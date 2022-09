Turkije is een politieke snelkookpan. Alles is een bron van polarisatie. Dat kan soms erg vermoeiend zijn. Daarom snakken veel jongeren naar een uitlaatklep, maar die is ze niet gegund. Deze zomer werd het ene na het andere popconcert en festival verboden. Muzikanten en burgers beschuldigen de AK-partij van president Erdogan ervan haar conservatief-religieuze waarden op te dringen. De populaire Turkse rapper Ezhel, die naar Duitsland is uitgeweken nadat hij in Turkije werd aangeklaagd wegens het promoten van drugsgebruik, beschreef de verboden in een interview met de krant Duvar als „een oorlog tegen cultuur, kunst, de jeugd en entertainment. Het is een oorlog met als inzet ‘jullie zullen allemaal leven zoals wij, of jullie zullen helemaal niet leven’”.

Verbolgen

Het populaire Zeytinli Rock, dat sinds 2005 wordt georganiseerd in Balikesir, was in augustus het laatste grote festival dat werd verboden. „Gezien de intense klachten en grieven van burgers”, verklaarde de gouverneur, „wordt het festival niet gepast geacht met het oog op de veiligheid, de openbare orde en de volksgezondheid.” Fans en artiesten reageerden verbolgen. „Dit is de laatste zomer van verboden”, twitterde de rockband Mor Ve Ötesi, verwijzend naar de verkiezingen van volgend jaar. „Laten we samen zingen en dit keurslijf verscheuren.”

De klachten komen vooral van religieuze moraalridders, zoals de Islamitische Defensie Beweging, die steeds meer ruimte krijgen van Erdogan. „De gouverneur van Mugla heeft het immorele festival genaamd Million Fest gecanceld”, juichte de leider van de beweging op Twitter. Hij pochte dat ze al veertien festivals hadden gecanceld door te lobbyen bij de autoriteiten en de publieke opinie te bespelen. De boodschap: op deze goddeloze evenementen worden jongeren aangemoedigd tot haram gedrag.

Ondertussen gaan de halal festivals die worden georganiseerd door AKP-gemeenten gewoon door. Want er woedt een felle politieke strijd om de zieltjes van de jeugd. Bij de komende verkiezingen mogen ongeveer 7 miljoen jongeren voor het eerst stemmen, zo’n 10 procent van het electoraat. En muziek wordt gezien als een weg naar hun hart die zowel halal als haram kan zijn – al is het in de ogen van de conservatieve zedenmeesters vaak het laatste. In mei annuleerde het ministerie van Cultuur een optreden van de K-Pop-band Mirea omdat die homoseksualiteit zou promoten.

Cultuurstrijd

De muzieksector zit al langer in de frontlinie van deze cultuurstrijd. En het blijft niet bij het verbieden van concerten. Beroemde zangeressen zoals Sezen Aksu en Gülsen worden aangevallen op hun kledingstijl, songteksten, zelfs hun grapjes. Tijdens de pandemie werd muziek na middernacht verboden en konden muzikanten vijftien maanden lang niet werken. Toen Erdogan vorig jaar de Covid-restricties ophief, handhaafde hij het muziekverbod na middernacht. „Het spijt me, maar niemand heeft het recht om iemand ’s nachts te storen”, zei de president.

In reactie werd de hashtag #kusurbakirim (het spijt me) trending op Twitter, waar talloze burgers, muzikanten en werknemers in de muzieksector hun afkeuring lieten blijken. „Terwijl de restricties voorbij zijn, zitten tienduizenden mensen in de sector nog steeds zwaar in de problemen”, zei zanger Ferhat Göçer namens twee muzikantenorganisaties. Oppositieleider Kemal Kiliçdaroglu noemde het nachtelijke muziekverbod „ideologisch”. De Orde van Advocaten in Ankara spande zelfs een proces aan tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken wegens „inmenging in de levensstijl”. De hoofdredacteur van de krant Hürriyet, Ahmet Hakan, schreef dat het verbieden van muziek en festivals niet strookt met de politieke lijn van een volkspartij die de AKP wil zijn. „De claim de partij te zijn van degenen die anders denken, geloven en lol hebben was een belangrijke reden voor het succes.”