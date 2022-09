‘Ik geniet van mijn leven als jongere oudere’

Tecla Boonstra: „Ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Mijn wieg stond in Bos en Lommer, in de Kolenkitbuurt. Toen ik 6 was, zijn mijn ouders verhuisd naar Amsterdam-Noord. Daar heb ik ook mijn opleiding tot verpleegkundige gedaan. In 1996 kocht ik dit huis in Gaasperdam, met mijn toenmalige echtgenoot. We wilden de stad niet uit, maar in de Jordaan werd het te krap voor een gezin. Dit waren premiekoopwoningen, bedoeld voor mensen met een kleinere beurs. Wij betaalden er in 1996 272.500 gulden voor. Nu worden ze voor 350.000 euro verkocht. Ik vind het heerlijk wonen hier. Onze kinderen konden hier voor de deur op straat spelen, in de zomer gingen we veel naar de Gaasperplas. Je kan hier nog steeds gratis parkeren, het is vlak bij het oude AMC waar ik nu ook nog werk. Ik ben in twintig minuten met de metro in het centrum en in de zomer pak ik de e-bike. Ik ga heel vaak naar het theater, eten met vrienden of pak de auto die ik deel met een vriendin naar vrienden in Landsmeer. ’s Avonds fiets ik wel om, dan ga ik liever niet alleen door de Bijlmer, want er is hier nog wel eens een schietpartij, al is het al een stuk veiliger dan vroeger.

Mij krijg je met geen stok Amsterdam uit. Ik geniet heel erg van het stadse leven. Mijn vrienden wonen hier, mijn familie. Maar ik zit hier wel heel erg aan de rand. Op de fiets maak ik tochtjes naar Baambrugge of Vinkenveen. Je bent heel snel overal.

Mijn zoon is timmerman en woont om de hoek. Hij is de handige man in huis en komt ook regelmatig langs om even gezond te eten, want hij is nogal een ‘besteller’. Ik ben meer een Hello Fresh-koker. Iedere zaterdag wordt een doos bezorgd met drie maaltijden voor twee personen. Ik kook vast vooruit voor de dagen dat ik werk, dan hoef ik het na een lange fietstocht alleen nog maar op te warmen. Tussen vijf en half zes ben ik weer thuis. Ik eet, lees de NRC en kijk dan series op Netflix of ga naar het theater met een vriendin. Ik heb nu ook Picl.nl ontdekt, dan kan je thuis een bioscoopfilm kijken en geld storten bij een filmhuis naar keuze.

In het kort Foto David Galjaard Tecla Boonstra (61) werkt al veertig jaar in de zorg en is sinds kort met deeltijdpensioen. Ze werkt nog drie dagen per week als endoscopieverpleegkundige in fusieziekenhuis Amsterdam UMC, de ene week op locatie AMC en de andere week in het VUmc.

Makkelijk zwanger

„Als ik naar het AMC ga, sta ik om half zeven op. Ik heb ’s ochtends echt wel een uur nodig met koffie en de krant. Als ik naar het VUmc moet, sta ik op om zes uur, dan moet ik op de De Boelelaan nog door alle rode stoplichten fietsen om op tijd te komen. We drinken een kop koffie en beginnen om acht uur. Ik smeer mijn boterhammetje de avond ervoor. Elke dag in de kantine eten is leuk, maar kost ook hartstikke veel geld.

Mijn moeder was ook verpleegkundige en mijn vader machinist bij de NS. Ik wist al vroeg dat ik de zorg inging, net als mijn broer, die was verpleegkundige in het AMC. In 1989 werkte ik op de onvruchtbaarheidspoli van het AMC en toen zag ik: zwanger worden gaat niet vanzelf. Maar ik werd wel makkelijk zwanger! De eerste kreeg ik op mijn dertigste en vijftien maanden later kwam de tweede al. Dat voelde wel eens als een tweeling. Toen de kinderen klein waren, ben ik bij een thuiszorgorganisatie gaan werken zodat ik overdag thuis kon zijn. Dan ging ik als wijkverpleegkundige ’s avonds de galerijflats van de Bijlmer in. Ik weet nog heel goed dat mijn eerste patiënt een schotwond had in zijn been! Toen de kinderen 8 en 9 waren, miste ik het ziekenhuis te erg en ben ik weer bij het AMC gaan werken, eerst op de afdeling cardiologie en later op de afdeling maag-, darm-, en leverziekten.

Soms zie ik twaalf patiënten op een dag en soms ben je de hele middag bezig om bij één patiënt een grote poliep uit de dikke darm te verwijderen. Ik doe nu geen spoeddiensten meer, dan zie je alles voorbijkomen: bloedingen in de slokdarm van mensen die te veel drinken, psychiatrische patiënten die scherpe voorwerpen slikken en kinderen die speelgoed inslikken, schoonmaakmiddel of een platte batterij. Berg het alsjeblieft op!

In december 2020 kreeg ik Covid, nog voordat er vaccins waren. Meerdere collega’s waren ziek. Twee weken heb ik onder een dekentje op de bank liggen creperen. Na een week werd ik gebeld door de assistente van mijn huisarts om te checken of ik niet afknapte. Daar werd ik heel emotioneel van. Stel je voor, het had zomaar ineens anders kunnen aflopen. Daarna heb ik besloten met deeltijdpensioen te gaan. Waarom zou ik wachten tot ik 67 ben? Nu ben ik nog gezond. Uiteindelijk ga ik zo’n 300 euro per maand inleveren als ik 67 ben, maar ja, voor hetzelfde geld val ik ineens dood neer als ik 70 ben, net als mijn vader.

Rust in mijn leven

Ik geniet echt van mijn leven als jongere oudere. Mijn vaste lasten zijn laag: de hypotheek is nog maar 80 euro in de maand, het huis heb ik deels afbetaald en ik heb een goed pensioen van het ABP. Er komt 2.500 euro netto per maand binnen. Nu werk ik drie dagen per week. Er is een rust gekomen in mijn leven! Ik krijg weer energie voor andere dingen. Ik vond het ook wel een goede voorbereiding op mijn echte pensioen. De overgang van fulltime naar helemaal niks lijkt me te groot.

Als er geen corona is, maak ik twee keer per jaar een mooie reis. In 2019 ben ik met twee vriendinnen naar Bali geweest om te vieren dat we dertig jaar bevriend waren. Ik ben nu ook begonnen met vrijwilligerswerk in het Harriet Tubman-huis voor ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen. Ze leven eigenlijk een parallel bestaan, zonder papieren, kans op een baan of zorg en ik wist daar te weinig van. Ze hebben soms ook op straat geleefd met hun kind, ik vind dat onvoorstelbaar. Ik ben coördinator en neem contact op met bijvoorbeeld de woningbouwvereniging of het gezondheidscentrum. Op mijn vrije dag vind ik het heerlijk om in mijn hangmat in de tuin te liggen en uitgebreid de kranten te lezen. Zeker, het derde leven is helemaal prima.

Hoe doet zij het? Ze heeft twee kinderen: zoon Pim (30) en dochter Aukje (31). In 2005 is ze gescheiden, op dit moment is ze single. Ze woont vlak bij de Gaasperplas in Amsterdam Zuidoost. Tecla heeft een modaal inkomen. _Opstaan Als ze naar het VUmc moet, staat Tecla om zes uur op en gaat ze om zeven uur de deur uit. Moet ze naar het AMC, dan staat ze om half zeven op. _Laatste grote uitgave In mei 2020 kocht Tecla een e-bike van 3.000 euro _Huisdier Tecla heeft geen huisdieren. Daarvoor is ze te weinig thuis. _Sport „Ik zet wel 10.000 stappen in het ziekenhuis overdag, dus ik vind dat ik wel genoeg sport tijdens het werk. _Boodschappen Op zaterdag een keer naar de Jumbo, ze komt met een klein tasje thuis. De rest van de dagen eet ze van Hello Fresh. „Het is precies genoeg en helemaal afgepast. Voor zes maaltijden per week 43 euro. Daar doe ik echt geen boodschappen voor.” _Hulp Een keer per twee weken hulp in de huishouding. _Naar bed Om 22.45 uur. „Ik lees nog een beetje of ik luister een podcast, Weer een dag met Marcel van Roosmalen, of de podcast van Jelle Brandt Corstius over de oorlog in Oekraïne.”

