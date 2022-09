Kwelduivel Jpegmafia heeft het publiek aan zijn zij

Hiphop Jpegmafia. Gehoord: 8/9 Paradiso, Amsterdam. ●●●●●

Rapper Jpegmafia wordt onthaald als een idool. Het publiek scandeert zijn koosnaam ‘Peggy’ in de uitverkochte grote zaal van Paradiso, Amsterdam. Maar de rapper uit Brooklyn, New York, heeft geen sterallures. Zijn optreden doet hij geheel alleen, zelfs zonder dj om de muziek van het volgende nummer op te zetten. Na elk liedje loopt hij naar de techniektafel, draait aan de knoppen, en sprint dan terug om met grote stappen en machtige stem zijn raps af te steken.

Jpegmafia, pseudoniem van Barrington Hendricks, staat bekend als excentriek en activistisch. In zijn teksten verwerkt hij de reacties die hij in de loop van zijn 32-jarige leven heeft gekregen op zijn donkere huid. Dat doet hij op een grappige manier, blijkt al uit de titels op de setlist: ‘What Kind Of Rappin’ Is This’, ‘Sick, Nervous & Broke!’ en ‘I Cannot Fucking Wait Till Morrissey Dies’ – al kondigde hij dat laatste aan als een nummer over zijn ‘grootste idool.’

Ook de beats maakt hij zelf en die zijn chaotisch en origineel. Hij gebruikt andere ritmes, instrumenten en geluidseffecten dan in de meeste hiphop. Hij kiest brekend glas en bliepende modems, atmosferische soundscapes en grappige deuntjes, of wellustig hoorngeschal, zoals in het opwindende ‘Rebound’.

In Paradiso was te horen hoe hij de woorden ritmisch laat golven of geselt als een kwelduivel. In zijn wollen trui en glimmende hotpants, op stevige zwarte laarzen, had Jpegmafia de zaal vanaf de eerste noot aan zijn zij. In nummers als ‘Thug Tears’ ontstond er een moshpit van het podium tot de bar. Of hij nu een a capella-versie zong van ‘Call Me Maybe’ (van Carly Rae Jepsen) of rollend over het podium een tirade afstak, hij was hier niet alleen: het publiek was zijn koor en zijn klankbord.