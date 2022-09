Fragiele natie moet door zonder Queen

Zíj spreekt het land toe met Kerst. Háár silhouet staat op alle munten, geldbriefjes, postzegels. En Britse premiers mogen elkaar in steeds sneller tempo opvolgen; zíj is degene die hun vraagt een regering te vormen. Koningin Elizabeth II werd gekroond in 1953, dus de gemiddelde Brit heeft geen ander staatshoofd meegemaakt dan haar.

Met het overlijden van Elizabeth (96) is een vaste zekerheid weggevallen in een land dat toch al zoekende is. Een fragiel Verenigd Koninkrijk moet nu onder een nieuwe koning een weg zien te vinden. Eenvoudig gaat dat niet zijn.

Tel maar op. De uittreding van de Europese Unie verdeelt het land al jaren – ruim zes jaar na het referendum identificeren Britten zich nog steeds eerder aan de hand van de vraag of ze Leave of Remain stemden, dan of ze Labour of Conservatief stemmen. En de Brexit is ook nog niet af. Verhoudingen tussen Londen en Brussel blijven gespannen, ze komen er maar niet uit met de grenscontroles tussen Noord-Ierland en EU-lid Ierland. Intussen zit Noord-Ierland al maanden zonder landsbestuur, omdat één van de partijen daar pas weer wil regeren als die controles helemaal zijn afgeschaft.

Dan: de productiviteit in het VK blijft al jaren achter, als gevolg daarvan de meeste lonen ook. De inkomensongelijkheid is groter dan in welk Europees land ook en de hoogte van inkomens verschilt sterk per regio.

De oorlog in Oekraïne zet hier een versterker op. De inflatie in het VK ligt op 10,1 procent, hoger dan in de meeste Europese landen en voorspellingen zijn dat die naar 15 of zelfs 20 procent zal stijgen. De Britse pond stond deze week op het laagste punt in 37 jaar ten opzichte van de dollar; het laat de kracht van de Amerikaanse munt zien, maar evengoed de zorgen over de staat van de Britse economie. De centrale bank verwacht dat het VK zich vanaf oktober officieel in een economische recessie bevindt die tot en met eind volgend jaar zou duren.

De hoge energieprijzen zijn hier een belangrijke factor in. Donderdag presenteerde premier Liz Truss haar plannen in het Lagerhuis om de Britten de komende twee winters door te helpen. Het zal waarschijnlijk een dempend effect op de inflatie hebben, maar de aandacht voor de plannen is in rook opgegaan. Ze was nog niet halverwege het debat of er kwam een briefje haar kant op. Twintig minuten later werd publiekelijk bekend dat het slecht ging met de koningin.

De koningin ‘kirde’ van geluk

Haar belangrijkste nalatenschap is dat Elizabeth haar neutraliteit wist te bewaren in „dit tijdperk van boosheid waarin we leven”, zei historicus en koningshuiskenner Ed Owens tegen de BBC. „In tijden van polarisering is zoiets des te meer waard en ook des te moeilijker.” De keren dat ze zich publiekelijk uitsprak over politieke zaken zijn op één hand te tellen. De laatste keer was bij een internationale klimaattop vorig jaar. De koningin werd van een afstandje gefilmd toen ze in klein gezelschap zei dat het „heel irritant is” als politici „veel praten, maar niets doen”.

Relevanter is een moment in september 2014, toen Elizabeth de Schotten vroeg „heel goed na te denken over de toekomst” voor ze hun stem zouden uitbrengen over de vraag of Schotland een onafhankelijk land zou moeten worden of niet. Toenmalig premier David Cameron liet zich ontvallen dat ze „kirde” van geluk toen hij haar belde met de uitslag. Een Verenigd Koninkrijk dat uiteen valt moet één van haar grootste nachtmerries zijn geweest.

Toch is dat geen irreëel scenario, op de langere termijn. In 2014 stemde een meerderheid van 55,3 procent van de Schotten tegen onafhankelijkheid, maar sindsdien is veel gebeurd. De meeste Schotten wilden nooit weg uit de Europese Unie en zij zien nu de negatieve economische gevolgen van het vertrek als bevestiging dat ze al die tijd gelijk hadden.

De Schotse premier Nicola Sturgeon probeert om voor oktober 2023 een nieuw referendum af te dwingen. De Britse regering moet daar toestemming voor geven en daar wilde eerst Boris Johnson en nu ook premier Truss niet aan. Sturgeon probeert via de rechter om het toch voor elkaar te krijgen. De premierswissel afgelopen week betekent weinig goeds voor de gespannen relatie tussen Londen en Edinburgh. Truss noemde Nicola Sturgeon onlangs een „aandachtstrekker” die je maar het beste kunt „negeren”. Omgekeerd vindt Sturgeon Truss „een ramp”. Beide zetten zich tegen elkaar af omdat het hun populariteit onder de eigen achterban vergroot.

Neutraliteit is cruciaal

Een ceremonieel staatshoofd, zij het ervaren of nieuwbakken, heeft natuurlijk beperkt invloed op dit soort politieke hectiek en verdeeldheid in een land. Al vond Elizabeth meestal de juiste toon door het belang van verbondenheid te benadrukken. Recent haar toespraak tijdens de coronapandemie. „We will meet again.”

En eerder was er haar historische bezoek aan Ierland in 2011, het eerste van een Brits staatshoofd na de Ierse onafhankelijkheid. Over de Brexit zijn de meningen verdeeld; de Remainers lezen in haar opmerkingen de afgelopen jaren dat ze het vertrek uit de EU steunde, de Leavers juist omgekeerd.

Wel is de vraag hoe koning Charles III zijn rol gaat invullen, een zoveelste onzekere factor in een onstabiel land. Als kroonprins liet hij zich nogal eens politiek uit, maar hij heeft gezegd zich als koning te zullen inhouden. Radicale neutraliteit is ook om een andere reden van belang voor hem – die is cruciaal om de toekomst van het koningshuis te verzekeren. Als Charles (73) zich als koning mengt in het dagelijkse publieke debat zou dat afbreuk doen aan de waarde die Britten aan de monarchie hechten, omdat ze hun eigen meningen ineens naast die van hem kunnen leggen. Kan Charles zich inhouden?

Interessant zal ook de relatie zijn die hij met premier Truss weet op te bouwen. Ze zijn tenslotte elkaars eerste staatshoofd en premier - op drie dagen na, toen koningin Elizabeth afgelopen dinsdag Truss nog verzocht om een regering te vormen. In de geschiedenis zullen hun regeerperiodes aan elkaar verbonden zijn, zoals Elizabeth altijd aan haar eerste premier Winston Churchill verbonden bleef. De ervaren Churchill werd Elizabeths mentor – want hij mocht haar eerste premier zijn, zij was zijn zesde staatshoofd. Bij Truss en Charles zullen de verhoudingen minder vanzelfsprekend liggen.

Charlotte ‘Misschien verdwijnt het koningshuis nu wel langzaam’ Foto Justin Griffiths-Williams Ze had het spannender gevonden als kroonprins William meteen de troon had overgenomen in plaats van Charles, vertelt Charlotte. Ze is grafisch ontwerper, haar achternaam wil ze liever niet publiceren uit privacyoverwegingen. „Ik weet dat het zo niet werkt. Maar hij spreekt me meer aan, ik denk toch vooral omdat hij jonger is.” Charlotte is „zeker geen antimonarchist”, maar ze is ook weer niet overdreven geïnteresseerd in het koningshuis. De nieuwtjes over prins Harry en Meghan die het koningshuis hebben gedag gezegd volgt ze wel, „maar eigenlijk vooral omdat ze zo in your face zijn”. „Ik vind al die aandacht voor hen ook overdreven.” Voor vroegere generaties was de betrokkenheid groter en vanzelfsprekender, zegt ze, zoals bij haar oma die vorig jaar is overleden. „Door de Tweede Wereldoorlog voelden ze zich meer verbonden met het koningshuis. Dat waren moeilijke jaren. Elizabeth is natuurlijk in een totaal ander tijdperk aangetreden, Groot-Brittannië was een heel ander land in de tijd dat zij begon. Ik ben benieuwd of het koningshuis nu langzaam verdwijnt, omdat onze generatie er minder in geïnteresseerd is.” Andy Tree ‘Pensioen moet bespreekbaar worden voor de monarchie’ Foto Justin Griffiths-Williams De Japanse keizer is afgetreden, in Spanje trad de koning af, in Nederland trad koningin Beatrix af, paus Benedictus XVI trad af. Andy Tree is gemeenteraadslid in Hampshire en vindt dat „eerder aftreden zeker besproken moet kunnen worden, voor de toekomst van de monarchie”. „Omdat je anders het risico loopt dat je altijd een ouder staatshoofd hebt. En zeker ook vanuit persoonlijk perspectief voor hen. Iedereen verdient het om met pensioen te gaan.” Is Tree monarchist? Dat vindt hij niet geen gepaste vraag voor vandaag. „Het was toch Winston Churchill die zei dat democratie de minst slechte vorm van besturen is? Ik weet niet of we opnieuw een structuur met erfgenamen zouden bedenken als we het systeem opnieuw konden ontwerpen.” Hij geeft koning Charles graag een kans en vindt het niet vreemd dat hij als kroonprins uitgesprokener was dan hij als koning zal kunnen zijn. „Hij moet zich aanpassen aan zijn nieuwe rol als koning, dat kost tijd. Dit soort dingen komen toch als shock. Een nieuwe premier is al een grote verandering, en dat gebeurt elke paar jaar.” Linda Poynter (rechts) en Lesley Statham ‘Charles is toch door zijn moeder opgeleid’ Foto Justin Griffiths-Williams De schoonzussen Linda Poynter (rechts) en Lesley Statham hebben in een lange rij gestaan om een bos roze rozen te leggen voor Buckingham Palace. „Er komen een paar wiebelige jaren aan”, denkt Lesley Statham, „waarin we moeten wennen aan een nieuwe koning”. Ze zijn grote fans van het koningshuis. „Zo zijn we gewoon opgegroeid”, zegt Poynter, „het hoort erbij. En the Queen was toch… zo’n geweldig mens, zo toegewijd”. Ze schiet vol elke keer als ze over Elizabeth begint te praten. „Ik hoop dat de monarchie gewoon ongeveer hetzelfde blijft. Hoe zou het anders moeten dan, met een staatshoofd zoals Donald Trump? Dat lijkt me vreselijk.” Ze hebben vertrouwen in koning Charles – en dat hij als koning minder uitgesproken zal zijn dan hij was als kroonprins. „We moeten allemaal soms op onze woorden letten”, zegt Statham. „Het komt vast wel goed. Hij is toch door zijn moeder opgeleid.”

