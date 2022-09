Ondanks sancties is advocatenkantoor Houthoff nog steeds actief voor Russische banken

Het Amsterdamse advocatenkantoor Houthoff blijft omstreden Russische klanten faciliteren die op de sanctielijst staan vanwege de inval in Oekraïne. Het gaat om de twee Russische staatsbanken Sberbank en VTB Bank. Deze banken zijn aandeelhouders van een groot Kroatisch voedingsmiddelenbedrijf, dat vanwege fiscale redenen in Nederland gevestigd is.

De aandeelhouders van dit Kroatische bedrijf hadden vorige week dinsdag een vergadering op het kantoor van Houthoff op de Amsterdamse Zuidas. Dat bevestigen betrokkenen aan NRC.

In maart kondigde Houthoff na publicitaire druk nog aan dat het afscheid zou nemen van de Russische staat en daaraan verbonden personen en bedrijven. Houthoff stond de afgelopen jaren de Russische staat bij in juridische procedures en had ook ondernemingen zoals Gazprom, Rosneft en Russische staatsbanken als klant. De Russische clientèle vormde een groot deel van de omzet van het kantoor, dat er een speciale afdeling voor had met Russisch sprekende advocaten. Het kwam het kantoor, dat onder vakgenoten de bijnaam het Kremlin-kantoor kreeg, regelmatig op kritiek te staan.

Sberbank is de grootste bank van Rusland en VTB Bank de op een na grootste. De Russische staat is van beide banken de grootste aandeelhouder. De Sberbank staat al sinds 2014 op de Amerikaanse en Europese sanctielijst vanwege de Russische annexatie van de Krim, sancties die in 2018 zijn aangescherpt. Dit jaar werden nog strengere sancties opgelegd vanwege de inval in Oekraïne, waardoor Sberbank bijvoorbeeld niet langer aangesloten is op het internationale betalingssysteem Swift.

Kroatisch concern gered

De Sberbank werd in 2019 een van de grootste aandeelhouders van het Kroatische voedingsmiddelenconcern Agrokor, toen dit bedrijf op de rand van een faillissement stond. De Russische banken ruilden hun schulden om voor aandelen en werden zo grote aandeelhouders van Agrokor, dat onder de nieuwe naam Fortenova verder ging en op papier gevestigd werd in Amsterdam.

Deze zogeheten herstructurering werd begeleid door Houthoff. Een hoge bankier van Sberbank, Sergej Volk, werd bestuurder van Fortenova. Sberbank stond op dat moment al op de Europese sanctielijst, waardoor het advocaten onder meer verboden was om deze Russische staatsbank te assisteren bij ‘investeringsdiensten’ en bij de handel in ‘overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten’.

Het concern, waarvan de miljardenomzet een tiende van het bruto nationaal product van Kroatië beslaat, werd door de deal van een faillissement gered, waarmee het land een economische crisis bespaard bleef. En met de Russische staatsbanken als belangrijke aandeelhouders vergrootte Rusland volgens analisten zijn invloedssfeer op de Balkan.

Nadat de Volkskrant begin dit jaar de constructie en werkzaamheden van Houfhoff voor Agrokor en Sberbank beschreef, zei het advocatenkantoor in een reactie dat ze niet voor Sberbank hadden gewerkt, maar uitsluitend voor ‘de Fortenova-entiteiten’. Sberbank is daarvan tot op heden de grootste aandeelhouder. Uit interne mails van Houthoff, waaruitFollow the Money eerder citeerde, blijkt ook dat het kantoor Sberbank wel degelijk als een klant beschouwt.

Zo schrijft het hoofd compliance – verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving en de interne regels – in 2018 aan interne compliance- en risicocommissie dat de „Sberbank en VTB getroffen zijn door sancties voor bepaalde financiële transacties”. De zaak Agrokor, Fortenova valt niet onder die sancties, schrijft ze. „(..) echter formeel gezien zouden we voor deze cliënten een verscherpt onderzoek moeten doen op basis van onze interne instructie.”

In een reactie op de aandeelhoudersvergadering op het kantoor van Houthoff vorige week, verklaart een woordvoerder opnieuw dat het advocatenkantoor slechts optreedt voor de entiteiten van Fortenova, en niet voor de Sberbank. De woordvoerder wil niet reageren op het feit dat de Sberbank de grootste aandeelhouder van Fortenova is en op de interne mails van het kantoor zelf waarin over Sberbank gesproken wordt als een cliënt.

Lees ook: Zuidas laat Russische clientèle niet zomaar vallen

Recht op bijstand

Barbara Rumora-Scheltema, eerder deze maand aangetreden als deken in Amsterdam, stelt in een reactie dat het advocaten in beginsel niet is verboden gesanctioneerde cliënten bij te staan; ook die hebben recht op juridische bijstand. Op specifieke vragen over de inzet van Houthoff bij Fortenova wil zij niet reageren. Haar voorganger, Evert Jan Henrichs, liet na de eerdere publiciteit een specialist de werkzaamheden van Houthoff bekijken. De deken concludeerde vervolgens dat er geen sanctieregels waren overtreden. Maar welke specialist was ingeschakeld en wat deze precies heeft onderzocht, bleef vertrouwelijk.

Fortenova zelf benadrukte dit jaar op de eigen website dat Sberbank en VTB gezamenlijk een minderheid van 49,9 procent van de aandelen in handen hebben. Ook zijn er volgens het bedrijf afspraken gemaakt dat gesanctioneerde partijen zoals de Russische staatsbanken niet de meerderheid in handen mogen hebben. Sberbank-bankier Volk werd enkele weken na de publicatie in de Volkskrant uitgeschreven als bestuurder van Fortenova, blijkt uit het Handelsregister.

Sberbank probeert momenteel haar belang van 42,51 procent in Fortenova te verkopen aan een Hongaars investeringsfonds. Die overname moet nog worden goedgekeurd door verschillende landen, waarbij het wachten is op de Britse autoriteiten. Kroatische media meldden vorige week dat de Kroatische regering de verkoop wil blokkeren omdat het Hongaarse investeringsfonds gelieerd zou zijn aan de Hongaarse premier Viktor Orbán.

De Sberbank is dit jaar door de sancties in grote financiële problemen gekomen en kondigde in het voorjaar aan zich terug te trekken uit Europa. Sberbank Europe in Oostenrijk ging in het voorjaar failliet, maar de Sloveense en Kroatische dochterbedrijven werden verkocht aan nationale banken. Ook de Zwitserse tak en het dochterbedrijf in Kazachstan zijn recent verkocht.