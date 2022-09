Opnieuw landelijk geen NS-treinen door staking

Door een staking van NS-personeel rijden er vrijdag door het hele land vrijwel geen treinen. Het is de tweede keer dat door de stakingen van vakbonden FNV, CNV en VVMC voor een betere cao het NS-verkeer landelijk plat ligt. Wel rijdt er nog een trein tussen Schiphol en Utrecht Centraal, via Amsterdam-Zuid, om de luchthaven bereikbaar te houden.

Ondanks de stakingen is het volgens de ANWB vrijdagochtend niet drukker op de weg dan gewoonlijk, meldt persbureau ANP. Op vrijdagochtend is het normaal al rustig. Als er extra drukte ontstaat, dan verwacht de verkeersdienst die pas rond het middaguur.

De vakbonden houden vrijdag regionale acties in Zuid- en Noord-Holland. De NS besloot daarop om in heel het land geen treinen te laten rijden, omdat het actiegebied zo groot was dat het onmogelijk is om een betrouwbare dienstregeling op te zetten. Ook eind augustus reden landelijk geen NS-treinen door de staking in het midden van Nederland, dat met Utrecht Centraal een belangrijk knooppunt is.

De drie vakbonden en de directie van het spoorwegbedrijf hebben donderdag overleg gehad, maar geen akkoord bereikt voor een nieuwe cao. De spoorvervoerder had begin deze week een nieuw voorstel gedaan, waarin onder meer een loonsverhoging van 5 procent is opgenomen, met nog eens 2,5 procent per 1 januari 2023, plus een eenmalige uitkering van 650 euro.