Een eenzijdige vriendschap met inheemse schedels leidt tot universitair rumoer

Van wie is de schedel die hoogleraar Elizabeth Weiss zo breed lachend in haar hand hield? Op de foto die ze vorig jaar op Twitter zette, staat ze in het magazijn van haar universiteit. Tussen de dozen met inheemse voorwerpen. Ze schrijft: „Ik ben heel blij om terug te zijn bij sommige van mijn oude vrienden.”

Dat was olie op het vuur. Aan de Californische universiteit van San José liepen de emoties over haar toen al hoog op. Weiss verzet zich tegen een federale wet die universiteiten verplicht inheemse voorwerpen en resten terug te geven. Recentelijk ondernam ze juridische stappen tegen de universiteit, omdat die haar werk onmogelijk zou maken. Haar advocaat betichtte de instelling ervan Weiss’ grondwettelijke rechten te schenden.

Aan de universiteit is Weiss inmiddels een zwart schaap. „Zoiets doe je gewoon niet”, zei een collega-hoogleraar tegen The Mercury News over de gewraakte foto. „Het is gedrag dat uit de gratie raakte met het kolonialisme.” De universiteit verordonneerde dat onderzoekers toegang tot inheemse resten voortaan moeten afstemmen met een coördinator en een lokale inheemse contactpersoon. Weiss, die sinds 2004 de inheemse collectie onderzoekt, ziet dat al een actie om haar te dwarsbomen.

Over de teruggave van inheemse voorwerpen en menselijke resten flakkert vaker een controverse op. Instellingen die geld van de federale overheid krijgen moeten „culturele items” afstaan aan nazaten. Tot ver in de negentiende eeuw werden skeletten van inheemse Amerikanen naar musea verscheept voor onderzoek of om tentoongesteld te worden. Dat gebeurde ook met schedels van ‘indianen’ die waren gedood door het leger.

Orale tradities

Twee jaar geleden keerde Weiss zich tegen de wet in een controversieel boek, Repatriation and Erasing the Past. Volgens haar maken inheemse groepen onterecht aanspraak op duizenden jaren oude resten waarvan onmogelijk vast te stellen is of zij er verwantschap mee hebben. Ook vindt ze het onwetenschappelijk om daarbij af te gaan op orale tradities van inheemse volken.

Onder antropologen is het boek vernietigend ontvangen. Recensenten vonden „talrijke fouten en vertekeningen” en hekelden het als een pleidooi voor witte suprematie. Het hoofd antropologie van San José nam er in een e-mail aan alle medewerkers afstand van. Honderden academici tekenden een open brief tegen de „racistische ideologie” van Weiss.

De hoogleraar voelt zich nu het mikpunt van activisten en een „woke mob”, schrijft ze in een online opiniestuk waarin ze collega’s oproept in verzet te komen. Volgens haar maken inheemse groepen zelfs bezwaar tegen het gebruik van röntgenfoto’s en eisen ze dat die worden overhandigd om te worden verbrand. „Röntgenfoto’s zijn geen heilige objecten”, aldus Weiss.

Maar volgens haar critici heeft Weiss alle commotie aan zichzelf te wijten door haar ongevoelige en provocerende optreden. „Ze was het vertrouwen en de samenwerking van de universiteit met inheemse groepen aan het beschadigen”, aldus de inheemse contactpersoon van de universiteit en voorzitter van de lokale Amah Mutsun-gemeenschap. „Dat had ze door moeten hebben.”