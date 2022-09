In Rusland is een winter zonder gas heel normaal – ook bij min 35

Langs een asfaltweg in het dichte naaldbos in de Noord-Russische autonome republiek Komi, maakt een gele graafmachine een diepe geul in de gortdroge zandgrond. Het kraakt, gromt en raast op het kaalgekapte stuk land tussen de bomen. Twee mannen trekken een zwarte plastic buis de geul in. Die moet de inwoners van het verder gelegen dorp Kortkeros tegen het einde van dit jaar van aardgas voorzien. „Nog vijftien kilometer”, zegt een van hen, Kirill, die zijn achternaam niet wil geven uit angst voor represailles van de baas.

De potige, gebruinde dertiger is van de graafmachine gesprongen. Zweet parelt van zijn voorhoofd. Hij draagt een petje met de Russische vlag en een werkpak van GazpromStroi, dochterfirma van gasreus Gazprom. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gigantische gasnetwerk dat Rusland doorkruist. Kirill is een van de tienduizenden seizoensarbeiders die ’s zomers in afgelegen Russische streken bouwwerkzaamheden uitvoeren. Het werk betaalt goed, zegt hij. De zomerhitte en de ste-ekmuggen nemen ze voor lief. Alleen de vele rondstruinende beren zorgen voor problemen. „Gisteravond wandelde er hier nog eentje. Gelukkig hadden we een bijl om hem te verjagen.”





Op zestig kilometer ten oosten van Komi’s hoofdstad Syktyvkar werken ze aan een ambitieus project: de aansluiting van zo’n achtduizend dorpen op het gasnetwerk. Het is onderdeel van de gazifikatsia van het Russische platteland: de aansluiting van miljoenen huishoudens op het gasnetwerk. Rusland mag het grootste gasland ter wereld zijn, slechts één op de drie huishoudens kookt en stookt op gas. De rest stookt elektrisch of met smerige kolen, hout en olie. In Komi, een van de belangrijkste wingebieden en doorvoerregio’s van Russisch aardgas naar Europa, moet zelfs ruim 90 procent van de dorpen het stellen zonder het ‘blauwe goud’. De slechte leefomstandigheden in het Russische noorden vormen een belangrijke reden dat mensen er massaal wegtrekken.

Vorig jaar gaf president Vladimir Poetin Gazprom en de regionale autoriteiten de opdracht om de Russische bevolking tot 2023 van gratis gas te voorzien. Om het allemaal eenvoudig te maken riep Gazprom een speciale website in het leven. „Wilt u een gasaansluiting? Klik dan hier.” Maar een aansluiting blijkt niet in een klik geregeld.

Roze datsja

„Wij hebben gas, sinds een maand!”, roept Oksana Prokopovitsj (41) vrolijk van over haar tuinhek in Tsjasovo, een dorp twee uur rijden noordwaarts van Syktyvkar. Ze wijst naar de smalle, knalgeel geverfde gasbuis die langs de houten planken van haar roze datsja omhoogklimt. Samen met de andere dorpsbewoners deed ze twee jaar terug een gasaanvraag bij Gazprom. „We dachten dat het gratis zou zijn, want dat had Poetin gezegd. Maar dat was dus mooi niet het geval.”

Pas toen ze de aanvraag had gedaan, werd duidelijk dat de inwoners van Tsjasovo de laatste meters gasbuis naar hun keukens zelf moesten betalen. 50.000 roebel, omgerekend ruim 800 euro. Prokopovitsj, chefkok op een lagere school, kon het zich net veroorloven. Maar veel Russen in afgelegen dorpen moeten soms wel het tienvoudige betalen, of Gazprom weigert domweg de aansluiting. Oksana zucht. „Onze regio levert gas aan de wereld, maar wij zien er niets van terug.”

Oksana Prokopovitsj, inwoner van het Noord-Russische dorp Tsjasovo: „Wij hebben gas, sinds een maand!” Foto Yulia Nevskaya



Viktor Visjnevetski is het roerend met haar eens. De 38-jarige energieke blonde Rus handelt in speelgoed, en is daarnaast milieuactivist en lokaal politicus in Syktyvkar. In die laatste twee hoedanigheden deinst hij er niet voor terug om problemen aan te kaarten. Hij voert actie tegen milieuschade die grote bedrijven in de uitgestrekte bossen van Komi veroorzaken, en juicht het toe dat de bevolking eindelijk de kans krijgt over te stappen op gas.

„Via ecologische onderwerpen wil ik de mensen wakker maken”, zegt hij, terwijl hij zijn auto over een verzakte bosweg manoeuvreert. „Ze begrijpen heel goed dat olie en gas van hier naar het buitenland wordt geëxporteerd, ons land lééft daarvan. Maar we voelen ons als de schoenmaker zonder schoenen. Jullie in Europa zijn bang dat Rusland jullie deze winter in de kou laat zitten. Hier leven veel mensen altijd zonder gas. En geloof me, de winters hier zijn een stuk kouder!”

Compromissen

Visjnevetski was er, als de meeste Russen, van overtuigd dat Poetin de gaskraan naar Europa niet zou dichtdraaien. „Rusland heeft die inkomsten net zo hard nodig als Europa ons gas.” Toch is de Europese angst niet ongegrond, weet ook hij. Sinds het Westen harde sancties invoerde vanwege de inval in Oekraïne, begon prompt de export van Russisch gas naar Europa te haperen. Poetin gaf legio verklaringen voor de verminderde gasleveranties. Regulier onderhoud aan de pijpleidingen, overmacht, een turbine die niet geleverd zou zijn, een „olielek”.

Inmiddels is de kogel door de kerk: Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov maakte deze week bekend dat Nord Stream 1 wegens technische redenen gesloten blijft tot de sancties zijn opgeheven – welke sancties precies zei hij er niet bij. Volgens Gazprom is de leverantie niet veilig meer. Het bedrijf publiceerde dinsdag een pesterige clip met winterse beelden van Russische en Europese steden met daaronder het lied ‘En de winter wordt groot’. Het ontlokte Russen op sociale media snedige commentaren dat Gazprom Russen in de winter ook zonder gas laat zitten.

Het zijn gewone Russen die de prijs betalen van de sancties Viktor Visjneveski milieuactivist en lokaal politicus in Syktyvkar

Pure chantage, oordelen westerse politici, die Gazprom al maanden verwijten de Europese gasreservoirs met opzet niet te vullen. Ook volgens de Russisch-Amerikaanse energiedeskundige Michaïl Kroetichin zijn de problemen die Gazprom noemt een excuus. „Opnieuw laat Gazprom zien geen commercieel bedrijf te zijn, maar een onderneming die handelt volgens de politieke instructies van het Kremlin”, zei hij deze week in een videogesprek met de Russische journalist Jevgeni Kiseljov, die in Rusland tot buitenlands agent verklaard is en wordt gezocht door de autoriteiten.

Kroetichin verwacht niet dat de afsluiting van Nord Stream 1 deze winter in Europa tot de catastrofe zal leiden die door sommigen wordt voorspeld. „De paniek wordt veroorzaakt door een koor van stemmen: de pr van het Kremlin, de harde lobby van Gazprom, gecorrumpeerde Europese politici, en onwetende burgers die angstig worden”, zei hij tegen Kiseljov. Hoe Europa de winter doorkomt, hangt volgens hem nu in grote mate af van de solidariteit tussen Europese landen.

Havik

Nadezjda Goesjtsja (64) zit op de rand van haar scheefgezakte veranda in het dorp Pytsjim, een stoffige verzameling huizen midden in het bos. In haar gele korte broek zit een groot gat, waar eerst een geborduurde vlag van Oekraïne zat. „Ik kreeg hem ooit van mijn broers, die wonen daar”, verklaart ze de herkomst van het kledingstuk. Ze knipte het logo eruit om scheve blikken in het dorp te voorkomen.

Haar houten huis zou eigenlijk onbewoonbaar moeten worden verklaard. „Kijk, hoe scheef de vloer is, en daar komt het plafond naar beneden”, zegt ze wijzend naar een gapend zwart gat, van waaruit grauwbruine vochtplekken zich verspreiden. Er zit graffiti op de muren, binnen hangt het vol posters van jarennegentigpopsterren. Ondanks de armoede is Goesjtsja verknocht aan deze plek, aan haar tuin vol petunia’s, floxen en afrikaantjes, waar met veel kabaal een havik uit opvliegt. Maar niet in de winter. „Het is te koud. De berken die hier stonden zijn al gekapt en hout kopen is veel te duur.”

Fornuis met gascilinder, in de keuken van Nadezjda Goesjtsja. Foto Yulia Nevskaya

Goesjtsja zou haar stokoude, stenen kacheltje dolgraag verruilen voor gas, maar ook bij haar werkt Gazprom niet mee. Toen de dorpskolchoze – collectieve boerderij – na de Sovjetjaren werd opgeheven, vergat de gemeente haar huisje over te schrijven. „Mijn huis bestaat niet, zeggen ze. En dus heb ik geen recht op gas”, snuift ze verontwaardigd. Ze informeerde Poetin per brief over haar penibele situatie, maar het mocht niet baten. Nu woont ze ’s winters maar in de stad.

Niet alleen in de afgelegen nederzettingen, zelfs in de grotere dorpen dicht bij de ondergrondse gasknooppunten is gas geen gegeven. Midden in het dorp Zjesart – zevenduizend inwoners aan de kabbelende Vytsjegda – loopt Aleksandr Roesskich (24) met een ladder en twee tl-buizen te zweten in de hitte. Hij is elektricien en weet precies welke huizen een gasaansluiting hebben, welke inwoners noodgedwongen elektrisch stoken en hoeveel dat allemaal kost. ’s Winters komt het regelmatig voor dat inwoners van Zjesjart bij min 35 zonder stroom komen te zitten, vertelt hij. „Ze moeten zich behelpen met dekens en noodkacheltjes.” Het maakt hem woedend dat de regering de bevolking letterlijk in de kou laat zitten. Hij sloot zich aan bij de communistische partij. „Dus nu ben ik van de oppositie”, zegt hij.

Het Kremlin lijkt niet helemaal doof voor de oplopende frustraties. Vorige week droeg Poetin vicepremier en oud-energieminister Aleksandr Novak op meer subsidies vrij te maken om armlastige groepen te helpen met hun gasaansluiting. „Er is al veel gedaan om de kwaliteit van leven voor Russen te verhogen”, benadrukte Poetin. Daarnaast wisten de regio’s 160 miljard roebel (ruim 2,5 miljard euro) op te hoesten, meldde het Russische persbureau Ria Novosti. Een derde van het benodigde budget.

Pijpleiding naar China

Des te wranger waren de laatste berichten die de Gazprom-top rond dezelfde tijd publiceerde. Dankzij de duizelingwekkende gasprijs, opgedreven door de oorlog, boekte de gasgigant het eerste halfjaar van 2022 een recordwinst van bijna 40 miljard euro. Het Kremlin, dat de helft van de aandelen in handen heeft, kan een slordige 10 miljard euro aan dividenden tegemoetzien. Geld dat hard nodig is voor de oorlog in Oekraïne, maar ook om energieroutes te verleggen. Vorige week maakte Gazprom de aanleg van een nieuwe gaspijp naar China bekend, naar eigen zeggen om daar aan de groeiende gasvraag te kunnen voldoen.

Experts trekken hun wenkbrauwen op bij het horen van die ambities. „President Poetin lijkt in de illusie te verkeren dat zijn dromen nu uitkomen, alsof hij het allemaal vooraf zo heeft gepland”, zei energie-expert Kroetichin tegen de onafhankelijke Russische nieuwssite New Times. „De Chinezen hebben helemaal geen plannen om de import van Russisch gas te vergroten.” Volgens Kroetichin kost het ombuigen van de gasstroom vanuit Europa naar China zo’n vijftien jaar. En alternatieve gasbestemmingen heeft Rusland nauwelijks.

Foto Yulia Nevskaya Foto Yulia Nevskaya Foto Yulia Nevskaya Foto’s Yulia Nevskaya

Wat er bij Gazprom achter de schermen gebeurt blijft een raadsel. Pottenkijkers zijn niet gewenst, werknemers houden hun kaken stevig op elkaar. Eind augustus werd bekend dat grote hoeveelheden aardgas worden afgefakkeld nabij de Finse grens. Volgens experts is dat een teken dat het bedrijf, dat al sinds mei geen gas meer levert aan Finland, met technische problemen kampt. Op basis van satellietbeelden concludeerde het Noorse onderzoeksbureau Rysted Energy dat er per dag voor zo’n 10 miljoen euro aan gas in vlammen opgaat.

Viktor Visjneveski hoopt dat Rusland en Europa voor de winter een compromis zullen vinden om een gascrisis te voorkomen. „De [westerse] sancties brengen Poetin en zijn oligarchenvrienden niet op de knieën, het zijn gewone Russen die de prijs betalen.” Nu is de gasprijs hoog, maar een daling zou grote invloed hebben op de regionale budgetten die Moskou verdeelt, en daarmee op de sociale programma’s voor de bevolking, zegt hij. Als ecologisch activist vreest hij ook dat de sancties de broodnodige energietransitie in Rusland zelf zullen blokkeren. Het idee dat de door sancties getergde Russen een opstand zou kunnen uitlokken, doet hij af als naïef. „Denken ze dat in Europa echt? Dan hebben ze daar geen idee hoe de machthebbers in Rusland te werk gaan en hoe zij door hun entourage worden beschermd.”