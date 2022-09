‘Een haai is zoveel meer dan een mysterieuze jager’

‘Mijn vader keek toen ik klein was vaak films en documentaires over de diepzee, en ik gluurde over zijn schouder mee. Niet bij horror als Jaws of Deep Blue Sea, dat vond ik te eng. Maar Steve Irwin vond ik geweldig. Dan zei hij dat er minder bekend was over de diepzee dan over de maan, en werd ik meteen nieuwsgierig. Maar ik groeide op in Venlo, niet bepaald dicht bij de kust. Dus van leren duiken kwam het als puber niet.”

In plaats daarvan hield Guido Leurs vanaf zijn zolderkamertje het haaiennieuws nauwlettend in de gaten. „Het Californische Monterey Bay Aquarium had toen al live webcams. Soms maakte ik dagenlange opnames van de livestream en keek die dan terug, in de hoop dat er een witte haai langszwom. Soms had ik geluk: dan was er 10 seconden één in beeld.”

Wie is Guido Leurs? Geboortejaar 1991 Draagt graag Petje en T-shirt met haaienprint. Tijdens veldwerk lange mouwen en lange broek. „De huid van een haai is heel glad als je met het lichaam meestrijkt, maar als je er tegenin gaat is het net schuurpapier. Beschermende kleding is nodig tegen schaafwonden.” Ideale vakantie Duiksafari op de Azoren. „Die organiseer ik ook zelf, samen met een vriend, tussen de haaien en roggen. Wij leren mensen hoe ze dat veilig kunnen doen. Alert blijven, oogcontact houden met de haai en niet plotseling wegzwemmen, dat is het belangrijkste.”

Na de middelbare school volgde Leurs in Den Bosch de hbo-opleiding toegepaste biologie. Later volgde hij in Wageningen een master mariene biologie, en in 2013 deed hij – inmiddels met een duikbrevet op zak – 7 maanden onderzoek aan witte haaien in Zuid-Afrika. „Supertof. Witte haaien staan op het lijstje van iedere haaienbioloog.”

Maar het was geen sensatie waarnaar Leurs op zoek was. „Hoe verder ik kwam in mijn studie, des te beter ik begreep dat haaien zoveel méér zijn dan alleen die mysterieuze, spectaculaire jagers waar wij ze voor houden. Als toppredatoren vervullen ze een cruciale rol in het ecosysteem en zorgen ze voor natuurlijk evenwicht. Dat mensen ze vaak zien als gevaarlijk en meedogenloos, heeft een keerzijde: er vindt weinig onderzoek plaats én weinig bescherming. Met als gevolg dat heel veel haaiensoorten met uitsterven bedreigd worden.”

Zwemblaas

Geleidelijk verschoof de aandacht van Leurs naar alle kraakbeenvissen – de groep waartoe zowel haaien als roggen behoren. „Er zijn -wereldwijd 536 haaiensoorten en zo’n 650 roggensoorten. Ze hebben, in tegenstelling tot andere vissen, een kraakbeenskelet en geen zwemblaas. In plaats daarvan hebben ze een uitzonderlijk grote lever om hun zwemdiepte te reguleren.”

Waar haaien voor veel mensen tot de verbeelding spreken, doen de platte, bodembewonende roggen dat minder. Toch spelen ook zij een grote rol in Leurs’ promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen. „Ik kijk naar de ecologische rol van haaien en roggen in intergetijdegebieden – zones met grote verschillen in eb en vloed, te vergelijken met ons waddengebied – voor de kust van West-Afrika. Samen met lokale vissers vangen we de dieren om hun spierweefsel te bemonsteren; daarna zetten we ze weer levend overboord. Aan de hand van stabiele isotopen in dat weefsel kunnen we zien wat ze eten.”

Ook worden enkele dieren voorzien van een gps-zender; zo heeft Leurs onlangs samen met collega’s zeldzame gitaarroggen gezenderd. „Zo willen we achterhalen wat hun actieradius is, en of ze ook buiten de beschermde natuurreservaten zwemmen. Daar is een grote internationale visserijvloot actief, en het risico is dat veel haaien en roggen als bijvangst in de vissersnetten belanden. Van sommige roggen weten we al dat ze soms ook doelbewust bevist worden, vanwege hun vlees.”

Met haaien gaat het ook slecht, omdat ze onder andere gevangen worden vanwege hun vinnen. „De eerste dag dat ik in Mauritanië veldwerk deed, reden we langs een verwerkingsfabriek waar iemand de vinnen van dode haaien zat te snijden. Die belanden in veel Aziatische landen in de soep. Dat was een confronterende reality-check: voor de vissers is het een inkomstenbron.”

Het promotietraject van Leurs maakt merkwaardigerwijs deel uit van een wadvogelproject. „Dat klinkt gek, maar in Mauritanië en Guinee-Bissau overwinteren veel Europese wadvogels. Die eten zich daar vol met schelpdieren, wormen, garnalen, slakken... Wij onderzoeken of het dieet van de roggen overlapt met dat van wadvogels. Als dat zo is, dan kan het zijn dat die vogels indirect óók de dupe worden van de overbevissing van haaien. Want haaien hebben roggen op het menu staan, en als er minder roggen worden gegeten kan dat betekenen dat de hele dynamiek van het voedselweb verandert.”

Zenderen

Toch is het nog niet zo eenvoudig om de haaien- en roggenvisserij aan banden te leggen. „Guinee-Bissau is een van de armste landen ter wereld. Als je de visserij verbiedt, neem je mensen hun voedsel- en inkomstenbron af. Ons doel is om juist ook de locals bij het onderzoek te betrekken, bijvoorbeeld door vissers dus te laten helpen bij het bemonsteren van de dieren. Zij willen óók niet dat de haaien verdwijnen.” In de toekomst hoopt hij dat die samenwerking nauwer wordt. „Mijn droom is dat we samen met de lokale bevolking nog meer haaien en roggen kunnen zenderen, zodat we beter weten wáár er bescherming nodig is.”

Leurs maakt ook deel uit van een shark specialist group van het IUCN, die op internationaal niveau bijhoudt welke soorten bedreigd worden. „Een derde van de kraakbeenvissen wordt bedreigd met uitsterven. Hun aantallen zijn enorm afgenomen de afgelopen decennia. Als dat zo doorgaat, dan zullen er aan het einde van mijn loopbaan tal van soorten verdwenen zijn. Dus laten we hopen dat het tij nog te keren is.”