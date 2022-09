Het mag dan een van de oudste straten van de stad zijn, in de Nes bruist het meestal van de energie. Menig lezer zal het eens hebben aangedaan om bekende plaatsen als Scheltema, De Brakke Grond, Hotel V of het Frascati Theater te bezoeken. Ook NRC is aan de straat gevestigd.

De naam van de straat heeft niets te maken met een zeker Schots loch dat mogelijk een monster herbergt, maar herinnert eraan dat hier vroeger een moerassig stuk land lag. Een ‘nes’ of ‘nis’ is een oud woord voor een landtong die langs water ligt. Omdat het vaak een punt land betrof die in water uitstak, werd ook wel het woord neus gebruikt. Nes op Ameland heeft dezelfde etymologische oorsprong en het woord komt ook voor in plaatsnamen als Spijkenisse en Eemnes.

Op de plek van de Nes (oorspronkelijk Nesse) lag tot in de 14de eeuw moerasland, vanaf de 15de eeuw werden vanwege de lage grondprijzen meerdere kloosters gebouwd. Het noordelijk deel heette tot in de 17de eeuw Gansoord. De Nes was lange tijd de oostelijke oever van de Amstel – waar aan de overzijde de Kalverstraat de westkant vormde. Een godsvruchtig gebied: van de twintig kloosters die Amsterdam in de late Middeleeuwen kende, stonden er vijf aan de Nes – waarvan vier nonnenverblijven. Met de Alteratie van 1578, waarbij de katholieke stadsregering werd afgezet en veel conventen een andere functie kregen, was het afgelopen met meerdere kloosters. Sommige panden werden afgebroken, twee nonnenkloosters kregen een nieuwe bestemming en werden het Binnengasthuis.

De aangelegen Sint Barberenstraat en Cellebroerssteeg (naar twee in 1578 gesloopte conventen) memoreren nog aan deze kloostergeschiedenis. Bekender is het Gebed zonder End, dat de Kuiperssteeg met de Grimburgwal verbindt en bekend is van restaurant Kapitein Zeppos. Hier lag een aaneengesloten reeks nonnenkloosters, waardoor letterlijk van een ‘gebed zonder end’ gesproken kon worden. Het straatnaambordje werd zo vaak als souvenir gestolen dat de naam tegenwoordig op de muur geschilderd staat.

Hierna kreeg de wijk een minder vrome reputatie. Het werd een uitgaanscentrum waar veel cafés, salons en bordelen gevestigd waren. Ook was het een centrum voor de tabakshandel. Op Nes 17 (nu deel van het Rho Hotel) stond tot de jaren 30 een van de oudste bekende homobars van Nederland, The Empire, die voor het eerst in 1911 in documenten genoemd wordt. De beroemde 18de-eeuwse rokkenjager Casanova verbleef in herberg L’Étoile d’Orient aan de Nes, alsook Frederik II van Pruisen. Een andere zijweg die de Nes met het Rokin verbindt herinnert vooral aan de ochtenden na de met drank overgoten avonden: de Nadorststeeg.

Nadorststeeg, zijstraatje van de Nes richting Rokin. Foto Aurelien Goubau