Opzettelijk besmet in een proef

Bij een heldere blauwe lucht spiegelen de gevelpanelen van Vaccinopolis zo intens dat aan de dakrand de grens tussen hemel en aarde vervaagt. De grote populieren met hun ritselende bladeren om het gloednieuwe gebouw versterken het lichtspel dat de illusie van transparantie en onzichtbaarheid oproept. Toch is de bijzondere façade van de nieuwe onderzoeksfaciliteit van de Universiteit Antwerpen nog maar de architectonische schil om een nog veel ingewikkelder binnenkant.

In Vaccinopolis gaan wetenschappers straks de werkzaamheid en veiligheid van nieuwe vaccins testen op menselijke vrijwilligers. „Van de recente ontwikkeling van vaccins tegen covid herinnert iedereen zich nog wel hoe grootschalig zo’n onderzoek moet zijn om betrouwbare resultaten te krijgen”, zegt Bart Van Meerbergen, head of operations bij Vaccinopolis. „Voor zulke onderzoeken waren wel 40.000 deelnemers per kandidaatvaccin nodig. Bij zo’n omvang zijn er uiteraard gigantische kosten en neemt het onderzoek veel tijd in beslag. Diezelfde informatie kun je ook krijgen uit een veel kleinere proef, waarbij je mensen onder gecontroleerde omstandigheden gaat blootstellen aan een ziekteverwekker.”

Dat is in een notendop het doel van Vaccinopolis. Het gebouw heeft genoeg ruimte om dertig vrijwilligers per proef te laten meedoen. Die kunnen tot dertig dagen in volledige isolatie het experiment ondergaan. Na vaccinatie worden ze blootgesteld aan de ziekteverwekker, onder gecontroleerde omstandigheden. Tijdens de proefperiode van twee tot drie weken kunnen dagelijks hun bloedwaarden en andere gezondheidsparameters gecontroleerd worden. Zo krijgen de onderzoekers veel sneller en nauwkeuriger zicht op de veiligheid en werkzaamheid van nieuwe vaccins.

Een containerdorp

„Ons verhaal is begonnen met Poliopolis”, vertelt Van Meerbergen. Dat was een speciaal project om een nieuw oraal poliovaccin te testen, gebaseerd op een levend afgezwakt virus. Onder leiding van professor Pierre Van Damme werd op de parkeerplaats van het UZA een tijdelijke faciliteit neergezet, vrij letterlijk een containerdorp. „De proef was een succes. Nadat het vaccin zich bij ons had bewezen is het verder onderzocht. Inmiddels zijn er van het nieuwe poliovaccin al 350 miljoen doses verdeeld. Poliopolis was echter altijd bedoeld als tijdelijk, en is weer afgebroken.”

De groep van Van Damme, die meer dan 500 vaccinstudies op zijn naam heeft staan, vatte het plan op om in Edegem, net onder Antwerpen, een permanente onderzoeksfaciliteit op te zetten. Maar door de Belgische kabinetscrisis in 2018 kwam een eerder toegezegde subsidie op losse schroeven te staan en was de toekomst onzeker.

„Maar toen kwam covid”, zegt Van Meerbergen, „en meteen was de vraag: waarom hebben we dat nog niet?” Vervolgens ging het heel snel. In mei 2020 kreeg hij groen licht, in januari 2021 werd begonnen met de bouw en in maart van dit jaar was de officiële opening.

Er is nog even geduld nodig voordat de onderzoeken echt van start kunnen. „Er is nog een pak testen aan de gang”, legt Patrick Rüdelsheim uit. Hij is directeur van het bedrijf Perseus, dat verantwoordelijk is voor het ontwerp en onderhoud van de faciliteit. „Dat testen is nodig om te kijken of alle apparatuur in de faciliteit naar behoren functioneert en of de reserve-installaties het in geval van nood naadloos kunnen overnemen. We hebben nog duizenden issues gevonden, kleine en grote, en die zijn we allemaal aan het oplossen voordat er echt begonnen wordt met het onderzoek.”

De veiligheid van proefpersonen en personeel staat bij Vaccinopolis altijd voorop, aldus Van Meerbergen. „Een experiment kan alleen van start gaan als er positief wetenschappelijk advies voor is. Er moet vooraf heel precies duidelijk zijn wat de risico’s zijn en er moet een goed protocol zijn. Een ethische commissie moet er goedkeuring aan geven. Die zal dat alleen doen als er ook een rescue therapy is, een noodmedicijn voor wanneer het onverhoopt zou misgaan.”

Van Meerbergen: „Deelnemers mogen mild ziek worden tijdens de proef, maar nooit ernstig en ze moeten volledig kunnen genezen. Het zijn ingrijpende proeven met gezonde mensen, dus het uitgangspunt is dat die vrijwilligers er uiteindelijk weer net zo gezond uit komen.”

Strengere regelgeving

Onder die voorwaarden zullen er voorlopig geen covidstudies gedaan worden, zegt Van Meerbergen, „eenvoudigweg omdat er hiervoor nog geen rescue therapy bestaat. In het Verenigd Koninkrijk is vorig jaar overigens wel een covid-challenge-studie met gezonde vrijwilligers gedaan; in gewone ziekenhuizen. Het is heel uitzonderlijk dat de Britse autoriteiten daarvoor toestemming gaven, in Nederland of België zou dat vanwege de strengere regelgeving niet gelukt zijn.”

Het Vaccinopolisteam denkt als een van de eerste projecten aan een proef met een nieuw vaccin tegen kinkhoest. „Omdat kinkhoest een bacteriële ziekte is kun je antibiotica geven als het uit de hand loopt, waardoor iemand volledig kan herstellen. Kinkhoest is daarnaast een goede kandidaat omdat je de effectiviteit van een vaccin niet meer in een gewoon experiment kunt testen: omdat bijna iedereen al is gevaccineerd, is de kans op infectie te laag. In een gecontroleerd experiment met opzettelijke besmetting kan dat wel.”

Nu het gebouw nog in de testfase zit kan Van Meerbergen nog een volledige rondleiding geven. Als de proeven eenmaal zijn begonnen, is dat onmogelijk. Dan gelden zeer strenge veiligheidsprotocollen en mogen alleen personeel en proefdeelnemers naar binnen.

Maar ook nu al is de tour gecompliceerd door de ingebouwde veiligheid van het gebouw. Alleen met een pasje kan Van Meerbergen de deuren openen als we dieper en dieper door het gebouw lopen. „Niet iedereen heeft straks overal toegang, dat hangt van je functie af”, vertelt hij. „Het systeem onthoudt precies wie ergens binnenging, zodat we bij een ongeval achteraf beter kunnen analyseren wat er eventueel misging.”

Genetische analyse

In het verder lege gebouw komen we hier en daar nog een technicus tegen die sleutelt aan de bedrading of de ventilatie. Veel deuren zijn dubbel uitgevoerd en werken als een sluis. Als de eerste deur niet dicht zit, kan de tweede deur niet open. Het zorgt ervoor dat de luchtstroom van buiten naar binnen blijft gaan. „Hier staan we al op onderdruk”, zegt Van Meerbergen, als we via glazen deuren in de gang van het laboratoriumgedeelte zijn beland. „Hier zijn laboratoria die zijn toegerust voor bloedonderzoek, genetische analyse of celkweek.”

De laboratoria zijn verdeeld over twee veiligheidsniveaus, BSL2 en BSL3. Het niveau houdt verband met het soort ziekteverwekker waarmee gewerkt wordt. Als die bijvoorbeeld via de lucht overdraagbaar is, zoals bij tuberculose of covid, moet je een stuk voorzichtiger zijn om anderen niet in gevaar te brengen. Dan is de extra beveiliging van BSL3 nodig.

Om van de BSL2-laboratoria in het BSL3-gedeelte te komen moeten we weer door een sluis. „Hier is de onderdruk nog een stukje lager”, vertelt Van Meerbergen zodra we binnen zijn, „Min 35 pascal; daarnet zaten we op min 20 pascal.”

In het BSL3-laboratorium is geen kiertje te zien. De plafondtegels die we nog in het BSL-2 laboratorium zagen hebben plaatsgemaakt voor een glad plafond dat naadloos overgaat in de wanden en die weer in de vloer. Er zijn wel ramen maar die zijn nu van twee lagen dubbelglas. Er hangen camera’s om de werkzaamheden op afstand in de gaten te kunnen houden. Boven de deur brandt een rode waarschuwingslamp. „Dat is normaal”, zegt Van Meerbergen, „want er wordt nu nog volop gewerkt aan de drukregeling in de BSL3-zone.”

Dit is een goed moment om je even voor te stellen hoe het straks gaat, zegt Van Meerbergen: „Normaal zou je hier natuurlijk niet in je gewone kleren binnen kunnen komen. Laboranten moeten straks volledig ingepakt zijn in een Tyvek-pak – en een mondkapje, beschermingskap en dubbele handschoenen dragen.”

Van Meerbergen loopt naar de tegenoverliggende kamer waar een zogeheten autoclaaf staat. Dat apparaat lijkt op een forse vaatwasmachine uitgevoerd in roestvrij staal. Hiermee worden alle gebruikte laboratoriummaterialen gedesinfecteerd, inclusief de laboratoriumkleding, voordat het in een gele ton mag worden afgevoerd als ziekenhuisafval. „Het is hier een beetje warm”, merkt Van Meerbergen op. „Dat komt doordat de autoclaaf nog staat af te koelen na een test.” Hij kijkt even op het display: „Hij is net nog op 121 graden geweest.”

Veertig vriezers

Verderop in de gang opent Van Meerbergen een deur naar een vrijwel lege ruimte waarin een airconditioning luidruchtig staat te koelen. „Hier komen straks onze belangrijkste koelkasten te staan waar we monsters en vaccins in bewaren. Er komen vriezers van -20, -80 en -150 graden Celsius, in totaal wel zo’n veertig. Al die apparaten bij elkaar produceren straks behoorlijk wat warmte. Vandaar dat hier zo sterk gekoeld wordt.”

We lopen door naar de ruimte waar al het afvalwater uit het complex verzameld wordt in een roestvrijstalen tank van 10.000 liter. Om binnen te komen stappen we over een uitzonderlijk hoge drempel van 20 centimeter. „Zo vormt deze ruimte een kuip; mocht de stalen tank gaan lekken, dan wordt al het water hier opgevangen, zelfs al loopt de hele tank leeg.”

Ook hier is het warm door twee roestvrijstalen stoomketels, die het afvalwater uit de voorraadtank steriliseren met stoom van 121°C. Na die behandeling en afkoelen tot 85° is het veilig om het water te lozen. „Dit zijn zogeheten killtanks. Alle ziektekiemen die nog in het water zitten worden volledig afgedood”, zegt Van Meerbergen stellig. „Dit gaat allemaal volautomatisch.”

De BSL3-afdeling verlaten is lastiger dan er binnen komen. De sluis die een kleedruimte en een douche bevat heeft ook een tijdslot. Wat ongemakkelijk staan Van Meerbergen en zijn bezoek in de krappe ruimte tot de deur van het slot gaat. „Laboratoriummedewerkers die hier straks doorgaan moeten alles achterlaten; het kan immers besmet zijn. Hun mobiele telefoons en zelfs hun badges mogen dus zeker niet mee naar binnen.”

De rondleiding gaat verder op de tweede verdieping, naar de verblijven van de deelnemers. Het vernuftige is dat de ruimte geschikt is voor zowel BSL2- als BSL3-proeven, al naar gelang het vereiste veiligheidsniveau.

Iedere kamer heeft zijn eigen „sas”, zoals Van Meerbergen de luchtsluis van de dubbele deur noemt. Binnen is er een groot raam en een badkamer, zitmeubel, een bureau en een redelijk hoog bed, dat zo hoog is om alle medische handelingen goed te kunnen verrichten. „De architect heeft zijn best gedaan door met veel lichtinval en het gebruik van lichte kleuren het niet te laten aanvoelen als een ziekenhuis. Dat is best een uitdaging onder deze meest stringente bioveiligheidsomstandigheden. De inrichting is namelijk zo ontworpen dat de kamers na afloop van een proef in hun geheel met van bovenaf ingespoten waterstofperoxide kunnen worden ontsmet. „Alleen de gordijnen niet”, zegt Van Meerbergen, „die moeten apart in de autoclaaf.”

Bij gebruik als BSL2 zal dit volgens hem „voelen als een hotelkamer”. De deelnemers kunnen activiteiten doen in de gemeenschappelijke ruimtes en mogen misschien zelfs via de trap even naar het dakterras.

Onder BSL3-condities mogen de deelnemers gedurende de hele proef niet van hun kamer af. De rode alarmknop en de intercom zijn dan de enige communicatiemiddelen met medewerkers. Als het nodig is de deelnemer op zijn kamer te bezoeken, moet een werknemer zich eerst inpakken in een extra laag beschermende kledij en die bij vertrek in de sas achterlaten alvorens een andere kamer binnen te gaan.

Een goede screening en training vooraf moeten ervoor zorgen dat de deelnemers opgewassen zijn tegen de eenzame beproeving. De ervaring met Poliopolis leert dat het vaak altruïsten zijn die aan dit soort proeven deelnemen. Ze gebruiken de tijd om een scriptie of een boek te schrijven. Van Meerbergen: „Ze krijgen van ons iPads zodat ze toch nog contact kunnen houden met buitenwereld. Een eigen boek of knuffelbeer meenemen mag ook, maar die ben je na afloop wel kwijt, omdat die allemaal in de autoclaaf moeten.”

De derde verdieping van het gebouw is gevuld met technische installaties voor de luchtbehandeling en een noodaggregaat voor de stroomvoorziening. De grote installaties op de kale betonnen vloer zien er niet heel spectaculair uit, maar toch is dit het technische hoogstandje waar heel Vaccinopolis op draait. Hier zie je bijvoorbeeld dat elke proefkamer zijn eigen toe- en afvoer van lucht via HEPA-filters heeft.

In november zullen twintig vrijwilligers voor een paar dagen hun intrek nemen in het gebouw. Alle operationele procedures zullen dan worden geoefend, evenals noodscenario’s. „Er zal iemand met bijvoorbeeld een gesimuleerde hartaanval worden geëvacueerd naar het ziekenhuis, het hele gebouw zal ontruimd worden bij een brandsimulatie. Onder alle omstandigheden moeten we in staat zijn de onderdruk in het gebouw te handhaven.”

Daarnaast zijn er nog de lessen uit de ervaring met Poliopolis. „Dat is bijvoorbeeld waarom er geen fitnessruimte in Vaccinopolis is”, zegt Van Meerbergen. „Destijds gingen deelnemers zo fanatiek sporten dat hun leverwaarden en spierenzymen gingen afwijken. Hetzelfde gebeurde met eten. Sommige deelnemers gingen ineens heel veel eten, waardoor de bloedwaarden gingen afwijken. Dat willen we nu beter reguleren.”

Ambitie Alle soorten vaccinproeven In Vaccinopolis zullen straks eerst gewone vaccinproeven gedaan worden, waarbij de deelnemers langskomen voor vaccinatie of controle maar niet blijven. De volgende stap is een proef onder niet heel strenge veiligheidscondities, waarbij deelnemers nog in elkaars gezelschap de tijd kunnen doorbrengen. Verschillende proeven tegelijk uitvoeren is niet mogelijk omdat die elkaar zouden kunnen beïnvloeden. Een proef onder de zeer strikte BSL3-condities behoort ook tot de mogelijkheden, waarbij de deelnemers gedurende het hele experiment in isolatie zitten. Er zijn variaties mogelijk in het studieprotocol, waarbij het vaccin tegenover placebo kan worden getest, of waarbij gekeken wordt in hoeverre gevaccineerde personen nog besmettelijk kunnen zijn voor niet-gevaccineerde personen. De gecontroleerde omgeving van Vaccinopolis leent zich bij uitstek om vaccins te testen die gebaseerd zijn op genetisch gemodificeerde organismen. Die mogen niet naar buiten voordat is aangetoond dat ze veilig zijn, dus daardoor is een gewone trial met zo’n vaccin vaak al bij voorbaat uitgesloten. Onderzoek binnen de gesloten omgeving van Vaccinopolis kan veel duidelijk maken: hoe scheiden mensen het vaccinorganisme uit, en verspreiden ze het eventueel naar anderen? „Kort samengevat”, zegt Bart Van Meerbergen, „we willen elk type vaccintrial hier kunnen doen”.