer buiten, met een gevulde kies waarmee ik probleemloos een broodje kon eten op een aangenaam terras. Ik wilde dat ik in God geloofde zodat ik Hem kon bedanken, zo opgelucht was ik. Ook omdat het voelde alsof het universum mij onverdiend gematst had.

Het gevoel herkende ik van eerdere momenten. Toen de pandemie begon, hield ik rekening met het ergste: Italiaanse toestanden op de IC’s, jarenlange eenzaamheid voor thuiswerkers, een genadeklap voor het nachtleven. Ook toen viel het mee, het vaccin was er sneller dan verwacht. De nachtmerrie loste op in het licht van alledag.

Het is een vast patroon: rampspoed dreigt, ik raak in paniek, maar iets of iemand verzacht de klap. Er zit een airbag tussen mij en het noodlot. Een „pechdemper”, zoals politicoloog Pieter Hilhorst het noemde in 2011. Hij kwam met het woord in reactie op Ruttes stelling dat de overheid geen „geluksmachine” is. Mensen verwachten helemaal niet dat de overheid ze gelukkig maakt, alleen dat die ze opvangt als ze getroffen worden door pech, aldus Hilhorst.

In de westerse wereld zijn er veel pechdempers. Naast de verzorgingsstaat, die als het goed is regelt dat mensen niet doodgaan van de honger of onbetaalbare tandartsrekeningen krijgen, is er de wetenschap, die steeds nieuwe manieren bedenkt om dood en ziekte voor ons uit te schuiven, denk aan de coronavaccins. En er is internationale samenwerking, zoals in de EU, die nu probeert de gasprijzen te beteugelen.

Soms werken de pechdempers niet. Toeslagenouders, bijvoorbeeld, zullen niet zeggen dat de overheid ze beschermt tegen het noodlot. Maar de meesten van ons stappen ontspannen over het schip, in de veronderstelling dat er voor óns wel een reddingsboot klaarligt.

Of eigenlijk moet ik ‘stapten’ zeggen, want het is onrustig op het schip. Het begint de mensen te dagen dat er iets te veel pech in de lucht hangt om nog ongeschonden weg te komen: oorlogsdreiging, inflatie, stijgende gasprijzen en natuurlijk de klimaatverandering, die zich deze zomer onsubtiel manifesteerde. Dit keer lijkt het niet te gaan meevallen.

Die dreiging maakt onzeker, ook omdat de pech nu overal terechtkomt. De nieuwe maandtarieven van de energierekening worden uitgedeeld als in een tombola, en ook mensen met middeninkomens komen geld tekort. In Bloemendaal doen steeds meer inwoners mee aan de kruiswoordpuzzel van de buurtkrant in de hoop dat ze kans maken op een gratis gevulde boodschappentas, las ik bij de tandarts. Bloemendaal: toch geen arme gemeente.

Natuurlijk zijn er dan politici die roepen: als ik het voor het zeggen had, zouden jullie nóóit pech hebben! Dan zou het klimaatprobleem niet bestaan, het gas zou betaalbaar zijn en de inflatie non-existent.

De vraag is hoeveel mensen vallen voor zo’n verhaal. Dat hangt ook van het kabinet af. Dat moet volgens mij twee dingen doen: zorgen dat de pech zo eerlijk mogelijk verdeeld wordt, en uitleggen waarom niet álle pech te dempen valt. Het eerste lijkt eindelijk te gebeuren. Het minimumloon gaat omhoog en de loonbelasting omlaag, en deze vrijdag bespraken de ministers Schouten en Jetten met de energiebedrijven hoe ze kunnen voorkomen dat mensen worden afgesloten van energie.

Maar het tweede, de pechpreparatie, zie ik nog niet zo. Sigrid Kaag deed deze week een poging in haar toespraak bij de Brusselse denktank Bruegel. „Een duurzame transitie vergt van ons allen offers, aanpassingen en een andere manier van leven”, zei ze. Maar dat zijn afstandelijke, abstracte woorden. Er is iemand nodig die zegt: het is heel vervelend dat we zo’n klotewinter tegemoet gaan, maar de meesten van ons hebben het relatief goed. En bovendien is die ‘pech’ deels onze eigen schuld (denk aan onze Russisch-gasverslaving) en daarom strikt genomen niet eens echt pech.

Je mag verwachten dat de overheid haar best voor je doet, maar je hebt als mens geen recht op een pechvrij leven. Elke politicus die je anders wil doen geloven, is een charlatan.