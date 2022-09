Escape Room

De ziektekiemen-spoedvergadering

De tyfus sprak: Microben, bondgenoten!

We zitten nu al weken opgesloten

In deze vaccineer-testinstelling

Heeft iemand misschien nog een ingeving?

Ach, zei de pest, ooit was ik één der groten

En had ik een ontsnapping zo op poten

Een uitbraak dat was zeg maar echt mijn ding

Oké boomer, zei Covid-19

Maar hé, als straks die proefpersonen komen

Krijgen we gratis groepsvervoer, misschien

De mens is roekeloos en bovendien

ook overmoedig en zelfingenomen

Dat wordt onze escape, dat zal je zien!