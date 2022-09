Er komt tóch een editie van populair Pleinbioscoop in Rotterdam, na problemen met de vergunning in de zomer

Rotterdam krijgt dit najaar tóch nog een editie van het populaire Pleinbioscoop, in het stadion van honkbalclub Neptunus in West. Wel wordt het een verkorte versie.

De originele editie kon afgelopen zomer niet doorgaan vanwege problemen met de vergunningsaanvraag en een strenge gemeente. Het legde bloot hoe de gemeente Rotterdam na de coronacrisis strenger handhaaft bij evenementen, met ontevreden organisatoren en boze Rotterdammers over een ‘betuttelende’ en ‘vertruttende’ stad als gevolg.

Vanaf haar dertiende is Lotte van der Zel (24) vrijwilliger bij de Pleinbioscoop, sinds drie jaar als vrijwilligerscoördinator. Toen ze afgelopen zomer uit het vliegtuig stapte na haar vakantie kreeg ze telefoon van Joost Maaskant, organisator van Pleinbioscoop: we gaan een persbericht versturen, de show kan niet doorgaan. Tien dagen voordat de 35ste editie van Pleinbioscoop zou starten.

Pleinbioscoop, dat de laatste paar edities op de Kop van Zuid bij Hotel New York werd gehouden, draait op mensen als Van der Zel. Voor de vrijwilligers, een groep van ongeveer negentig mensen, is Pleinbioscoop een belangrijk onderdeel van hun zomer, zegt ze. „We waren in alle staten, toen bleek dat het niet door kon gaan.” Van der Zel begon een petitie die ruim 9.000 keer is ondertekend. En de vrijwilligers bleven stug op de kade voor Hotel New York afspreken om te borrelen. „Uithuilen op de kade, noemden de vrijwilligers het.”

Geen uitzonderingspositie meer

Een vergunning krijgen was altijd gedoe, maar het komt wel goed, dacht Joost Maaskant, die het evenement al achttien jaar organiseert, dan. „Met die houding kreeg ik in de afgelopen jaren veel voor elkaar.”

Maar deze keer ging dat fout. De officiële eindtijd voor het soort evenementen waar Pleinbioscoop onder valt is 23.00 uur. Alleen in de zomer is het niet op tijd donker om dan klaar te zijn met draaien. Eerder kregen ze daarom een uitzonderingspositie. Dat komt nu ook wel goed, dacht Maaskant. Maar voorafgaand aan het festival hoorde hij dat de gemeente nu wél strenger zou handhaven, vanwege een nieuw evenementenplan.

In Rotterdam waren steeds meer festivals en de gemeenteraad vond dat daar betere regels voor moesten komen, mede naar aanleiding van klachten over afgeleefde parken en geluidsoverlast. Alleen, de testfase van die nieuwe regels viel in de tijd dat evenementen niet door konden gaan vanwege de pandemie. Het strengere beleid werd definitief, zónder een fatsoenlijke testfase.

Daarom liepen organisatoren als Maaskant pas afgelopen zomer tegen problemen aan. Maaskant moest besluiten het festival af te blazen. Het kostte de Pleinbioscoop ongeveer 40.000 euro, op een begroting van 120.000 euro, zegt hij. Nadat bekend werd dat het niet door ging, nam de voorzitter van honkbalclub Neptunus contact met ze op. Of het niet bij hen op het terrein kon. „Dus maakten we toch weer plannen voor een nieuwe editie”, zegt Maaskant. „Deze week hoorden we dat alle filmrechten binnen zijn.”

Eerder donker

Vanaf 28 september tot en met 2 oktober worden op het festival twee voorpremières en drie films vertoond die het afgelopen jaar in de Nederlandse bioscopen draaiden. The Worst Person in the World, Top Gun: Maverick, Everything Everywhere All at Once draaiden al. Boiling Point en Competencia Oficial zijn nog niet eerder ergens vertoond. „Het zijn allebei films met goede kritieken.”

In het stadion van Neptunus is plek voor 1.050 bezoekers. De films zijn deze keer wél om 23.00 uur afgelopen, omdat het eerder donker is. En de vergunning? „Die is nog altijd niet helemaal rond, maar we vertrouwen erop dat het nu wel lukt.”

Maaskant en Van der Zel hopen dat afgelopen zomer een les is voor de gemeente. „Het belangrijkste: meer maatwerk. Iedereen ziet in dat een Pleinbioscoop met koptelefoons anders is dan een technofestival. Maar de eindtijd geldt voor iedereen”, zegt Maaskant. „Dat is krom.”

Er is hoop. Een aantal raadsleden houdt gesprekken met organisatoren van evenementen om te kijken wat de gemeente moet veranderen. Van der Zel: „Hopelijk zijn ze op tijd voor volgende zomer.”