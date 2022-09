Cynisch zou je kunnen zeggen dat de enige verdienste van Queen Elizabeth is dat ze oud is geworden en daarom lang regeerde. Dat zij een leegte achterlaat doordat de meeste Britten – en de rest van de wereld – geen andere Britse monarch kennen. Die daarom niet anders, niet beter weten, dan dat zij symbool stond voor het Verenigd Koninkrijk.

Maar dat zou bezijden de waarheid zijn. Elizabeth II was een succesvol monarch door wie zij was. Ze stelde de dynastie meerdere malen veilig. Ze verloor een rijk, maar de voormalig Britse koloniën bleven als onafhankelijke staten samenwerken binnen het Gemenebest. Ze verenigde de inwoners van een koninkrijk dat lang niet zo verenigd is als de naam doet denken.

Al voor haar inhuldiging wist Elizabeth dat voor haar het koningschap niet iets tijdelijks zou zijn. Ze had van dichtbij meegemaakt hoe haar oom Edward VIII door zijn abdicatie de monarchie in gevaar bracht, en hoe haar vader ongewild koning werd. Zij voelde het als haar plicht om te regeren, alleen God zou daar een einde aan kunnen maken.

Ook tijdens haar regering zou de monarchie wankelen, maar zelden door Elizabeths toedoen. Alleen in 1997, toen zij na de dood van ex-schoondochter Diana zich bijna een week niet vertoonde, had het weinig gescheeld of het Britse volk had haar aftreden geëist. De stiff upper lip van de koninklijke familie paste niet bij de spontane en on-Britse publieke rouw. Maar Elizabeth wist, na druk van premier Tony Blair, het tij te keren door een toespraak waarin ze zichzelf als grootmoeder van twee jongens opstelde.

Ze bewoog mee met de samenleving, zoals ze vaker zou doen. Elizabeth zag in dat een monarchie alleen kan voortbestaan bij de gratie en steun van haar volk. Dat betekende modernisering. Niet te veel, niet te vaak – het sprookje van een koningshuis kan ook alleen bestaan als een familie niet té gewoontjes is. Dus wel de openstelling van de paleizen, het betalen van belasting en transparantie in de kosten. En tegelijk vasthouden aan koetsen, tiara’s en de etiquette van het hof.

In het geval van Elizabeth ook: arbeidsethos, toewijding, en vasthouden aan het idee dat de vorst boven de partijen staat. Op een mening heeft niemand haar in die 75 jaar kunnen betrappen – al werd soms een vraag, een glimlach of een paleisroddel wel zo uitgelegd. En werd The Crown, de succesvolle Netflix-serie, gezien als getrouwe werkelijkheid en niet als fictie.

Maar het enige dat zeker is, is dat Elizabeth het meest gelukkig was in de aanwezigheid van haar paarden. Voor hen bewaarde ze haar grootste glimlach. Al kwam de twinkeling ook in haar ogen in twee recente filmpjes: die in 2012 waarin ze optreedt met Daniel Craig als James Bond, en een uit dit jaar met Paddington de beer. Eindelijk werd toen de vraag beantwoord wat er toch in haar handtas zat die ze altijd bij zich droeg: een sandwich met marmelade.

Het was Elizabeth als persoon die door haar onderdanen op handen werd gedragen, niet de monarchie. De schandalen in de familie, met als recente dieptepunten de vriendschap van zoon Andrew met een veroordeelde misbruiker en het vertrek van prins Harry en diens echtgenote Meghan wegens vermeend racisme, kleefden niet aan haar. Met haar overlijden zal duidelijk worden in hoeverre het instituut overeind staat.