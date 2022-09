‘Radicaal’, noemen ze de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Maar wie is zij eigenlijk?

Liz Truss gelooft in een radicaal kleine overheid. In haar nieuwe kabinet stelde ze een economisch adviseur van een radicaal-rechtse denktank aan. Afgelopen donderdag kondigde ze „radicaal ingrijpen” aan om de energieprijzen twee jaar te bevriezen, tegen haar vaste geloof in de markt in. En ze houdt, voor een Britse politicus nogal radicaal, van de Amerikaanse zangeressen Whitney Houston en Taylor Swift.

Radicaal; de typering komt steeds terug als het over Mary Elizabeth Truss (47) gaat, afgelopen week aangetreden als derde vrouwelijke premier in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Na tien jaar meeregeren leidt zij nu het meest diverse kabinet in de geschiedenis van het VK.

En wat een vuurdoop krijgt Truss. Op haar derde officiële dag als premier gebeurde waar haar voorgangers urenlange briefings over moeten hebben gekregen: koningin Elizabeth sterft. „Ze was de rots waarop het moderne Groot-Brittannië is gebouwd”, zei Truss in haar toespraak donderdagavond. Tien dagen lang telt alleen dit historische afscheid – en tegelijk weet Truss alle ogen ook op háár gericht. Dit is voor haar een wel heel bijzondere kans om zich als staatsvrouw neer te zetten voor de ogen van het hele land.

Jonge jaren

Truss brengt het grootste deel van haar jeugd door in Leeds, in het noorden van Engeland. Vader John is hoogleraar wiskunde, moeder Priscilla is verpleegster en lerares. Haar vader noemt zijn dochter meestal Elizabeth, haar moeder zegt Liz. Muziek spelen was thuis elke avond verplicht, vertelde één van haar drie jongere broers in 2017 aan BBC Radio 4. En als Truss dreigt te verliezen met bordspelletjes, verdwijnt ze liever dan dat ze de confrontatie aangaat. Als puber stopt ze met cello spelen en wordt ze uit recalcitrantie lid van de Liberaal-Democraten.

Want de LibDems, ideologisch gezien een partij tussen de Conservatieven en Labour in, zijn vanuit Truss’ familie gezien al vrij radicaal. Haar ouders zijn linkser dan Labour. In de jaren tachtig neemt haar moeder haar mee naar demonstraties tegen kernwapens. Truss is een jaar of acht en scandeert mee tegen premier Margaret Thatcher van de Conservatieve Partij: „Maggie Maggie Maggie, out out out!”

Op haar openbare middelbare school zijn – tot latere weerzin van Truss – ook de leraren nogal links. Haar schooltijd kreeg in de leiderschapsstrijd van de afgelopen weken veel aandacht. Op de ledenavonden zegt Truss steeds dat ze er „leerlingen teleurgesteld” zag raken, door „een lage onderwijsstandaard en een gebrek aan mogelijkheden”. „Ik zag een verkwisting van talent. Terwijl ik wil dat wij een land vol ambitie zijn.”

Curriculum vitae Mary Elizabeth Truss (1975) wordt geboren in Oxford, Engeland. Als kind woont ze kort in Schotland voordat haar ouders met het gezin (één dochter, drie zoons) naar Leeds verhuizen. In 1996 wordt Truss lid van de Conservatieve Partij. In 2010 wordt ze voor het Lagerhuis verkozen. Ze is getrouwd met Hugh O’Leary, een accountant die ze op een partijcongres heeft ontmoet. Ze hebben twee dochters.

Aan de nette sportvelden, hoge ramen en keurige gevels van rode baksteen is het nu niet meer af te zien, maar de Roundhay School was in de tijd dat Truss erop zat bar slecht onderhouden, vertelt Bernie Haynes. „De kozijnen waren verrot en de plafonds lekten. Maar de leraren waren over het algemeen goed en de suggestie dat zij geen kansen heeft gekregen is belachelijk.” Haynes gaf scheikunde en wiskunde – hij woont nog altijd in Leeds en heeft nog contact met leraren en oud-leerlingen. „Ze zijn geïrriteerd en vinden het oneerlijk dat Truss hun school zo neerzet.”

Op de school zaten destijds leerlingen „uit alle hoeken van de samenleving”, zegt Haynes. Voor sommigen was hun beste prestatie dat ze die dag überhaupt naar school waren gekomen. Tegelijk kregen ambitieuze leerlingen genoeg mogelijkheden. Truss ging naar een speciaal klasje om zich voor te bereiden op de selectie voor de prestigieuze Universiteit van Oxford. „Ze kreeg een mentor die daar had gestudeerd en wist wat nodig was om binnen te komen.”

Ook haar buurt in Leeds schildert Truss graag wat minder keurig af dan die in werkelijkheid is. In de conservatieve krant The Daily Telegraph schrijft ze dat ze „midden in de red wall” opgroeide, zoals het gebied in het noorden van Engeland genoemd wordt waar veel teleurgestelde Labourstemmers wonen, vaak uit de arbeidersklasse. „Mijn reis was mogelijk door aspiratie, ambitie en daadkracht.”

Ze krijgt veel kritiek op haar opmerkingen. Bij de red wall stellen de meeste Britten zich geen buurt voor zoals die waar zij woonde, met statige herenhuizen en glas-in-loodramen – maar dit verhaal stak kennelijk lekkerder af tegen dat van haar concurrent Rishi Sunak, die naar één van de duurste privéscholen van het land ging.

Oxford

Truss wordt aangenomen in Oxford en gaat in 1993 filosofie, politiek en economie studeren, een populaire studierichting onder landelijke politici. Ze wordt gekozen tot voorzitter van de Oxford University Liberal Democrats.

In die tijd was Truss liefst zo radicaal mogelijk, vertelt Neil Fawcett, die toen vanuit de landelijke partij het contact onderhield met de jongerenorganisaties. „We hadden vaak onenigheid omdat zij campagne wilde voeren op radicale punten als de monarchie of het legaliseren van drugs.”

Op de jaarlijkse partijconferentie van 1994 houdt Truss, blos op haar wangen en met een hogere stem dan nu, een betoog om de monarchie af te schaffen. „Wij geloven niet dat mensen geboren worden om te regeren.” Ze irriteert toenmalig partijleider Paddy Ashdown ermee, herinnert Faw-cett zich. In die tijd staan de Conservatieven, net als nu, onder druk. „Hij wilde de LibDems als geloofwaardig alternatief neerzetten. Haar toespraak hielp daar niet aan mee.”

Zeker, erkent Fawcett, de jongerenafdeling van een politieke partij is vaak uitgesprokener dan de ‘volwassen’ partij, dat staat in hun taakomschrijving. „Maar bij haar kreeg ik het idee dat ze radicaal was puur om het radicaal doen, niet omdat ze dat standpunt inhoudelijk ook juist vond. Ze was meer bezig met wat anderen van haar vonden dan dat ze interesse had voor de gevolgen van beleid.” Later kwam Truss terug van haar standpunt, maar afgelopen week bij haar bezoek aan de koningin – de laatste constitutionele daad van Elizabeth – ging het filmpje met haar toespraak weer rond.

Overstap naar de Tories

In 1996 studeert Truss af, ze is dan 21 jaar en wordt lid van de Conservatieve Partij nadat ze erachter is gekomen dat „Tories geen twee hoofden hebben en gewoon aardige mensen zijn”, zoals ze later zegt. Haar lidmaatschap van de LibDems noemt ze nu een jeugdzonde: „Sommige jongeren hebben seks, drugs en rock-’n-roll, ik zat bij de LibDems.” Tegen die tijd is duidelijk dat ze de landelijke politiek in wil en daar is een grote machtspartij een betere plek voor dan de kleine Liberaal-Democratische partij.

Deze overstap, samen met haar latere omslag rond de Brexit, halen Britse media aan om Truss te typeren als politieke windvaan. Ten onrechte, schrijft studievriend Mark Littlewood, nu directeur-generaal bij een rechtse denktank, in The Daily Telegraph. „Ze is niet van links naar rechts gesprongen, of van radicaal naar reactionair – ze is, en was altijd, een vrije-marktliberaal met een diepe achterdocht jegens diepgewortelde gevestigde belangen.”

Na haar studie verhuist Truss naar Londen en gaat ze als consultant aan het werk, bij Shell, bij een telecombedrijf en een denktank. Intussen wordt ze raadslid in de Londense wijk Greenwich en probeert ze in het Lagerhuis te komen. Dat mislukt in 2001 en 2005, maar bij de derde poging in 2010 krijgt ze van de partij een ‘veilig’ kiesdistrict waar ze zeker van de winst is. Ze gaat het parlement in voor South West Norfolk, waar ze nu nog afgevaardigde van is.

Al snel komt Truss in de regering terecht, om daar tien jaar, zes ministerschappen en drie premiers lang te blijven. In 2014 benoemt David Cameron haar, de jongste vrouwelijke minister in de Britse geschiedenis, als minister op het Departement voor Milieu, Voedsel en Plattelandszaken.

De partijtop is tevreden over haar omdat ze „boodschapvast is en de kreet van de dag eindeloos kan herhalen”, zegt Rory Stewart in zijn populaire podcast The Rest is Politics. Stewart, inmiddels vertrokken bij de Conservatieven, werkt in 2015 en 2016 onder Truss als staatssecretaris. „Ze denkt over ministeries in termen van budgetten en bezuinigingen”, zegt hij. Ze kijkt niet naar de aard van een departement, maar houdt er een „IBM-managementstijl uit de jaren tachtig” op na, met voortdurende reorganisaties.

Ze is ook lang niet altijd vriendelijk. Stewart herinnert zich dat Truss hem eens vier keer een nieuwe opzet van een langjarig plan liet maken – bij de vierde keer dat ze het afwijst vraagt hij wat ze anders wil. „‘Ik denk dat iederéén hier aan tafel weet wat er anders moet, Rory’, zei ze.” Als ze opstaat en de kamer is uitgelopen, vraagt hij het na bij de ambtenaren, maar die hebben ook geen idee. „Ze durfden niets te zeggen.”

Truss houdt niet van al te lijvige documenten of voorstellen. Volgens nieuwssite Politico krabbelt ze dan voorop de afkorting TL;DR. Too long, didn’t read.

Aan de rechterflank

Haar loyaliteit plus persoonlijke ambities zorgen ervoor dat ze met drie nogal verschillende premiers door een deur kan. Cameron helpt haar op weg, ze hoort bij een groep vrouwen die de dubieuze bijnaam Cameron’s cuties krijgt. Cameron heeft als doel meer vrouwen op hoge posities te benoemen. Na het referendum over de Brexit in 2016 gaat ze verder onder Theresa May. En na Mays aftreden in 2019 steunt ze Boris Johnson tot het eind.

Van begin af aan werkt Truss aan haar inhoudelijke profiel, op de rechterflank van de partij. Met andere Lagerhuisleden schrijft ze een boek. Britannia Unchained, waarin ze beschrijven hoe het VK weer productiever kan worden: meer vrije markt, minder regulering en een zo klein mogelijk sociaal vangnet. Truss bedenkt de titel – en moet zich tijdens de leiderschapsstrijd verdedigen omdat in het boek staat dat Britten „de grootste nietsnutten ter wereld” zijn. Eerst wijst ze één van de andere Lagerhuisleden aan als de auteur van dat hoofdstuk, later wijt ze het aan slechte eindredactie.

Truss mag politiek zeer actief zijn, de rest van de Conservatieve Partij neemt haar jarenlang niet zo serieus. Weinigen zien een toekomstig partijleider in haar. Wat meespeelt is haar verandering van standpunt in het alles overheersende politieke debat van de afgelopen jaren: de Brexit. In aanloop naar het referendum in 2016 steunt Truss Cameron en dus de Remainers. Studievriend Mark Littlewood verdedigt haar en schrijft: „Ze was kritisch op de zware bemoeienis van de EU, maar ze erkende ook dat veel van de problemen in het VK van eigen bodem kwamen.”

Daar komt ze van terug als blijkt dat Leave heeft gewonnen. Littlewood: „Haar snelle aanvaarding van de uitslag was geen sluwe manier om in de gunst te komen bij Tory-activisten, maar eerder een voorbeeld van haar algemene benadering van politiek dat als je toch iets gaat doen, je er het beste meteen werk van kunt maken.”

Department for Instagramming Truss

Onder Johnson gaat Truss als minister van Internationale Handel de boer op om met tientallen landen handelsverdragen te sluiten. Volgens critici is het vooral knip-en-plakwerk uit bestaande EU-verdragen.

Het reizen en onderhandelen levert Truss in elk geval fijne fotomomenten op – ze is gek op sociale media en haar Department for International Trade krijgt als bijnaam Department for Instagramming Truss. De foto’s zijn vaak een knipoog naar Thatcher: Truss poseert net als zij op een tank of paradeert door Moskou met een bontmuts op.

Bij publieke optredens komt ze vaak houterig en gemaakt over. Ze is ontspannener als de camera’s uit zijn dan als ze draaien. Tijdens de campagne lijkt Truss na een paar ledenavonden wat losser en meer op haar gemak. Eerst blijft ze zitten tijdens de vragenrondes van de leden, later staat ze op, zoals Rishi Sunak steeds al deed. Haar timing in toespraken blijft onhandig; ze valt vaak stil midden in een zin. Zoiets gebeurt ook tijdens haar overwinningstoespraak deze week. Als ze Boris Johnson bedankt en een pauze inlast voor applaus, duurt het een paar pijnlijke seconden voor iemand uit het publiek dat doorheeft en begint te klappen.