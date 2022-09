Een periode van rouw en verandering: de komende dagen in het VK

Met het overlijden van Queen Elizabeth is donderdag een hele reeks plannen in gang gezet, op twee sporen: er liggen taken voor de nieuwe monarch, en er zijn protocollen voor de invulling van de dagen voorafgaand aan de begrafenis van het gestorven staatshoofd.

Donderdagavond verbleef Charles, nu koning Charles III, in Balmoral waar Elizabeth overleed. Hij reist vrijdag naar Londen voor een audiëntie met premier Liz Truss en haar kabinetsleden op Buckingham Palace. Verwacht wordt dat de nieuwe koning zich aan het einde van de middag in een televisietoespraak tot het volk zal richten. En hij heeft de taak de plannen voor het afscheid en de begrafenis van zijn moeder in te zien en goed te keuren. Daarna gaat de gewezen kroonprins weer op reis, van Londen naar de verschillende landen die deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk - Schotland, Noord-Ierland en Wales - om daar parlementariërs en regeringsleiders te ontmoeten.

Er komt nog een formele uitroeping van Charles tot koning, én een kroning. Maar direct na het overlijden van Elizabeth nam hij zijn plaats in als staatshoofd, om geen machtsvacuüm te laten bestaan. De kroning, een grootse ceremonie, kan nog enkele maanden op zich laten wachten. Voor de bevestiging van zijn positie als monarch moet een speciale commissie bijeenkomen, dat gebeurt volgens The Guardian waarschijnlijk zaterdag.

Voor veel ‘gewone’ Britten zullen de komende dagen in het teken staan van rouw om het heengaan van de vrouw die zeventig jaar op de troon zat. In de Britse hoofdstad komen parlementariërs vrijdag in een speciale zitting bijeen. In het Lagerhuis wordt de koningin herdacht; waarschijnlijk wordt in het hele VK een minuut stilte gehouden. Op enkele Londense locaties worden vrijdagmiddag 13.00 lokale tijd, saluutschoten afgeschoten: één voor elk van haar 96 levensjaren, heeft de persdienst van Buckingham Palace laten weten.

Voorafgaand aan staatsbegrafenis

De koningin moet nog naar Londen worden gebracht, een reis die meerdere etappes kent. Vanuit Balmoral Castle wordt ze eerst naar haar officiële Schotse residentie gebracht, paleis Holyroodhouse in Edinburgh. In de nabijgelegen St. Giles Cathedral wordt dan eerste ceremonie gehouden, waarbij ook leden van de koninklijke familie aanwezig zullen zijn.

Daarna wordt de koningin van Edinburgh naar Londen vervoerd, waarschijnlijk met de koninklijke trein. Zij komt eerst aan op Buckingham Palace, ook onderdeel van de ceremonies tot de staatsbegrafenis.

Britten die afscheid willen nemen van de Queen - de enige monarch die de meeste burgers gekend hebben - kunnen naar Westminster Hall komen. Daar wordt Elizabeth opgebaard, en kan het publiek 23 uur per dag binnenkomen. Verwacht wordt dat de koningin vier dagen wordt opgebaard. In een communiqué van koning Charles III, vrijdagochtend uitgegeven, staat dat hij de rouwperiode, die sinds het overleden is ingegaan, wil laten voortduren tot zeven dagen na de uitvaart.

Wanneer de staatsbegrafenis voor de koningin zal plaatsvinden, is bij Britse media nog niet bekend. Verwacht wordt dat de begrafenis minder dan twee weken na haar overlijden zal plaatsvinden. De ceremonie wordt gehouden in Westminster Abbey, in Londen. De koningin wordt daarna bijgezet in St. George’s Chapel bij Windsor Castle. Daar werd ruim een jaar geleden Elizabeths man, prins Philip, bijgezet.

