Hoe Nick & Simon samen de palingsound ontstegen – en hoe ze alleen verder gaan

Het viel nauwelijks te missen de afgelopen weken: het Volendamse zangduo Nick & Simon stopt. Doet dat ertoe? Wel, ze vormden het „populairste muziekgezelschap van Nederland” aldus recent publieksonderzoek.

Ze waren groot in ‘dicht bij het volk’-pop: kalme luisterliedjes, verbroederende meedeiners. Ze hielden uitverkochte concertreeksen van Gelredome tot in Ahoy, wonnen muziekprijzen van Edison tot Gouden Harp en maakten veelbekeken tv-programma’s.

Dus ja, dat zij het na zestien jaar samen niet meer zien zitten, doet ertoe, in de Nederlandse muziekwereld.

En ineens is het turbulenter rondom de twee zangers dan het hun hele carrière is geweest. Geruchten over ruzie zijn er al lang. Hun interview vorige week bij Eva Jinek was ronduit ongemakkelijk, ze keken elkaar nauwelijks aan. De stoïcijnse, gepijnigde blik van Nick Schilder – een perfectionist die niet opgeven wil. Simon Keizer: verklarend, het boetekleed aantrekkend. Hij was het die de gedachte toegelaten had: wat als Nick & Simon stopten.

Wat was het? De druk, de lol weg? Benauwdheid, piepte Simon. De rek was eruit. Hij zou altijd muzikant blijven, maar ambieerde geen hits meer. En, vroeg hij zich af, wie zou hij los van het zangduo zijn? Aan die gedachte moest zijn muzikale wederhelft duidelijk nog wennen.

1

De rimpelloze entree

De route naar de top begint in 2006, het jaar dat de ene Volendamse groep BZN ophoudt te bestaan en de andere, The Cats, na veertig jaar eenmalig een reünie heeft. Een jong zangduo – spijkerbroekies, gympies, gelhaartjes en één gitaar – uit diezelfde woonplaats scoort een hit. Nick Schilder en Simon Keizer, beiden 21 jaar, studenten economie en bedrijfskunde, zingen in ‘De Soldaat’ over een uitgezonden militair die zijn geliefde thuis mist.

De Nederlandse popmuziek kent in dat jaar, op Marco Borsato (‘Rood’) en zomerhitje ‘Toppertje’ na, vooral uitschieters in de bandscene. Bløf springt in het oog met zijn tour du monde – het in vele landen opgenomen monsterproject Umoja. Rowwen Hèze scoort met zijn dialectplaat. Aan de andere kant van het spectrum is de Volendamse volkszanger Jan Smit uiterst succesvol.

Al lijkt het er eerder weinig op – hun Idols-deelname in 2003 is geen succes – het duo Nick & Simon wint snel aan populariteit. Zeker met de hulp van de bekende artiestenmanager Jaap Buijs. Zo duiken de zangers natuurlijk geregeld op in de populaire realitysoap Gewoon Jan Smit van dorpsbuddy Jan Smit. Want je helpt elkaar in Volendam.

Maar roem (en geld) komen vooral met snel elkaar opvolgende hits als ‘Pak maar mijn hand’ (Spotify: 27 miljoen streams), ‘Kijk omhoog’, ‘Steeds weer’ en ‘Rosanne’ in een braaf en oergezellig meedeinen door het hele land. Ze hebben hun studies inmiddels afgebroken. De nieuwe, uiterst aaibare sterren – ideale schoonzoons met een drama achter de rug (de Volendamse cafébrand, Nick belandde erdoor in het ziekenhuis) – scheuren in het schnabbelcircuit van café, plein naar zomerfeest. Vierhonderd shows in een jaar, dat is geen uitzondering.

2

Invloeden uit Nashville, country en pop

De ene artiest vindt het een spotnaam (want niets rock-’n-roll aan), voor de ander is het een geuzennaam. Feit is dat de ‘palingsound’, een door Willem van Kooten alias diskjockey Joost den Draaijer bedachte term voor de muziek uit Volendam, begon bij de beatmuziek van The Cats. Vervolgens werd het een verzamelnaam voor Volendammer muziek, van BZN (‘Mon Amour’), zanger Piet Veerman (‘Sailing Home’) tot Jan Smit. Typerende elementen: de van oorsprong katholieke koorzang, een altijd sluimerend melancholische onderstroom, het gebruik voor traditionele instrumenten van accordeon, viool, mandoline in veelal gedragen ballades.

Geldt dat ook voor Nick & Simon, opgegroeid met gitaar in de dorpskroeg? In het begin wel. Zij vertegenwoordigen de nieuwe generatie en de palingsound is nooit ver: de volkse ‘gewoonheid’, de gezwollen emoties en de tweestemmigheid – de kurk waarop de sound van muziekdorp Volendam in veel liedjes drijft.

Maar dat etiketje van de palingsound wringt. De Volendamse band 3JS tekent al lang bezwaar: het is hokjesgeest, hun muziek heeft niets met die sound. Nick & Simon, niet per se voor of tegen, schuiven gewoon kalmpjes muzikaal op. Dan weer in dezelfde zachtmoedige sfeer richting Acda & De Munnik. Zonder hun tekstgerichte spitsvondigheid dan, want oei – wat kunnen Nick & Simon tekstueel soms struikelen. („En zitten er geen vleugels aan een vogel. Vliegt het toch nooit ergens heen.”)

Met vaste producer/componist Gordon Groothedde wordt de deur steeds wijder opengezet voor muzikale invloeden uit Nashville, country en pop. Nick & Simon blijven braafjes overkomen, maar muziekinhoudelijk wint het duo, intussen overladen met prijzen, aan diepte.

Foto Iris Planting/Lumen

3

Nick & Simon & Garfunkel

Nick & Simon evenaren Simon & Garfunkel. Tenminste, dat vindt de Amerikaanse zanger Paul Simon zelf, die hen in een filmpje laat weten hun zangkunst erg goed te vinden. De liefde voor het Amerikaanse folkpopduo Simon & Garfunkel ontstaat al in hun tienerjaren. ‘Geïnspireerd door de jaren zeventig-liedjes als ‘Cecilia’ besluiten de schoolvrienden óók hun stemmen te gaan vlechten. Op het album NSG (Nick & Simon & Garfunkel, 2020) lijkt alles wel extra aangezet: delicate samenzang, smeltende harmonieën (‘Waarom’), melodische wendingen, de zachtmoedige folkrock. En duidelijk: in de extra Simon & Garfunkel-covers, die ze dus al hun hele leven zingen, van ‘The Sound of Silence’ tot ‘Bridge over Troubled Water’ vinden ze elkaar blind. Schilder breed, laag, zijn gitaar volgend. Keizer hoog of ertussen waaierend, al dan niet met contramelodie.

4

De kracht van televisiesympathie

Dat ze meer worden dan hun zoetsappige liedjes danken ze aan hun veelvuldige televisiemomenten. Nick & Simon blijken sympathieke kijkcijferkanonnen. Niet alleen door regelmatig op te duiken in spelshows, maar ook als juryleden in The Voice krijgt het duo in de periode 2009-2011 steeds meer afzonderlijk een gezicht. Nee, ze waren geen broers. En nee, geen koppel. En ja, altijd: ben jij nou Nick of Simon? Gimmick of niet: Nick gaat om die reden altijd links staan.

Smoel krijgen de zangers vooral door hun vele muzikale reisprogramma’s in onder meer Amerika en Zuid-Afrika. Relaxed en relativerend, in Volendams dialect (ondertiteld) trekt het duo van plek naar plek met steeds weer eenzelfde doel: optredens ritselen in lokale club – steeds minder bleu en in steeds steviger Engels – en een mogelijke ontmoeting met een grootheid. Vriend en manager Kees Tol groeit uit tot grappige sidekick en tv-persoonlijkheid.

Ook wie weinig met hun muziek opheeft, moet toegeven dat het leuke televisie is: een combinatie van nuchter Volendams, aanstekelijke meligheid en muzikaliteit. Zeker de laatste televisieserie Homeward Bound, een zoektocht naar de muzikale sporen van Paul Simon en Art Garfunkel in New York.

5

De focus op het positieve

Nick & Simon zijn hoopbrengers. Steeds weer beloven ze luisteraars „een nieuwe start”. Aansporingen klinken als „Laten we dansen op het ritme van hoop”. Of: „Een nieuwe dag is nabij. Morgen zal het anders zijn.” Melancholie en weemoed waren de dominerende emoties maar er spreekt ook een onverwoestbaar optimisme uit hun teksten.

Was er dan nooit eens een sombere noot? Zeker, al in hun debuutsingle. Ze herschrijven ‘Soldaat’ na klachten van échte militairen op missie. De hoofdpersoon overleeft het niet – een te droef verloop.

Op hun laatste album NSG is ‘Oostenwind’ een opvallend lied in mineur. Altijd ongunstig, die snijdende wind bij het IJsselmeer, weten ze nu. „Over mijn leven waait een oostenwind. Oktober november zie ik somber in. Hij hielp me vooruit. Maar plotseling. Keerde hij zich tegen mij. Een oostenwind.”

6

En nu

Solo. De broederlijke verstrengeling is gebroken en leidt nieuwe wegen in. Ach, geef ze eens ongelijk. Voor Simon smaakt het solo-theaterprogramma in 2016 (geestig: Ik & Simon) vast naar meer. En ook Nick gaat zijn schok van de breuk ombuigen naar de „individuele creativiteit”, waarover het persbericht ronkt.

Die onderling getroebleerde verhouding is wel een punt. Zondag start hun laatste aan Simon & Garfunkel opgehangen tournee. Zes afscheidshows (uitverkocht) in Ahoy volgen in april. Waarom dan nog? Uitmelkerij, gillen sociale media. Maar dat zal de fans van het eerste uur verder een zorg zijn.

