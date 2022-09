Na het overlijden van Queen Elizabeth II spreekt de nieuwe koning vrijdag volk toe

Lees ook deze reportage: Voor het paleis in de Britse hoofdstad Londen rouwen Britten om het overlijden van koningin Elizabeth II. ‘Zij was de enige constante factor, de afgelopen jaren.’

Journalisten en het publiek bij Buckingham Palace, nadat het nieuws over het overlijden van Elizabeth bekend was gemaakt.

Een bos bloemen voor het staatsportret van de koningin in Parliament House in Canberra, Australië.

In het Australische parlement in Canberra is een condoleanceregister geplaatst.

Duizenden mensen zijn volgens de internationale persbureaus donderdagavond naar Buckingham Palace, het werkpaleis in Londen, gekomen om hun respect en medeleven te betuigen. Voor het paleis zijn bloemen en kaarsen neergelegd. Ook in andere landen die deel uitmaken van het koninkrijk, zoals Australië en Canada, zijn monumenten en herdenkingsplaatsen opgericht voor de Queen.

Een periode van rouw en verandering: de komende dagen in het VK

Met het overlijden van Queen Elizabeth is donderdag een hele reeks plannen in gang gezet. De komende tien dagen staan in het teken van rouw om het heengaan van de vrouw die zeventig jaar op de troon zat. In Londen zullen parlementariërs in een speciale zitting bijeenkomen; en burgers zullen in de hoofdstad de saluutschoten kunnen horen. De koningin zelf moet nog naar Londen worden gebracht.

Zij wordt eerst opgebaard in haar paleis Holyroodhouse in Edinburgh, en in de nabijgelegen St. Giles Cathedral. Daar is een eerste ceremonie gepland, waarbij ook leden van de koninklijke familie aanwezig zullen zijn. Daarna wordt de koningin van Edinburgh naar Londen vervoerd, waarschijnlijk met de koninklijke trein. Zij komt eerst aan op Buckingham Palace, ook onderdeel van de ceremonies tot de staatsbegrafenis.

Elizabeths opvolger koning Charles zal vrijdag, bij zijn aankomst in Londen, de plannen voor het afscheid aan de koning inzien en goedkeuren. Hijzelf zal daarna ook een reis maken, van Londen naar de verschillende landen die deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk - Schotland, Noord-Ierland en Wales, om daar parlementariërs en regeringsleiders te ontmoeten.

Britten die afscheid willen nemen van de Queen - de enige monarch die, na zeventig jaar, de meeste burgers in hun leven gekend zullen hebben - kunnen naar Westminster Hall komen. Daar wordt Elizabeth opgebaard, en kan het publiek 23 uur per dag binnenkomen. De staatsbegrafenis voor de koningin is voor tien dagen na haar overlijden gepland. Die vindt plaats in Londen, Westminster Abbey. De koningin wordt bijgezet in St. George’s Chapel bij Windsor Castle.

Lees hier het blog terug waarin NRC donderdagavond de ontwikkelingen bijhield rondom het overlijden van de Britse koningin