Wat je ziet als je een week meekijkt in een abortuskliniek

Maandagochtend in de kantine in Arnhem. Het is vijf over acht en er is vers geschuimde melk bij de koffie. Aan tafel gaat het over het teruggedraaide recht op abortus in de Verenigde Staten. Een verpleegkundige trekt een witte broek en overjas uit de kast. Ze wijst naar de kleerhangers. „Ik kan er niet meer naar kijken zonder aan Amerika te denken”, zegt ze mismoedig. Ze is bang dat vrouwen om hun zwangerschap af te breken weer naar gevaarlijke onorthodoxe methoden zullen grijpen.

Verpleegkundige Marian, die deze week 21 jaar in de kliniek werkt, schiet haar klompen aan. In de wachtkamer haalt ze een 36-jarige vrouw op. Die neemt plaats op een behandelstoel en schuift haar zwarte legging een stukje naar beneden. Marian zet de echokop op haar buik en vraagt: „Wil je het zien?” De vrouw knikt en de verpleegkundige draait het scherm zo dat ze kan meekijken. Marian: „Dat rondje is het vruchtzakje. Een klein zakje met vocht. Je bent rond de zes weken zwanger. Hoe is het om dit te zien?” De vrouw: „Heel anders dan bij mijn eerste twee kinderen.”

Ze maakt haar buik schoon met een prop tissues en trekt haar T-shirt naar beneden. Dit weekend heeft ze de verjaardagen van haar kinderen gevierd. Maar een derde, dat wil ze niet. „Ik heb al acht jaar een stabiele relatie, dus dat is het niet. En waar er twee eten kunnen er ook drie eten. Maar het gaat gewoon niet meer. Niet nog een keer. Ik ben net weer aan het opklimmen en ik heb twee kinderen voor wie ik moet zorgen.”

De vrouw is twee keer negen maanden lang misselijk geweest, en na de geboorte van haar zoon belandde ze in een diep dal. „Na de bevalling werd hij met toeters en bellen bij me weggehaald. Het was helemaal mis. Hij huilde anderhalf jaar lang. Ik voel nu pas liefde voor hem.”

Marian: „Ik begrijp dat je therapie hebt gehad vanwege de bevalling en de huilbaby.”

De vrouw: „Ik wist helemaal niks meer van de bevalling. En na die tijd wist ik niet meer wat ikzelf wilde. Ik wist zelfs niet wat voor beleg ik op mijn brood wilde.”

Marian: „Wat gebeurde er toen je ontdekte dat je zwanger was?”

De vrouw: „Ik voelde angst, had een schuldgevoel. Mijn man zou heel graag een groot gezin willen.”

Marian knikt. „Steunt je partner jou?”

„Ja. Zeker”, zegt ze. „Hij vindt dat ik het moet beslissen, omdat het mijn lichaam is. Maar als ik het wil houden, dan wil hij er helemaal voor gaan.” Haar man kon er vanwege zijn werk niet bij zijn vandaag, maar is er wel als zij straks thuiskomt.

Marian: „Je kunt de komende dagen best even deep down gaan. Het is niet niks.”

Marian legt haar uit hoe de ingreep in zijn werk gaat. Ze zegt: „Voor ons is het belangrijk om te weten: kunnen jij en je partner hierna verder?”

Zij: „Dat wordt wel een puntje.”

Een afspiegeling van Nederland

Veel vrouwen melden zich bij een ongewenste zwangerschap eerst bij de huisarts. Die geeft hen een verwijsbrief voor de kliniek, waar ze zelf naartoe bellen om een afspraak te maken. Voor vrouwen die langer dan zes weken en twee dagen zwanger zijn geldt in ieder geval tot 1 januari 2023 nog een wettelijk verplichte bedenktijd van vijf dagen, dus de afspraak in de kliniek is op zijn vroegst vijf dagen na het eerste contact met de huisarts.

Eenmaal in de kliniek gaat het allemaal vrij snel: nadat vrouwen zich gemeld hebben bij de receptie, worden ze door een verpleegkundige opgehaald uit de wachtkamer. Dan gaan ze naar een spreekkamer met daarin een gynaecologische ligstoel, voor een echo. Een arts stelt vast hoelang een vrouw zwanger is, en welke behandelingen er zijn. Tot negen weken kunnen vrouwen kiezen voor een abortuspil: één tablet neemt ze in tijdens het bezoek aan de kliniek, dat zorgt ervoor dat de zwangerschap stopt. Thuis brengt ze twee dagen later nog eens vier tabletten vaginaal in, waardoor haar baarmoeder samentrekt en ze de vrucht verliest. Die ingreep kan onaangenaam zijn: vrouwen verliezen bloed en stolsels, ze krijgen buikkramp en worden soms misselijk. Een arts kan in de kliniek de vrucht ook wegzuigen; een curettage. Zo worden de meeste abortussen uitgevoerd. Het kan onder sedatie, een roesje, waardoor de vrouw niets van de ingreep merkt. Vrouwen brengen voor zo’n ingreep een uur of twee, drie in de kliniek door. -

Na de echo voert de vrouw een uitgebreid gesprek met een van de verpleegkundigen: de intake. Er worden praktische zaken besproken over de ingreep, over anticonceptie, maar het gaat ook over de reden van de abortus.

NRC ziet deze week dat de vrouwen uit alle lagen van de samenleving komen. Ze studeren economie, sociale wetenschappen, ze volgen een medische opleiding, werken in een supermarkt, bij schoonheidssalons, of ze zijn werkloos. Hier, zeggen de verpleegkundigen, zie je een afspiegeling van Nederland voorbij komen. In Arnhem en Eindhoven staan ruim honderd afspraken gepland. De jongste is deze week 16 jaar, de oudste 43 jaar. De vrouwen komen in hun eentje, soms met hun partner, een vriendin, of met hun moeder. Het gros van de vrouwen komt deze week voor het eerst in de kliniek, maar in heel Nederland geldt dat één op de drie vrouwen die voor een abortus komt al eens eerder een zwangerschap heeft laten afbreken. Veruit de meeste mensen die deze week de kliniek bezoeken zijn net zwanger, zo rond zes weken. Eén vrouw is zeventien weken zwanger. Soms ontdekken ze een zwangerschap pas laat. Of ze hebben tijd nodig om te beslissen: doe ik er goed aan? Abortus is in Nederland toegestaan tot 24 weken, maar Mildred Clinics voert abortussen uit tot achttien weken, een beleidskeuze.

Deze week komt één vrouw uit Duitsland, één uit Italië, één uit Zwitserland en twee komen uit België. In die landen is abortus in de meeste gevallen legaal tot 12 weken. Zij moeten betalen voor de ingreep in Nederland (tussen de 500 en 900 euro). Nederlandse vrouwen krijgen een abortus vergoed.