Arjen Fortuin is ombudsman van NRC

Wat is een krant nog in dit land? De fysieke metamorfosen die NRC heeft ondergaan, trokken nadrukkelijk mijn aandacht toen ik, een ombudsman in zijn eerste werkweek, de statuten van mijn functie er eens bij pakte. Die zijn niet uit de prehistorie: ze werden geformuleerd in 2010 bij het aantreden van mijn voorganger Sjoerd de Jong. De Jongs eerste artikel bekritiseerde de zeskoloms berichtgeving op de voorpagina van NRC Handelsblad over de zelfmoord van acteur Antonie Kamerling. Zes kolommen passen al jaren niet meer op de voorpagina.

De ombudsstatuten reppen van twee kranten, NRC Handelsblad en nrc.next, die onder die namen niet meer bestaan. Alles in de tekst draait om die papieren producten, de digitale verschijningsvorm komt er in de tekst als een vrolijke dreumes achteraan gehobbeld: „Daarbij horen ook de websites van deze titels.” In de dagelijkse praktijk zijn de verhoudingen veranderd. ‘Digitaal’ is nu een uit de kluiten gewassen jongvolwassene, die soms bezorgd omkijkt of de papieren ouders het allemaal nog wel kunnen bijbenen. NRC heeft veel meer ‘digitale’ dan ‘papieren’ lezers. Ook werd er in 2010 voetstoots van uitgegaan dat de NRC-consument kon worden aangeduid als ‘lezer’, terwijl de podcasts van de krant, zoals ik NRC gewoontegetrouw nog steeds noem, in 2022 dagelijks ook tegen de 50.000 luisteraars hebben.

Het hart van de statuten is onveranderd. De ombudsman „onderzoekt, evalueert en beoordeelt de berichtgeving van NRC”, toetst deze aan de NRC Code en doet dat op persoonlijke titel, onafhankelijk van redactie en hoofdredactie. Hij (of zij, maar deze is een hij) is er in de eerste plaats voor de lezers, beantwoordt hun vragen over de werkwijze van de redactie en de inhoud van NRC. Zelf hou ik erg van de naam die de Spaanse krant El País aan de functie gaf: El defensor del lector. En niet alleen omdat uw ombudsman in zijn tijd een niet overdreven wendbare, maar wel vasthoudende centrale verdediger was.

De ombudsman verdedigt de lezer niet door deze domweg gelijk te geven, maar door te laten zien hoe NRC werkt – en door het te signaleren wanneer de krant niet de journalistiek levert die zij heeft beloofd en zoals die te vinden is in de beginselen en de NRC Code. Daarin staat bijvoorbeeld dat NRC meningen en feiten scheidt – een eenvoudig principe, dat inmiddels moet worden toegepast in een wereld waarin links en rechts wordt geprobeerd eigen meningen als feiten te herscheppen of andermans feiten te ontmaskeren als opinies in vermomming.

Illustratie Mart Veldhuis

Wat te denken, in dat licht, van het woord ‘klimaatcrisis’? In 2019 riep een lezer NRC op om dat woord te gebruiken in plaats van het neutrale ‘klimaatverandering’. Klimaatredacteur Paul Luttikhuis zag er weinig in. Niet omdat hij de ernst van de feiten onderschat (die razen als een angstaanjagende tornado door zijn stukken), maar omdat hij vreesde dat het als ‘omgekeerd eufemisme’ al snel sleets zou worden. Drie jaar later is het woord alom aanwezig: in de eerste zeven kranten van deze maand kwam het negen keer voor (tegen vijftien keer ‘klimaatverandering’). Luttikhuis gebruikt het zelden: „Crisis wekt de indruk dat we met een tijdelijk probleem te maken hebben. Als ik het steviger wil aanzetten gebruik ik liever ‘klimaatontwrichting’.” Dit past ook in de traditie van NRC: een krant die zijn journalisten de ruimte geeft om hun eigen woorden te kiezen.

Bezorgcrisis

De inbox van de ombudsman werd deze zomer gedomineerd door een andere crisis, die hopelijk geen ontwrichting blijkt: de bezorgcrisis. Want hoe snel NRC ook digitaliseert, een lege brievenbus in de ochtend komt hard aan. Het tekort aan bezorgers is een matineuze verschijningsvorm van het grote personeelstekort in Nederland. Dat raakte begin dit jaar nog een NRC-afdeling: de klantenservice kreeg de vacatures niet vervuld en was zeer slecht bereikbaar. Zo belandden de gedupeerden van de bezorgcrisis in de klantenservicecrisis: van een lege brievenbus naar een blinde muur gestuurd. Naar schatting 4.000 à 5.000 abonnees zegden om die reden op.

De ombudsman houdt zich formeel alleen bezig met journalistieke zaken, maar ja: een abonnee die de krant niet ontvangt, komt niet toe aan het stellen van kritische vragen over de inhoud van die krant. De meeste NRC-lezers hebben er geen probleem mee om hun weg te vinden in de digitale wereld, maar dat geldt niet voor iedereen. Intussen is er hard gewerkt aan het verbeteren van bezorging en klantenservice. Die laatste afdeling is sinds enkele maanden weer op sterkte, zegt hoofdredacteur René Moerland, die de bezorgproblemen „ernstig en frustrerend” vindt. Bij mensen die geen krant hebben gekregen wordt het abonnement met één krant verlengd en in uitzonderlijke gevallen wordt de krant per post nabezorgd – voor standaard nabezorging zijn, inderdaad, geen bezorgers. Ook worden mogelijkheden onderzocht om in gebieden met grote problemen lezers hun gemiste krant elders te laten ophalen.

Om de distributie meer adem te geven, heeft de hoofdredactie besloten om na 1 oktober de krant om 21:45 uur naar de drukker te sturen, een uur eerder dan nu. In bijzondere gevallen kan een deel van de oplage daarna nog worden aangepast. Regulier late-avondnieuws zal niet op ochtendpapier verschijnen – maar uiteraard wel gewoon online.

‘Gewoon online’ inderdaad: de statuten van de ombudsman worden aangepast tot een tekst die recht doet aan de verschillende, gelijkwaardige verschijningsvormen van onze journalistiek – in schrift, beeld en geluid. Hierbij een warme oproep aan lezers en luisteraars om de ombudsman vooral te laten weten wat u van ons werk vindt, als dat u eenmaal in goede orde heeft bereikt. Of het nu digitaal is, in Dokkum of in de Dapperstraat.

Arjen Fortuin

Reacties: ombudsman@nrc.nl

DE LEZER SCHRIJFT… Benoem racisme, als dat op foto te zien is Graag wil ik u erop wijzen dat het artikel „Tubbergen is ‘een eerste stap’” (zaterdag 20 augustus) wordt vergezeld door een foto met een sterk racistische tekst, en dat deze tekst verder niet van de kwalificatie racistisch wordt voorzien. Het artikel gaat over de zogenaamde ‘asielcrisis’ en de spanningen tussen het Rijk en lokale overheden. Noch in het artikel, noch in de tekst onder de foto wordt verwezen naar de racistische tekst op het bord. Naar mijn smaak was het bord ofwel direct onder de foto als racistisch gekwalificeerd ofwel was er in de tekst vermeld dat de demonstranten racistische leuzen of borden gebruikten. Annelien Bouland

DE KRANT ANTWOORDT… De tekst op het bewuste demonstratiebord (‘Met 300 asielzoekers van kleur binnenkort in Albergen verkrachting beroving en terreur!’) was zo evident racistisch dat de lezer die conclusie ook zelf wel kon trekken, zegt de hoofdredactie. Iets anders is dat het fotobijschrift niet vermeldde dat het bord op aandrang van andere demonstranten al snel werd verwijderd. Die context was wel aangeleverd door het ANP bij de foto, maar haalde de krant niet. Ten onrechte, vond de fotoredactie, waarna de informatie op 24 augustus alsnog verscheen in de rubriek ‘Correcties en aanvullingen’. Bij het artikel op nrc.nl stond een foto met andere, niet racistische protestborden in Albergen.