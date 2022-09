Ook oversterfte in augustus, vooral door overleden verpleeghuisbewoners

Evenals als in mei, juni en juli vond er vorige maand oversterfte plaats. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis voorlopige sterftecijfers. De oversterfte werd vooral veroorzaakt doordat meer 80-plussers en verpleeghuisbewoners overleden dan verwacht.

De onderzoekers hebben voor het onderzoek gekeken naar de sterftecijfers van 2015 tot en met 2019, dus nog voor de coronapandemie, en het aantal sterfgevallen van de afgelopen maand. De oversterfte in augustus kwam uit op ruim 1300 mensen.

Eerder deze week bleek dat onderzoekers niet weten wat de oorzaak is van de oversterfte waar Nederland al een halfjaar mee te maken heeft. Wetenschappers die hier onderzoek naar doen hebben niet voldoende data in handen om tot een conclusie te komen. Zo krijgen ze de gegevens over bijvoorbeeld coronabesmettingen en vaccinaties niet van het RIVM en de GGD omdat zij deze gegevens niet kunnen delen wegens privacywetgeving.

Onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt diende onlangs een motie in naar aanleiding van de oversterfte. Het kabinet gaf daardoor opdracht tot een onderzoek. De wetenschappers hebben echter geen overzichten van wie wel of niet gevaccineerd is, daarom is de motie volgens hen „niet uitvoerbaar”. Volgens het RIVM ligt „de bal nu in Den Haag” en moet het ministerie van Volksgezondheid toestemming geven om de data alsnog vrij te geven.

Lees ook: Geen duidelijke oorzaak voor oversterfte; onderzoekers hebben onvoldoende data