Als tiener vond ik Het bittere kruid saai. Het proza was mij te afstandelijk. Kaal. Zeker, daar was een reden voor, trauma en dergelijke, dat snapte ik heus wel, maar het sloot voor geen meter aan bij mijn hartstochtelijke puberbrein. Mijn hart vlamde op van Andreas Burniers De zwembadmentaliteit en Tolstojs Anna Karenina. De leraar Nederlands vond het prima; zet maar op de lijst, ook de Russen! De reden dat iedereen Het bittere kruid las, was tamelijk prozaïsch: samen met Het gouden ei (Tim Krabbé) behoorde het tot de dunste boeken van de lijst.

CPNB-directeur Eveline Aenderkerk kreeg nogal wat over zich heen toen ze tegenover de NOS stelde dat Het bittere kruid van Margo Minco „vakkundig elk plezier eruit ramt”. Natuurlijk, dit had ze in haar functie niet zo moeten zeggen, over geen énkel boek. Ze kwam met officiële excuses met een rouwrand, die qua zware toonzetting het sorry van het Koninklijk Huis dat heel per ongeluk naar Griekenland afreisde ten tijde van corona, overtrof. Ik had het met Aenderkerk te doen: ze behoort tot de te koesteren groep die zich met hart en ziel inzet voor het boek. De wijze waarop leesminnend Nederland – voornamelijk 50-plussers – zich op haar stortte en haar aan stukken scheurde, was genadeloos. Oké, het was een ongelukkige uitspraak, maar dit?

De context van de uitspraak was het inmiddels veelbesproken leesplezier waaraan het zou schorten bij de jeugd. Tegen de fixatie op leesplezier heb ik mij al eens gekeerd, door provocatief te pleiten voor het tegendeel, leesstraf: bij iedere misstap krijg je een boek aangesmeerd. Een verkeersovertreding? Hup! Tonio lezen!

Afgelopen week stuitte ik op een nieuw argument waarom de plezier-strategie gedoemd is tot falen. Wat voor lezen geldt, geldt tegenwoordig ook voor werk. Dat moet vooral ‘leuk’ zijn. In de column van Ben Tiggelaar ging het over ‘Playful Work Design’, ook wel PWD, het terrein dat nadenkt over het verhogen van werkplezier. Tiggelaar waarschuwt ons: „Het werkt alleen als mensen hun eigen pret regelen. Het top-down implementeren van plezier kan zelfs averechts werken.”

Aha! Als dat zo is, dan pak ik dat in mijn eigen huishouden niet goed aan. Ik implementeer voortdurend top-down strategieën om het leesplezier van mijn twaalfjarige dochter te verhogen, zoals: veel boeken voor haar kopen, de gouden griffelwinnaar verplichten, en verder de hele dag erg enthousiast over boeken praten. Intussen regelt ze haar eigen pret. Ze kiest voor opvallend veel Engelse young-adultboeken (They Both Die at the End); ze zijn niet altijd van recente datum, maar ze sluiten wel aan bij haar tienerbelevingswereld, zoals Sue Townsends’ The Secret Diary of Adrian Mole.

Plezier kun je afdwingen noch opleggen. De onvolprezen journalist Barbara Ehrenreich – ze overleed afgelopen zondag – heeft dat met haar geestige en scherpe pen als geen ander laten zien. In Bright Sided. How Positive Thinking Undermined America (2010) verzet zij zich tegen de positiviteitsdwang van een manipulatieve positiviteitsindustrie. Haar meest schrijnende voorbeeld betreft de zorgindustrie. Als ze kanker krijgt, vertelt iedereen haar dat ze positief moet blijven denken, vrolijke ‘pink ribbons’ moet dragen en haar enthousiasme moet zien te bewaren omdat ze anders haar eigen genezingsproces in de weg zit. Ehrenreichs laatste boek gaat over de dood: Natural Causes. An Epidemic of Wellness, the Certainty of Dying and Killing Ourselves to Live Longer. Ik heb enkele wijsheden onderstreept over het regelen van je eigen pret. „Het leven is te kort om van pleziertjes af te zien, en het zou te lang zijn zonder.”

De bestraffende toon die Aenderkerk ten deel viel is een vorm van zwartwit-denken die past in de huidige cancelcultuur. Een fout maken mag niet, dan ben je meteen ‘af’. Maar wie haar opmerking nog eens goed leest, kan er óók een compliment aan Het bittere kruid in lezen: hoog niveau, misschien niet het meest geschikt voor beginnende lezers. Precies wat mijn leraar Nederlands destijds ook zei over Het bittere kruid: vergis je niet, dun is niet per se makkelijk. Waar ik aan herinnerd werd, is dat negatieve aanbevelingen als een tierelier werken. Als mijn dochter aan de verplichte leeslijst begint, ken ik mijn tekst: ‘Het bittere kruid? Is een van de saaiste boeken die je moeder ooit las. Gaat al je leesplezier eruit rammen.’ Zeker weten dat ze er meteen aan begint. Tegen u zeg ik: Barbara Ehrenreich, die ramt vakkundig al je leesplezier eruit. En dat is een warme aanbeveling.

