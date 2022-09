Hitte, brand en buien: een opeenvolging die funest is voor de bodem

De lente was uitzonderlijk droog dit voorjaar in New Mexico. Het maakte het landschap kwetsbaarder voor branden. Die ook volgden. De Hermits Peak-brand die op 6 april startte, 20 kilometer ten noordwesten van Las Vegas, groeide uit tot de grootste brand in de geschiedenis van de Amerikaanse staat.

De branden op hun beurt maakten het heuvellandschap kwetsbaarder voor erosie door regen. Die in de zomer met bakken uit de hemel viel. „Er waren bijna dagelijks onweersbuien”, zegt geomorfoloog Jason Kean, verbonden aan de US Geological Survey. De hevige regen veroorzaakte puinstromen. „Die zorgden voor veel schade, en sloten wegen af”, zegt Kean.

Deze volgorde van gebeurtenissen – droogte, branden, hevige regens, puinstromen – ziet Kean steeds vaker, en op steeds meer plekken in de wereld. „Klimaatverandering is de oorzaak.”

Denk aan het Canadese plaatsje Lytton, dat vorig jaar wereldnieuws werd toen op 29 juni het kwik er 49,6 graden Celsius bereikte, een sprong van 5 graden boven het oude hitterecord. Ook daar volgden branden en, medio november, hevige regens. En ook daar leidde het tot gevaarlijke en schade veroorzakende puinstromen. Kean moet ook denken aan Californië, het zuidwesten van Australië, China, het mediterrane gebied.

En Nederland? Dat kent immers ook een trend van toenemende zomerse droogte, meer kans op branden, en op hoosbuien. „Maar Nederland is vlak. Voor puinstromen heb je flinke heuvels nodig”, zegt Kean. Hij licht nog toe: „Puinstromen, dat klinkt alsof het alleen stenen en gruis zijn. Maar ze kunnen voor de helft uit water bestaan.”

Het water spoelt massaal de heuvels af en sleept materiaal met zich mee Andrea Moscariello Universiteit van Genève

Maar waarom wordt het land extra kwetsbaar voor regen en puinstromen als het eerst getroffen is door droogte en branden? Verandert er daardoor iets in de bodem? Andrea Moscariello, hoogleraar geo-energie aan de Universiteit van Genève, weet wat de gevolgen van brand zijn. Hij doet er onderzoek naar in de Alpen. „Branden destabiliseren de bodem.” Als hout en bladeren verbranden, vormt zich een koolstofrijk laagje dat ondoordringbaar is voor water. „Als het daarna heftig regent, infiltreert het water niet in de bodem, maar het spoelt massaal de heuvels af en sleept materiaal met zich mee.”

Extra gevoelig zijn bodems met een hoog gehalte aan klei. „Want door de hitte van een brand wordt de klei gebakken. Het vormt een voor water ondoordringbare structuur.”

Allemaal lege ruimtes

Er is nóg een effect, weet aardwetenschapper Luigi Lombardo, verbonden aan de Universiteit Twente. Dat heeft met de vegetatie te maken. „Met hun wortels houden bomen en struiken de bodem bij elkaar.” Verbrandt de vegetatie, dan worden heuvelachtige gebieden gevoeliger voor erosie. „De wortelkracht is weg.” En dat niet alleen, zegt Lombardo. Als de wortels verbranden blijven er ondergronds allemaal lege ruimtes over. Het regenwater spoelt door die kanalen. Er ontstaat een wervelende stroom, met zoveel kracht dat het kanaal instort. „Dat kan een puinstroom uitlokken.”

In de Alpen, zegt Moscariello, speelt ook mee dat veel rotsen opgebroken zijn. Door de afwisseling van vriezen en dooien, en door de werking van boom- en struikwortels. „Opgebroken, kleinere stukken rots laten zich bij hevige regenval makkelijker meeslepen.” En ook in dit geval is kleirijk gesteente extra gevoelig. „Klei is compacter dan bijvoorbeeld zandsteen”, zegt Moscariello. Water spoelt er minder makkelijk doorheen. Het botst als het ware op de steen, oefent er daardoor meer kracht op uit en sleept het makkelijker mee.

Om beter voorbereid te zijn op puinstromen, heeft Jason Kean met collega’s een risicoanalyse gemaakt: welke gebieden lopen gevaar op puinstromen, na brand en hevige regen? Dat deden ze vooral op basis van gegevens uit het zuiden van Californië, waar het probleem veel voorkomt. „De hellingshoek van een heuvel blijkt boven de 23 graden te moeten liggen”, zegt Kean. Waarom is dat? „Dat kwam zo uit ons onderzoek.” Als ergens een puinstroom is geweest, vertelt hij, zoeken ze dat gebied op. „We kijken hoe erg het gebied vooraf verbrand is, hoe het er heeft geregend, enzovoorts. De waarde 23 sprong eruit als een nuttige grens. Het is niet exact, het heeft geen natuurkundige betekenis.” Ook de hoeveelheid regen is van belang. „20 millimeter in een uur kan al gevaarlijk zijn.”

Steilere hellingen vooral in berggebied



Vier uur extra reistijd

De analyse heeft z’n succes inmiddels bewezen, zegt Kean. Twee jaar geleden waren er in Colorado, vlakbij snelweg 70, branden geweest. Een tijd daarna waarschuwde de weerdienst voor hevige regenval. Mede op basis van de risico-analyse van Kean en collega’s, sloot de overheid de snelweg af. „Dat is een grote ingreep, want het verkeer moet omrijden, en dat kost vier uur extra.” Er volgde inderdaad een puinstroom, die over snelweg 70 spoelde. Het duurde twee weken voor de weg weer begaanbaar was. „Maar er waren geen slachtoffers gevallen, geen gewonden”, zegt Kean.

Hij is bezig de risico-analyse verder te verbeteren, zegt hij. Om de kans op een vals alarm te verkleinen. „Dat wil je niet. Want dan kunnen mensen een volgende keer denken: ja, het zal wel weer niet kloppen.” Daarnaast kan de situatie in Oregon of Washington net anders zijn, zegt Kean. „Bijvoorbeeld omdat de geologie van het gebied verschilt, of de meteorologie.”

Moscariello zegt dat in sommige gebieden in de Alpen uit voorzorg ijzeren netten op hellingen zijn gespannen als daar gevaar is op puinstromen of steenval. „Er worden ook kanalen gegraven, om materiaal af te voeren.” En rivieren worden geschoond na een puinstroom. „Zeker bij bruggen. Daar mag zich niet te veel materiaal ophopen. De brug zou erdoor kunnen instorten.” Volgens Moscariello heeft elk kanton in Zwitserland wel zijn eigen risicokaart voor potentiële puinstromen. „Maar die houden nog te weinig rekening met klimaatverandering, en de toenemende kans op een cascade van droogte, brand en hevige regenval.”