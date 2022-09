Dit zijn de zes beste films en series over koningin Elizabeth

The Crown

Fantastische Netflix-serie over het leven van de Britse koningin Elizabeth en haar familie. Rode draad door de serie is hoe het koninklijke instituut de levens van de familieleden mangelt. Echtgenoot Philip verliest zijn vrijheid, zus Margaret verliest de liefde van haar leven, de gevoelige zoon Charles bezwijkt bijna onder een kille, snoeiharde opvoeding. In het vierde seizoen is schoondochter Diana aan de beurt. Wonderlijk genoeg blijft de serie zeer positief over de monarchie en over Elizabeth als familiehoofd. De eerste seizoenen, van de jaren dertig tot de onstuimige jaren zestig, zijn het leukste. Naarmate de serie vordert, neemt de kritiek op de historische onnauwkeurigheden toe. De serie is nu bij Kerstmis 1990, de scheiding van Charles en Diana is op handen. Nog twee seizoenen te gaan.

Serie op Netflix, vier seizoenen van ieder tien afleveringen

The Queen

Film uit 2006 van Stephen Frears over de relatie tussen koningin Elizabeth en de nieuwe premier Tony Blair in de crisisdagen na de dood van Lady Diana in 1997. Veel Britten gaven het koninklijk huis de schuld van Lady Di’s treurige lot. De koningin verergerde dit sentiment door dagenlang niets van zich te laten horen en te weigeren de vlag halfstok te hangen. Helen Mirren kreeg een Oscar voor haar titelrol.

Speelfilm alleen op dvd, 1u26min.

Elizabeth The Unseen Queen

BBC-documentaire van eerder dit jaar bestaande uit foto’s en filmpjes uit het familiearchief van de koningin, waarvan de meeste nooit eerder werden vertoond. De koningin verzorgt zelf de voice-over. Ze wil ons „The fun behind the formality” laten zien. De collage biedt een warm, intiem familieportret. Een dansje dat de jonge Elizabeth met haar zus doet, in blauwe jurken met witte stippen, zal zelfs het hart van de meest geharde republikein doen smelten. Dat verwacht althans The Daily Telegraph.

Documentaire op NPO Start, 1u16min.

Elizabeth: A Portrait in Parts

Charmante, geestige documentaire van Roger Michell (Notting Hill), die zelf vlak na de eindmontage overleed. Geen verrassingen, geen kritische noten.

Documentaire op Pathé Thuis, 1u26min.

Spencer

Over de koningin zelf bestaan nauwelijks negatieve films, maar in de barrage van films en docu’s over Lady Di is de vorstin doorgaans de kille schoonmoeder from hell. In de speelfilm Spencer van de Chileense regisseur Pablo Larraín uit 2021 zitten we diep in het verdwaalde hoofd van de prinses, gespeeld door Kristen Steward, tijdens de dagen rond Kerstmis 1991, waarin ze besluit dat ze moet ontsnappen aan het repressieve regime van het koninklijk huis.

Speelfilm op Amazon Prime Video, 1u57min.

Pistol

Bonustip. Je zou het bijna vergeten dezer dagen, maar je hebt naast fans van het Britse koninklijk huis ook een hoop mensen die het verachten. Zij kunnen het lied God Save the Queen van de Sex Pistols opzetten. Hierin poneert de anarchistische punkgroep dat de koningin een onmens is en dat zij aan het hoofd staat van een fascistisch regime. Tijdens het Zilveren Jubileum van de koningin in 1977 maakte de groep een boottocht door Londen om de nieuwe single te promoten. Na ophef, boycot, arrestatie en molestatie werd het brisante protestlied een hit. Een en ander is vastgelegd in de vierde aflevering van de nieuwe ministerie Pistol van Danny Boyle (Trainspotting).

Serie op Disney+, vijf afleveringen van 53 minuten.