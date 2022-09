Gezocht: christelijke landbouwminister met stalen zenuwen

Geen perspectief en nu ook geen minister, was de bondige samenvatting van SP-Kamerlid Renske Leijten deze week in de Tweede Kamer over de impasse waarin het landbouwbeleid zich bevindt sinds Henk Staghouwer (ChristenUnie) maandag zijn aftreden bekendmaakte. Oppositiepartijen maanden het kabinet met spoed een opvolger voor Staghouwer te vinden: de ‘reflecties’ van Johan Remkes, die in de zomer met kabinet en boerenorganisaties over de omstreden stikstofplannen om tafel zat, worden later deze maand verwacht. Bovendien had Staghouwer de boeren beloofd zo snel mogelijk daarna met een betere ‘perspectiefbrief’ te komen, over hoe boeren de komende jaren kunnen verduurzamen én nog altijd genoeg kunnen verdienen.

Een nieuwe benoeming wordt op z’n vroegst na volgende week verwacht

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is aan zet om een vervanger voor Staghouwer te vinden. Hij liet dinsdag juist weten dat de zoektocht „geen haastklus” zou worden. Een nieuwe benoeming wordt op z’n vroegst na volgende week verwacht. Vanuit de partij is te horen dat de nieuwe kandidaat goed moet weten welke zware taak hem of haar te wachten staat. Ook wil de ChristenUnie met de drie andere coalitiepartijen praten het over het mandaat van de nieuwe minister, omdat Staghouwer klem zou hebben gezeten tussen tegengestelde wensen van de vier partijen. Bovendien is het ministerie tijdelijk in goede handen bij vicepremier en minister voor Armoedebeleid Carola Schouten, landbouwminister in Rutte III. Zij zet het werk aan de nieuwe perspectiefbrief voort.

De opvolger van Staghouwer moet iemand met gezag zijn, die met concrete actie komt

Positie van Schouten

De positie van Schouten is tegelijkertijd ook een argument snel een vervanger te vinden. Schouten heeft in het kabinet haar handen vol aan haar portefeuille nu grote groepen Nederlanders in financiële problemen dreigen te komen als gevolg van de torenhoge inflatie en stijgende energieprijzen. Armoedebeleid en landbouw zijn „twee monsterklussen naast elkaar”, zegt een betrokkene.

Gezien haar ervaring zou Schouten permanent kunnen terugkeren op Landbouw, maar dat zou weer een vacature veroorzaken op Sociale Zaken. Bovendien zei Schouten in 2020 bij Zomergasten over een het idee van meerdere termijnen op Landbouw: „Ik moet er niet aan denken.” Schouten kwam de vorige periode al veelvuldig over stikstof met de boeren in conflict. Het is niet uitgesloten dat Segers toch weer bij haar moet aankloppen.

Voorlopig zoekt hij alternatieven binnen zijn eigen partij. Verschillende boerenorganisaties, waaronder Agractie, gaven de ChristenUnie deze week in diverse media het ongevraagde advies ook buiten de eigen partij te kijken naar kandidaten die goed liggen bij de boerensector. Daarbij vielen de namen van Louise Fresco, tot voor kort bestuursvoorzitter van ‘landbouwuniversiteit’ Wageningen en Aalt Dijkhuizen, oud-voorzitter van het Landbouw Collectief waarin boerenclubs eerder samenwerkten op stikstof.

Voor Segers zijn dit soort buitenstaanders minder aantrekkelijk omdat zij in de ministerraad niet het typische ChristenUnie-geluid kunnen verkondigen, al helemaal niet op andere thema’s. Oud-partijleider Leen van Dijke vindt „affiniteit met de sector” voor een volgende minister aan te bevelen, maar waarschuwt dat de opvolger van Staghouwer niet te veel moet buigen voor de boeren. „De nieuwe minister moet stevig genoeg zijn om de sector de transitie te laten doormaken die nu nodig is. Tegen dat beleid zal altijd verzet zijn bij boeren, maar daar moeten we nu doorheen.”

De ChristenUnie heeft geen bestuurders klaarstaan met ervaring in de landbouw

De ChristenUnie heeft geen batterij bestuurders klaar staan met ervaring in de landbouw. Binnen de partij wordt Andries Heidema genoemd, de Commissaris van de Koning in Overijssel. Heidema studeerde landinrichtingswetenschappen in Wageningen, maar zei nog niet door Segers te zijn benaderd en ook „geen enkele ambitie in deze richting” te hebben. Een andere veelgehoorde naam is die van Kamerlid Pieter Grinwis, een boerenzoon die geldt als getalenteerd. De 42-jarige Grinwis is landbouwwoordvoerder, maar wel pas Kamerlid sinds vorig jaar. Een outsider is topambtenaar Harry Paul, die jarenlang werkzaam was op het ministerie van Landbouw en ook inspecteur-generaal was van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Boeren zien na overleg met Remkes beweging bij kabinet

Optie Remkes

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet suggereerde deze week in NRC dat VVD’er Johan Remkes de ideale kandidaat is omdat hij nu toch al met kabinet en boeren aan tafel zat en vorderingen maakte. Binnen de coalitiepartijen wordt deze optie op dit moment niet serieus genomen. ChristenUnie-prominenten vinden het geen gekke gedachte als hun eigen partij echt niemand kan vinden. „Remkes is een goed bestuurder, zonder twijfel”, zegt oud-partijleider Van Dijke. Oud-minister Eimert van Middelkoop: „Remkes doet het uitstekend. Hij heeft het enorme voordeel dat hij gezag begint te krijgen bij de boerenorganisaties. En Remkes is ook al bezig met het perspectief.”