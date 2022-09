Denemarken wil asielzoekers naar Rwanda overbrengen

Denemarken wil in de toekomst asielzoekers naar Rwanda overbrengen. Dat staat in een overeenkomst die het Europese land vrijdag heeft getekend met Rwanda, meldt het Deense ministerie van Immigratie en Integratie. De twee landen gaan onderzoeken of het plan uitvoerbaar is. Het Verenigd Koninkrijk sloot eerder een vergelijkbare deal met Rwanda, waar veel kritiek op kwam.

In de verklaring staat dat Denemarken en Rwanda het met elkaar eens zijn dat het asielsysteem „niet goed functioneert” en dat behoefte bestaat aan nieuwe oplossingen. Het idee is dat een „mechanisme” op gang komt om asielzoekers vanuit Denemarken naar Rwanda over te brengen. Het lijkt erop dat het vervolgens ook mogelijk is dat de migranten in Rwanda asiel kunnen aanvragen om daar te blijven. De precieze details moeten nog worden uitgewerkt.

De Deense migratieminister Kaare Dybvad zegt dat het land een „eerlijker” asielsysteem wil en migranten wil weren die genoeg middelen hebben om gebruik te maken van smokkelaars om te reizen. „Kwetsbare” vluchtelingen kunnen volgens hem niet naar Denemarken afreizen. „We moeten ons ervan verzekeren dat vluchtelingen naar Europa komen op basis van humanitaire redenen.” De Deense regering is al langer op zoek naar een derde land om migranten heen te sturen om daar hun asielprocedure af te wachten.

Streng beleid

Denemarken staat bekend om het strenge immigratiebeleid. Vorig jaar sloot het nog een overeenkomst om gedetineerden die na hun celstraf worden uitgezet, over te brengen naar een gevangenis in Kosovo. De Deense minister van Justitie, Nick Haekkerup, zei dat hij daarmee een signaal af wilde geven aan mensen van buiten de Europese Unie: „Jullie toekomst ligt niet in Denemarken.” Kosovo krijgt 210 miljoen euro voor die deal. Het is niet bekend welk bedrag Rwanda kan verwachten van Denemarken.

Het Europees Hof verhinderde eerder dit jaar de eerste vlucht die vluchtelingen van het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda over zou brengen. Er zou „een reëel risico op onomkeerbaar leed” bij de asielzoekers bestaan. Toch zet het VK door: ook de nieuwe premier Liz Truss is een voorstander van de Rwandadeal.

Lees ook dit artikel: Denemarken opent gevangenis in Kosovo: ‘Jullie toekomst ligt niet in Denemarken’