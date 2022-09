Na zeventien jaar begint Yvon Jaspers zelf met boeren

Timing zal wel lastig zijn voor televisiemakers die vaak programma’s bedenken en opnemen weken, maanden voor ze worden uitgezonden. Dat denk ik dan. Ik neem aan dat ex-fotomodel Koen Kardashian en model Kim Feenstra vóór de boerenopstand deze zomer bedachten om hun ledig leven in de stad te verruilen voor landelijk aanpoten op de boerderij van boer Gerrit in Usselo. En ik ga ervan uit, of nee, ik weet dat het idee van Yvon Jaspers, het gezicht van Boer zoekt vrouw, om zelf „een boerderijtje” te beginnen al langer leefde. Ze zegt al jaren dat ze graag eens de boerenidylle zou léven in plaats van presenteren.

Dat het er uitgerekend van komt na een zomer vol agrarische woede en wegblokkades, is misschien wat ongelukkig. Boeren nu het land in brand staat. Op de site van haar andere boerenprogramma Onze Boerderij staat een interview met haar waarin ze uitlegt dat ze de boerderij begonnen is in het najaar van 2021. De opnames waren al achter de rug en de eerste uitzending van Onze boerderij – en nu zelf stond gepland voor 3 september, vorige week dus. Ik vraag me af of ze anders wel was begonnen over stikstofreductie, afschalen, indammen, opheffen van landbouwgrond en veestapels. Die „ingewikkelde transitie” laat ze over aan de experts.

Zij gaat keuterboeren op een kleine hectare grasgrond die ze een jaar te leen krijgt van een buurboer. Een beetje wat Raven van Dorst deed met een lapje grond in Apeldoorn. In Boerderij van Dorst kwamen BN’ers helpen schoffelen en timmeren, bij Yvon Jaspers zijn het BB’er. Bekende Boeren uit zeventien seizoenen Boer zoekt vrouw (BZV) die ze tot haar vrienden is gaan rekenen. Akkerbouwer Bertie komt voorbij, varkenshouder Kees, paardenfokker Steffi met man Roel en hun BZV-nakomeling Sterre. Voordeel van deze veerkrachtige vakbroeders (haar woorden) is dat ze veel weten. Over „rulle zaaibedden”, gewasschade, bodemverbetering, en de „wet van behoud van ellende”. Maar het blijven wel boeren, die weinig zeggen en vooral sceptisch toekijken hoe Yvon Jaspers hyper-enthousiast in de overdrive gaat met haar drie varkentjes, zelfgetimmerde hokken en schamele akkertjes. Erwtensoep, chocomel, alle oud-Hollandse parafernalia worden weer ingezet, maar dit programma moet ze toch vooral zelf dragen. Geen vooruitzicht op opbloeiende liefdes, hooguit of de wortels, preien en boerenkolen een beetje willen groeien.

Charles, vriend van de boeren

De timing om nu te gaan boeren is juist perfect gekozen, dat kan je natuurlijk ook zeggen. Ik bedacht het pas toen ik donderdagavond steeds hoorde zeggen dat koning Charles zich een vriend voelt van de boeren. Hij waarschuwt al jaren dat de „agrarische gemeenschap” dreigt te verdwijnen en dat vindt hij een ramp is voor natuur, dier en mens. De boer als uitstervende soort. Zo bezien kan die dus alle hulp en aandacht gebruiken van alle Koens, Kims, Ravens en Yvons op televisie.

Zo boers als boer Gerrit (76) uit Kim en Koen gaan het anders doen zie je ze trouwens nog zelden. Hij bewatert zijn land dagelijks met z’n eigen vocht, vindt wc-papier overbodig als je ook handen hebt, en je mag hopen dat hij die wast voor hij er zijn eten mee in zijn mond schept. Maar een lol dat hij beleeft aan die twee modepoppen uit Amsterdam die in een helikopter op zijn weiland landen. „Machtig mooi.” Kim Feenstra moet even over haar grasfobie heenstappen, maar kan prima met Gerrit overweg. Koen Kardashian blijft vooral paradijsvogel, hij is net ontslagen uit een afkickkliniek in Zuid-Afrika en dit is zijn „agrarische retraite”. Boerin Annie zegt dat ze dit soort mensen nog nooit heeft gezien, hun inwonende zoon Erwin van 45 stemt zwijgend toe. Je zou bijna zeggen dat er van deze mensen misbruik wordt gemaakt door ze in al hun wereldvreemde eenvoud bloot te stellen aan het televisiegeweld. Maar ach, hun pret drukt het niet.