Elizabeth geëerd op Twitter, maar ook gehekeld om koloniën

Het moment waarop BBC-presentator Huw Edwards het nieuws bracht over de dood van koningin Elizabeth II werd donderdag ook via sociale media veel bekeken. Journalist Scott Bryan plaatste het stukje tv-geschiedenis met Edwards in een Twitterdraad waarin hij ook fragmenten deelde van verschillende BBC-radiostations die tegelijkertijd het overlijden van de Queen bekendmaakten. De overgang van dancemuziek op BBC Radio 1 Dance naar een statige bekendmaking was opmerkelijk.

De nieuwsuitzending op tv was zeer respectvol. Edwards zocht voorzichtig naar de juiste toon tijdens de ingelaste uitzending. Hij liet stiltes vallen en probeerde alles zo sober mogelijk te vertellen. Ook andere zenders in het VK gooiden hun programmering om, het protocol werd gevolg.

Maar de ‘filters’ van radio en tv bestaat niet op de sociale media. Schrijver en ondernemer Paul Ford voorspelde dat de dood van de koningin „een van de slechtste weken ooit” op Twitter zou veroorzaken: „Britten die zichzelf vernederen, draadjes bestaande uit zeshonderd tweets over kolonialisme, paardrijdende mannen met hoeden”. De ‘rouwbom’ zou volgens hem gevolgd worden door een aardbeving aan meningen en berichten door amateurhistorici. Hij kreeg meteen gelijk, al volgden er uiteraard veel liefdevolle berichten over de vrouw die zeventig jaar op de troon zat. Ze betekende iets voor een groot deel van het VK. Ook fictieve personages deden mee, zoals Beertje Paddington: „Thank you Ma’am, for everything”. Afgelopen zomer was Elizabeth ter gelegenheid van haar zeventigjarig jubileum als vorstin te zien in een komisch filmpje met de geanimeerde beer.

Nog voor de bekendmaking van het overlijden van Elizabeth ontstonden op de socials al discussies over de manier waarop mensen zouden gaan reageren. En waarschuwingen: meerdere Britse gebruikers waarschuwden elkaar om geen snoeiharde grappen te maken. Want zoiets kan je tegenwoordig zomaar je baan kosten, zeker als jouw bericht wordt uitgelicht in een artikel van een sensatiekrant.

Volgens anderen is de periode kort na de dood van de koningin geen tijd voor kritiek en al helemaal niet voor grappen. „Ik begrijp dat veel mensen niet koningsgezind zijn. Maar dit zou een goed moment zijn voor terughoudendheid”, schreef journalist Ian Dunt.

Wreedheden

Dat is niet gelukt. Voor velen is de koningin een symbool van het Verenigd Koninkrijk als koloniale macht. En waarom zouden zij zich nu stil moeten houden, vroeg Washington Post-columnist Karen Attiah zich af. Zij schreef: „Zwarte en bruine mensen van over de hele wereld die slachtoffer waren van gruwelijke wreedheden onder het Britse kolonialisme, mogen gevoelens hebben over koningin Elizabeth. Zij waren tenslotte ook haar ‘onderdanen’.” Er ontstond ook mediakritiek. Zo plaatste BBC News Africa een filmpje over ‘de langdurige relatie’ van koningin Elizabeth II met Afrika. Veel reacties op de tweet waren vernietigend. Kolonialisme opeens een langdurige relatie noemen? Dat is volgens veel sociale media-gebruikers een brug te ver.

Ook naar kritiek op het systeem, verpakt in humor, lijkt vraag te zijn. Deze tweet met een verwijzing naar roofkunst kan bijvoorbeeld rekenen op zo’n 550.000 likes: „Landen: iedereen in Engeland is afgeleid. Dit is het perfecte moment om je spullen terug te halen uit het British Museum.”