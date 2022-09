Koningin Elizabeth II: de constante factor in het Verenigd Koninkrijk

De Britse koningin Elizabeth is overleden. De vrouw die het koninkrijk bij elkaar bracht. Wat maakt dat zij de Britten wist te verenigen? En kan troonopvolger Charles dat ook? Oud-correspondent Titia Ketelaar vertelt hoe het verder moet met het Verenigd Koninkrijk nu the Queen er niet meer is.