Oud-minister Kamp heeft ‘rotgevoel omdat er ‘bewust extra gas’ is verkocht

Eerst was er informatie nodig, dan pas kon hij besluiten nemen. Dat antwoordde voormalig minister Henk Kamp (Economische Zaken 2012-2017, VVD) op bijna elke kritische vraag van de parlementaire enquêtecommissie over het uitblijven van actie na de beving van Huizinge in 2012.

Toezichthouder SodM kwam in 2012 op eigen initiatief met een onderzoek en waarschuwde Kamp voor zwaardere bevingen. Bovendien zag het SodM een relatie tussen de hoogte van de gaswinning en de aardbevingen in de regio – inspecteur-generaal Jan de Jong van het SodM zei tegen Kamp dat hij „zo snel als realistisch mogelijk de gaswinning moest verlagen”. Maar Kamp deed dat niet. „Er was een heleboel informatie en die was niet met elkaar in overeenstemming”, zei Kamp vrijdag in Den Haag.

Er waren notities bij het ministerie bekend dat de gaswinning in Groningen al snel na Huizinge omlaag kon door stikstof toe te voegen aan ander gas, zodat het dezelfde eigenschappen als Gronings gas kreeg. Maar, ook dat was geen reden voor Kamp om de gaswinning te verlagen. „Die informatie was niet perfect”, zei Kamp.

En zelfs een waarschuwing van zijn enige ambtenaar met kennis van zaken, die erop wees dat productievermindering verstandig zou zijn zolang er onderzoek nodig was naar de bevingen in het gebied, leidde niet tot handelen van Kamp:. „Ik kon geen onderbouwd besluit nemen als je niet weet wat de consequenties zijn.”

De veiligheid stond zeker voorop bij Kamp, herhaalde hij. „Maar ook de leveringszekerheid. Je weet niet wat voor consequenties er zijn als er tijdens een hele koude winter, drie, vier, vijf, zes dagen de verwarming niet verwarmt. Dat zou een ontwrichting van de samenleving zijn met catastrofale gevolgen.”

‘Iets ernstigs’

Kamp wist meteen bij zijn aanstelling in november 2012 dat hij „iets” moest doen aan de veiligheid van de Groningers. „Er was iets heel ernstigs aan de hand”, doelde hij op de beving van Huizinge een paar maanden daarvoor. Maar dat kon hij alleen doen als hij alle informatie had waarop hij besluiten kon nemen, vond hij. Daarom besloot hij niet in te grijpen toen in 2013 de gaswinning naar het hoogste niveau ging sinds decennia. „Ik heb toen geredeneerd dat we onvoldoende informatie hadden om over de gaswinning een besluit te nemen”, zei Kamp.

Toch was het zijn taak als minister om met onzekerheden om te gaan. „Dat is echt mijn vak”, zei hij opverend uit zijn stoel „Een besluit nemen is anders dan een mening of advies hebben. Ik moest het gevoel krijgen dat alles overziend dat besluit het best mogelijke besluit was.” Maar in 2013 nam hij geen besluit.

Achteraf heeft hij daarvan spijt. „Ik wou dat ik in januari 2013 had besloten dat we niet meer gas zouden winnen dan het jaar ervoor.” Maar dat gebeurde niet. In 2013 steeg de gasproductie naar 54 miljard kubieke meter, het was het hoogste niveau sinds halverwege de jaren zeventig. Bovendien was het vier miljard hoger dan in het winningsplan van handelshuis GasTerra stond.

Dat kwam door een koudere winter, informeerde Kamp de Tweede Kamer herhaaldelijk in die jaren. Maar, zei Kamp vrijdag in Den Haag, uit een interne evaluatie in 2015 blijkt dat hij de Tweede Kamer daarover fout heeft geïnformeerd. Er was minder gas nodig voor de leveringszekerheid dan er werd gewonnen. „Daar had ik een rot gevoel over, want achteraf bleek de informatie anders te zijn. Er was bewust extra gas verkocht.”

