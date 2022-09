Inspecties over alleenstaande minderjarigen in Ter Apel: direct ingrijpen noodzakelijk

Alleenstaande minderjarige asielzoekers in Ter Apel zijn onveilig, hun gezondheid en welbevinden is in gevaar. De omstandigheden in het aanmeldcentrum zijn zo slecht, dat „direct ingrijpen noodzakelijk” is. Dat schrijven de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid vrijdagmiddag in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en migratie, VVD).

Ruim twee maanden geleden sloegen de inspecties al alarm over de „fysieke en emotionele veiligheid” van de kinderen in het aanmeldcentrum. Destijds telden de inspecteurs 170 jongeren, terwijl er plek is voor 55 van hen. Nu concluderen de inspecteurs dat die risico’s afgelopen maanden „alleen maar zijn toegenomen”.

Donderdag brachten de inspecties een bezoek aan Ter Apel. Zij tellen 213 jongeren zonder ouders. Negentien kinderen zijn jonger dan vijftien jaar, terwijl de regel is dat kinderen onder de vijftien in een pleeggezin worden ondergebracht of op plekken waar voortdurend begeleiding is. De inspecties verwachten dat er aankomend weekend nog meer kinderen in Nederland asiel aanvragen en er niet meer genoeg bedden zijn.

Ontoereikende maaltijden

In Ter Apel zagen de inspecteurs dat zes tot acht jongeren een ‘unit’ delen, waar ze slapen en wonen, zonder toezicht en begeleiding. De keukens, wc’s, douches en slaapkamers zijn vies, tekenen ze op. „De jeugdigen zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken, maar ze zijn daar overduidelijk niet toe in staat.” Kinderen krijgen er veelal „standaard maaltijden”, die zijn niet altijd „toereikend of geschikt”, bijvoorbeeld als het kind ziek is. Afspraak is dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maatregelen neemt. Zij gaan ook zorgen voor veiligheid- en hygiënemaatregelen.

Alleenstaande minderjarigen zijn de meest kwetsbare groep asielzoekers. Ze horen nadat ze in Nederland zijn aangekomen slechts enkele dagen in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verblijven, maar het asielsysteem loopt zo vast dat die termijn vrijwel nooit wordt gehaald. Drie weken geleden liepen de aantallen zo hoog op - er verbleven toen 350 alleenstaande minderjarigen op het terrein - dat er zelfs geen bedden meer waren. Jongeren brachten noodgedwongen de nacht door op stoelen en op de vloer van de wachtruimte van immigratiedienst IND.

Behalve over de jongeren zijn er zorgen over de medewerkers op het terrein. Zij worden al maanden overvraagd, schrijven de inspecties. „De rek is er na zo’n lange periode wel uit.” In juli meldde NRC dat bijna een op de drie COA-medewerkers in Ter Apel ziek thuis zit.