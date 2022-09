De Cubaanse krokodil is bijzonder strijdlustig, met weinig angst voor mensen. „Het is een heel merkwaardig beestje” zegt Gustavo Sosa, betrokken bij het broedprogramma, tegen persbureau Reuters. „Als je er een in de natuur ziet... Weet je dat het een Cubaanse krokodil is, want hij komt naar je toe.”

Foto: Alexandre Meneghini / Reuters